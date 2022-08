Über Stock und Stein zur Weltmeisterschaft

Von: Toni Schwaiger

Stark bei der X-Terra-EM/DM in Zittau: Claudia Bregulla aus Utting. © Sportograph/Privat

Utting – Ihre Titelsammlung auf nationaler Ebene erweitert hat Claudia Bregulla jüngst im Zittauer Gebirge. Dort gewann die Ausdauer­sportlerin aus Utting in ihrer Altersklasse die deutsche Meisterschaft, gewann bei der Europameisterschaft Silber und qualifizierte sich darüber hinaus für die X-Terra-­Weltmeisterschaft.

Unter den Cross-Triathlons sind die X-Terra-Wettkämpe die Königsklasse. Die Streckenlängen bei den Rennen betragen rund 1,5 Kilometer Schwimmen, 36 km auf dem Mountainbike und 10 km Trailrun. Der Triathlon in Zittau um den Olbersdorfer See gehört zu den schwersten und anspruchsvollen seiner Art.



Seit einigen Jahren nimmt Claudia Bregulla (Foto) an diesem Wettkampf teil. „Die 1.446 Höhenmeter auf der MTB-Strecke sind nicht das Problem im Anstieg, sondern in den Abfahrten: steil und verblockt, Überholmanöver lassen das Adrenalin überschießen und die Angst vor einem Sturz ist der ständige Begleiter“, beschreibt Bregulla. Zudem habe Dauerregen die Strecke in eine Matsch­landschaft verwandelt. Respekteinflößend.



Nach zwei kleinen Stürzen beim Laufen und einigen blauen Flecken kam die Uttingerin nach 5:15 Stunden als Zweitplatzierte der EM-Konkurrenz in der AK 55 ins Ziel. In der parallel ausgeschriebenen nationalen Wertung stand Bregulla dann ganz oben auf dem Siegerpodest.