Dobrindt als Redner

Fünf Stellvertreter hinter Michael Kießling

Von: Johannes Jais

Teilen

Gruppenbild mit Dame: Der engere Vorstand der Kreis-CSU mit (von links) Rainer Jünger, Axel Dorow, Vorsitzendem Michael Kießling, Kathrin Grabmaier, Marian Cammerer und Thomas Eichinger. Rechts Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag. © Jais

Landsberg/Denklingen – Der Landsberger CSU-Kreisvorsitzende Michael Kießling, hat jetzt fünf Stellvertreter. Bisher waren es vier. MdL Alex Dorow ist nach drei Jahren Pause wieder in der Vorstandschaft. Marian Cammerer aus Dießen gehört jetzt für die Junge Union fest dem Vorstand an. Neu ist das Amt einer Digitalbeauftragten, das Bettina Hölzle (Schondorf) übernimmt.

Es war ein richtiger Wahlmarathon, der da auf der Kreisvertreterversammlung im Bürger- und Vereinszentrum Denklingen zu absolvieren war. Leopold Hahn, Geschäftsführer im benachbarten Bundestagswahlkreis Weilheim, stellte fest, dass von 113 Delegierten 92 anwesend waren. Nach dreieinhalb Stunden standen der Kreisvorsitzende, die fünf Stellvertreter, Schatzmeister, Schriftführer, Digitalbeauftragte und 14 weitere Vorstandsmitglieder fest.



Der Landsberger Bundestags­abgeordnete Michael Kießling wurde mit 90 von 92 abgegeben Stimmen in seinem Amt als CSU-Kreisvorsitzender bestätigt. Seine Stellvertreter bleiben MdL Axel Dorow aus Landsberg (80 Stimmen), Landrat Thomas Eichinger aus Schondorf (86), Kathrin Grabmaier aus Scheuring (73), Rainer Jünger aus Schondorf (64) und Marian Cammerer (79).



Kreisvorsitzender Michael Kießling beim Bericht vor der Kreisvertreterkonferenz. © Jais

Die meisten Stimmen entfielen auf Schriftführer Simon Bernauer aus Pürgen (91) und auf den Kassier. Schatzmeister Michael Maas (Landsberg) konnte Bernauers Ergebnis glatt noch toppen: alle Wahlberechtigten im Saal setzten hinter das Kreuzchen hinter seinem Namen.



Im Anschluss an den engen Vorstandskreis wurden noch 14 Beiratsmitglieder ermittelt – je sieben Frauen und Männer in zwei Wahlgängen: Rita Behl, Anna Grohmann, Ann-Kristin Höger, Silke Hohagen, Liane Luge, Gabriele Hunger und Heidrun Hausen sowie Christian Bolz, Peter Ditsch, Peter Hammer, Harry Reitmeier, Johannes Leis, Johannes Greulich und Benedikt Hager gehören dem erweiterten Vorstand an.



Kreisvorsitzender Kießling berichtete, dass der Kreisverband Landsberg aktuell 1.003 Mitglieder zähle, die im Schnitt 60 Jahre alt seien. Bei der letzten Wahl vor drei Jahren waren es 1.017 Mitglieder. Kassier Michael Maas schilderte, dass der Kreisverband Ende 2021 noch 21.250 Euro auf der Kante hatte. Die Ausgaben der vergangenen drei Jahre betrugen 239.000 Euro; die Einnahmen waren leicht höher. Ein Rückgang sei bei den Spenden an den Kreisverband festzustellen.



Dobrindt als Redner



Hauptredner auf der Kreisver­treterversammlung in Denklingen war der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt aus Peißenberg, zu dessen Wahlkreis Weilheim bis 2017 auch Landsberg gehörte, ehe aus der Region Starnberg, Landsberg und Germering ein neuer gebildet wurde. Dobrindt verwies auf die Folgen des von Putin befohlenen russischen Angriffs auf die Ukraine mit den zwei Millionen Flüchtlingen und mit den explosionsartig gestiegenen Energiekosten.

Lesen Sie auch Corona-Gesetz der Ampel: Details sickern durch - neue Regeln gehörig nachgeschärft Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen rasant. Währenddessen werden immer mehr Details zum Gesetzentwurf der Ampel-Koalition bekannt. Ein Überblick. Corona-Gesetz der Ampel: Details sickern durch - neue Regeln gehörig nachgeschärft Neues Kabinett: Alles für Söders Schicksalswahl 2023 - Grüne spottet über „Bäumchen-wechsel-dich“ Söder baut um. Drei neue Minister sollen seine CSU aus dem Tief holen, Bayerns Politik besser präsentieren und in Berlin gegen die Ampel rempeln. Neues Kabinett: Alles für Söders Schicksalswahl 2023 - Grüne spottet über „Bäumchen-wechsel-dich“

Landrat Thomas Eichinger informierte, dass inzwischen 300 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Landsberg angekommen seien und davon die meisten privat eine Unterkunft gefunden hätten. Er sei „überrascht“, wie viel Leerstand es im Landkreis gebe, aber auch davon angetan, dass sich Herzen und Türen öffnen, um vorwiegend Frauen mit Kindern aufzunehmen. Der Landkreis könne 140 Plätze für Notunterkünfte bereitstellen.



Landtagsabgeordneter Alex Dorow brachte einen Abriss aus der bayerischen Landespolitik – von der Sozialversicherung für freiberufliche Hebammen über den Zeugnisvermerk für Schüler im Ehrenamt bis hin zu Beschlüssen im Agrar- und Umweltbereich. Ein „sinnloses Umpflügen“ von Äckern werde es nicht mehr geben, kommentierte Dorow.



Mit der neu gewählten Vorstandschaft steht fest, welche Frauen und Männer bei der Landsberger Kreis-CSU das Feld bestellen werden.