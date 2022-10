Chelabinsk Contemporary Dance Theater in Landsberg

Von: Susanne Greiner

Ruhe neben ständiger Hast: „Running“ mit dem „Chelyabinsk Contemporary Dance Theater“ stellt die beiden Pole einander gegenüber. © Greiner

Landsberg – Was heißt es, in der rasenden Welt ein Körper in Bewegung zu sein? Das fragt Olga Tokarczuks Buch „Unrast“– auf das sich Olga Pona und ihre Company, das Chelabinsk Contempary Dance Theater aus Russland mit ihrem Programm „Running“ bezieht. Der Titel ist wegweisend: Der Abend webt eine Struktur aus Hast und Harmonie. Ein Tanz, der sich dem Strom des Lebens widmet

Im Hintergrund ziehen die weißen Seitenlinien einer Straße vorbei. Wir reisen, sind in Bewegung. Und die ist nicht unbedingt ‚lebensecht‘: Zu pulsierendem Techno bewegt sich ein Tänzer in abgehackten Bewegungen, eine Maschine. Auch ein Pas de Deux bleibt im Roboterhaften, die Bewegungen werden schneller, Hast macht sich breit. Doch Choreografin Pona setzt dem schon zu Anfang die Ruhe entgegen: im relativen ruhigen Hintergrundfilm. Und in den Farbtönen: Das Grün und Blau der Kostüme der sechs Tänzerinnen und sechs Tänzer ergibt ruhige Harmonie.



Die setzt sich auch im Laufe des knapp einstündigen Abends durch. Sowohl in Soli, in Pas de Deux oder auch Gruppenformationen treten die Tanzenden miteinander in Kontakt, stimmen ihre Bewegungen aufeinander ab, bilden ein Ganzes, bis sie am Ende paarweise in ruhender Umarmung das Schlussbild geben.



Das Chelabynsk Dance Theater zeigt wie bereits bei „Different“ eine Choreographie, die den Tanzenden Eigenständigkeit und Einzigartigkeit ermöglicht. Dennoch agiert das Ensemble im perfekten Miteinander. Dabei mischen sich Tanzelemente aus dem klassischen Ballett, dem Modern Dance, Elemente aus Breakdance oder Dimestops.



Das entschädigt dafür, dass die Entwicklung der Choreographie von Hektik hin zur Ruhe und Harmonie nicht stringent ist und im Mittelteil kurz zu stocken scheint. Das Publikum im gut gefüllten Stadttheater jubelte laut und lang.