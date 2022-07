Dachstuhl in Riederauer Haus brennt komplett aus

Von: Susanne Greiner

Am Mittwochabend brannte in Riederau der Dachstuhl eines Einfamilienhauses komplett aus (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Riederau – Einen Sachschaden in Höhe einer sechststelligen Summe hat ein Brand in Riederau am Mittwochabend verursacht. Bei einem Einfamilienhaus sei der Dachstuhl ausgebrannt, informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Brandursache sei noch ungeklärt.

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr sei der Brand des Dachstuhls im Seeweg-Nord den Feuerwehren Riederau und Dießen gemeldet worden, informiert Kommandant Florian König von der Feuerwehr Dießen. Die Zufahrt zum Haus sei durch einen Bauzaun versperrt gewesen, den man habe gewaltsam öffnen müssen. Vor Ort habe sich gezeigt, dass es zwei Brandherde gab: im Dachbereich und im Keller.

Atemschutztrupps drangen unter anderem über die Drehleiter ins Gebäude vor. Nach dem Ablöschen habe sich gezeigt, dass es im Dachstuhl mehrere Glutnester gebe. Die Nachlöscharbeiten seien aufwendig gewesen, sodass auch die Feuerwehren Utting, Schondorf sowie Dettenschwang und Obermühlhausen mit Atemschutzgeräteträgern nachalarmiert wurden. Einsatzende sei erst gegen 3 Uhr gewesen.

Zum Glück habe die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen können, informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Dennoch brannte der Dachstuhl des freistehenden Einfamilienhauses komplett aus. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache habe die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen. Derzeit werde aber nicht davon ausgegangen, dass vorsätzliches Handeln der Grund für das Feuer war.