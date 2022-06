Über Stock und Stein zu WM-Silber

Von: Toni Schwaiger

Mit starken Leistungen auf dem Mountainbike legte Claudia Bregulla-Linke (Foto) den Grundstock für die beiden Cross-WM-Silbermedaillen in Transsilvanien. © Christi

Utting – Die meisten Konkurrentinnen haben sich an ihr wieder mal die Zähne ausgebissen: Claudia Bregulla-Linke, vieldekorierte Ausdauersportlerin aus Utting, bewies in Transsilvanien jüngst, dass sie nach wie vor in Topform ist. Bei den „Transylvania Multisports World Championships“ in Targu Mures (Siebenbürgen) gewann sie sowohl im Cross-Duathlon als auch im Cross-Triathlon WM-Silber in ihrer Altersklasse.

Gut vorbereitet hatte sich Claudia Bregulla-Linke mit Sohn Tobias Bregulla auf den langen Weg zur Weltmeisterschaft gemacht. 1.400 liegen zwischen Ammersee und Wettkampfstätte. Die Uttingerin startete diesmal nicht für ihren Heimatverein SC Riederau/Team „Erdinger alkoholfrei“, sondern in den Farben der Altersklassen-Nationalmannschaft der Deutschen Triathlon-Union (DTU).



Der erste Wettkampf war ein Crossduathlon mit 7,5 Kilometer Traillauf, 25 Kilometer Singletrails auf dem Mountainbike und abschließendem 3,5-km-Trail­lauf. Insgesamt waren 1.350 Höhenmeter zu überwin­den. „Die große Hitze und der technisch sehr anspruchsvolle Rundkurs, der viermal zu durchfahren war, forderte vollste Konzentration und Muskelkraft bei sehr steilen Anstiegen und den mit Hindernissen gespickten Abfahrten“, berichtet Bregulla.



Mit einer Zeit von 3:24 Stunden freute sie sich über Silber in ihrer Klasse; mit einer bären­starken Radleistung konnte die Uttingerin auf die drittplatzierte Amerikanerin fast eine halbe Stunde rausfahren. Für die Goldmedaille reichte es diesmal nicht, die holte sich Österreich.



Mit etwas müden Beinen ging es nach einem Erholungstag an die Startlinie für den Crosstriathlon: 1.000 Meter Schwimmen in einer „ziemlichen Dracula-­Dreckbrühe“ (Bregulla), 27 Kilo­meter mit dem Mountainbike auf dem Plateau Cornesti und abschließend ein 7,5-km-Trail­lauf. Höhenmeter insgesamt: 1.400. Die Silbermedaille gewann Claudia Bregulla-Linke nach 3:34 Stunden. Abermals mit großem Vorsprung. 30 Minuten nahm sie der drittplatzierten Britin ab, vermochte Österreich aber nicht das Wasser zu reichen. Die Kontrahentin aus der Alpenrepublik revanchierte sich damit für die verlorenen zwei Goldmedaillen beim Wintertriathlon. Bregulla-Linke nimmt‘s sportlich. Wie sonst.