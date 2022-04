Duell der Kellerkinder in Dießen

Teilen

Katharina Hack (rechts) und ihre Kolleginnen des MTV Dießen erwarten am Ostersamstag den BCF Wolfratshausen. © MTVD

Dießen - Ein Duell der Kellerkinder ist am Ostersamstag in Dießen angesagt. Die Landesliga-Fußballerinnen des MTV empfangen den BCF Wolfratshausen, der in der Tabelle mit einem Punkt mehr direkt vor dem Team von Nico Weis steht.

Im Dießener Lager ist man zuversichtlich. Immerhin konnten die MTV-Ladys in den ersten beiden Spielen jeweils ein Unentschieden holen - 0:0 in Murnau sowie 1:1 gegen Kaufbeuren. Damit hat die Ammersee-Elf seit fünf Spieltagen kein Ligaspiel mehr verloren. Auch wenn die Punkteteilungen das Team in der Tabelle der Landesliga Süd nicht weiter nach weiter oben verhelfen, ist Trainer Nico Weis mit der Ausbeute zufrieden. Auch im Hinspiel gab es gegen Wolfratshausen ein Unentschieden: 1:1.



Der BCF Wolfratshausen hat am vergangenen Wochenende das erste Spiel des Jahres absolviert und hatte gleich den Tabellenführer zu Gast. Mit wenig Erfolg. Die Partie gegen Passau ging klar mit 1-4 verloren. Damit hängt Wolfratshausen ebenso wie Dießen weiterhin auf einem Abstiegsplatz fest.