Sir Shackleton: Nach 1.118 Tagen wieder unter Segel

Von: Toni Schwaiger

Drei Jahre nach ihrem Untergang: Die ,Sir Shackleton‘ segelt wieder auf dem Ammersee. © FKN

Dießen – Jetzt segelt sie wieder: Der Zweimaster ,Sir Shack­leton‘ ist drei Jahre nach seinem spektakulären Untergang und der anschließenden Instandsetzung wieder zurück auf dem Ammersee. An ihrer Boje in St. Alban wird das Schiff nun weiter Stück für Stück unter Deck eingerichtet.

Die Sehnsucht zu segeln und diese Faszination mit anderen zu teilen sowie Interessierte dafür zu begeistern ist Klaus Gattingers Antrieb. Seine ,Sir Shackleton‘ ist ein alter, traditioneller Zweimaster aus Holz, auf dem er seit 2014 vier- und sechsstündige Tagestörns zum Mitsegeln für jedermann anbietet.



Wie im KREISBOTEN berichtet, sank das Schiff im August 2020 an seiner Boje vor St. Alban aufgrund eines technischen Defekts. Das damals erstellte Gutachten sagt aus, dass der Stutzen für den Schlauch, mit dem das Kühlwasser für den Motor in die Wasserpumpe angesaugt wird, wohl bereits beim Einbau im Jahre 1952 zu fest angezogen wurde und so ein Haarriss entstand. Das Schiff war bis 2009 in Nord- und Ostsee unterwegs. Es floss also jede Menge Salzwasser durch diesen Stutzen, der deshalb korrodierte.

Vor drei Jahren brach nachts der Stutzen ab und war die Ursache für den Untergang. Die Instandsetzung dauert bis heute an. Jetzt ist das Schiff nach 1.118 Tagen wieder an seiner Boje und wird dort noch im Innern ,klar Schiff‘ gemacht. Das Comeback, ein Traum von Gattinger und vielen Freunden sowie Stammgästen des Schiffs wird jeden Tag sichtbarer. Die wichtigsten Dinge und Ausrüstungen an Bord sind einsatzbereit und die Segel klar zum Setzen.



Klaus Gattinger hisst zum ersten Mal wieder die Segel der ,Sir Shackleton‘. © FKN

Auch wenn es eine lange Zeit gedauert hat, ist das Comeback der ,Sir Shackleton‘ ein hoffnungsvolles Zeichen, für die eigenen Träume aktiv zu werden, Mitkämpfer zu finden und Schritt für Schritt auf das Ziel zuzusteuern. „Ohne die handwerkliche und monetäre Unterstützung Vieler wären wir nie so weit gekommen“, räumt der 57-jährige Unternehmer Gattinger ein. Er ist dankbar für das große Engagement von Spendern, Freunden und Gästen.



Aber auch ohne die große Unterstützung und Begleitung der Steinlechner Werft in Utting wäre das ehrgeizige Projekt nicht durchführbar gewesen. Der Untergang hat erhebliche Schäden an der Struktur des Bootes verursacht, die in der Traditionswerft fachgerecht repariert werden konnten. Auch der Einbau des Austauschmotors, der bisher Dienst in der ,Argus‘, dem Motorboot der Bayerischen Seglervereinigung Utting, tat, wurde dort durchgeführt. Trotz Motor: Das Segeln steht im Vordergrund.