ClassicCar-Rallye im Landkreis Landsberg

Von: Ulrike Osman

Teilen

Wie weit ist der Radstand? Wer ihn möglichst genau schätzte, hatte die letzte Aufgabe der VR-ClassicCar-Rallye geschafft. Roland Balzer (rechts) moderierte. © Osman

Landsberg – Sie ist längst auf dem Weg, selbst ein Klassiker zu werden. Zum fünften Mal fand am Samstag die ClassicCar-Rallye der VR-Bank Landsberg-Ammersee statt. Bei herrlichem Sommerwetter führte die Tour einmal durch den ganzen Landkreis und endete zum ersten Mal in der Landsberger Altstadt.

Rund 50 Teilnehmer in Fahrzeugen – pardon, Kultautos – aus den 1960er, 70er und 80er Jahren starteten am Vormittag in Kaufering zu einer Tour der schönen Strecken und schwierigen Aufgaben. Es ging über Prittriching, Eresing und Windach nach Hofstetten und weiter über Dießen, Apfeldorf, Waal und Erpfting bis zum Zieleinlauf auf dem Flößerplatz mitten in Landsberg.



Klassiker - mit Erdbeere: Der Fiat 500 war auch unterwegs, im feurigen Ferrari-Rot. © Gramberg

Vor dem Start tummelten sich zahlreiche Zuschauer auf dem Fuggerplatz in Kaufering, um die rollenden Nostalgiker aus der Nähe zu betrachten. Wer Lust hatte, konnte das anhand der vorher veröffentlichten Durchfahrtzeiten auch entlang der Strecke tun.



Weitere Gelegenheiten zum Schwelgen in Erinnerungen an den Opel Manta, den VW Scirocco oder den Ford Capri gab es zur Mittagszeit auf dem Untermüllerplatz in Dießen, wo die Fahrer eine Pause einlegten. Auch an den verschiedenen Streckenstationen war Publikum zum Zuschauen und Anfeuern willkommen, denn hier galt es Fahrgeschick und Augenmaß zu beweisen.



Schließlich beschränkt sich die Rallye für die Teilnehmer nicht auf das Genießen der schönen Landkreis-Panoramen unterwegs. Wer den edel gestalteten VR-ClassicCar-Pokal mit nach Hause nehmen möchte, muss Punkte sammeln, und die gibt es nicht geschenkt.



Nichts für Vorwärtsparker



Auch heuer warteten an den diversen Stopps Geschicklichkeitsprüfungen, die ohne Finessen wie Servolenkung, Rückfahrkamera und Warntöne nicht so leicht zu bewältigen waren wie das in modernen Autos möglich wäre. Dazu gehörten: rückwärtsfahren durch einen Slalomparcours; mit dem vom Fahrer abgewandten Vorderrad möglichst mittig über eine Kreidelinie fahre; mit der Vorderkante des Wagens exakt über eine rote Linie rangieren – und noch vieles mehr. Eher nichts für Vorwärtsparker.



Wer das alles bewältigt und es bis zum Zieleinlauf auf dem Landsberger Flößerplatz geschafft hatte, wurde von Moderator Roland Balzer in Empfang genommen – und musste zum guten Schluss noch das Gewicht seines Autos (inklusive Insassen) und den Radstand schätzen. Letzterer wurde vor Ort exakt gemessen, ersteres war bereits unterwegs durch einen Stopp auf der Waage ermittelt worden.



»Normale Leute«



Balzer schätzt an der VR-ClassicCar-Rallye im Landkreis Landsberg, dass hier „die Youngtimer normaler Leute“ auf die Strecke gehen – statt meist extrem hochpreisiger Oldtimer. Tatsächlich hatte einer der Teilnehmer seinen BMW einst im Tausch gegen ein Weißbier bekommen. Ein anderer verschob extra seinen Urlaub, um bei der Rallye dabei zu sein.



Manfred Doll, der Marketingchef der VR-Bank Landsberg-Ammersee, spricht von einer „extrem treuen Fangemeinde“, die sich über die Jahre aufgebaut hat. Gut die Hälfte des Starterfelds bestehe inzwischen aus Stammteilnehmern. Das Einzugsgebiet umfasst neben dem Landkreis Landsberg auch die umliegenden Regionen.



Bei der VR-Bank freute man sich am Abend über eine rundum gelungene Veranstaltung – und darüber, dass das Abendessen mit allen Teilnehmern im Innenhof des Bank-Hauses stattfinden konnte. Die Genehmigung des Ordnungsamts, die Rallye im Herzen der Altstadt zu beschließen, hatte die VR-Bank zum ersten Mal von der Stadt bekommen.