Sylvester Stallone kraxelt in Penzing

Von: Ulrike Osman

Teilen

Einfach mal abhängen: Sylvester Stallone sorgte mit „Cliffhanger“ aus dem Jahr 1993 für viel Action in schwindelerregenden Höhen. In Penzing soll das Remake gedreht werden. © Tristar Pictures

„Klein Hollywood“ auf dem ehemaligen Fliegerhorst wird immer größer – und jetzt hat offenbar auch die Heimat des echten Hollywood den Standort Penzing für sich entdeckt. Seit Anfang Juni laufen die Vorbereitungen für eine neue amerikanische Streaming-Serie, die hier gedreht werden soll – „mit einem Weltstar“, wie Joe Neurauter beim Zweckverband Innovationscampus Penzing-Landsberg ankündigte.

Penzing – Vorweg: Die Verbandsversammlung reagierte mit Applaus auf Neurauters Ausführungen und einstimmig mit einem positiven Beschluss auf sein Ansinnen, die (Transall-) Halle 6 – vorbehaltlich weiterer notwendiger Genehmigungen – einer ähnlichen Konversion zu unterziehen wie Halle 5. Denn schon jetzt stoßen die Penzing Studios an Kapazitätsgrenzen angesichts der Produktionen, die sich für das kommende Jahr angekündigt haben. So starten im Februar die Dreharbeiten für ein Remake von „Cliffhanger“ mit Sylvester Stallone. Der 77-Jährige soll dafür wieder selbst vor der Kamera stehen. Und auch die geplante Neuverfilmung des Klassikers „Momo“ nach dem Roman von Michael Ende soll in Penzing stattfinden.



Welcher Weltstar demnächst zum Start der Streaming-Serie nach Penzing kommt, kann und darf Geschäftsführer Neurauter noch nicht verraten. Nur so viel: „Es ist jemand, den Sie alle kennen.“ Diese Produktion an Land gezogen zu haben, ist für das Unternehmen der vorläufige Höhepunkt einer ohnehin schon kometenhaften Entwicklung – und ein Game Changer für den Standort Penzing und die Filmwirtschaft in Bayern, ist Neurauter überzeugt. „Es gab noch nie eine Produktion dieser Größe in Bayern.“ Ihm zufolge steht für die neue amerikanische Serie ein neunstelliges Gesamtbudget zur Verfügung, von dem 40 Millionen Euro im Freistaat Bayern ausgegeben werden sollen.



In Halle 5 hat das Unterneh­men nach einer umfangreichen Sanierung inklusive Schall- und Wärmeisolierung ein Einzelstudio von 9.000 Quadratmetern aufgebaut – „eines der größten in Europa“, wie Neurauter betonte. Alle Mitarbeiter einer Produktion könnten hier unter einem Dach arbeiten. Neben modernster Technologie für digitale und virtuelle Produktion punktet Penzing auch mit der Größe und Einzigartigkeit des Geländes und seinen historischen Locations – viel sei schon im ehemaligen Offizierskasino gedreht worden, so Neurauter.



Für sein Unternehmen sei das Jahr 2023 der Durchbruch. Man beschäftige mittlerweile 18 Mitarbeiter und liege mit Umsätzen von fünf Millionen Euro sogar über der eigenen Planung. Davon profitieren auch die Gemeinde – dieses Jahr werde erstmals Gewerbesteuer fließen – und die Hotels, Gastronomie- und Servicebetriebe in der Region. So hätten die Penzing Studios bereits 35.000 Hotelübernachtungen in der Umgebung generiert.