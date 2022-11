Ammerseegymnasium Dießen: Neubau mit viel Holz

Von: Susanne Greiner

Der neue Klassentrakt des Ammerseegymnasiums mit Skelettbauteilen aus Holz, die auch als Sonnenschutz dienen. © Architekturbüro pbr

Dießen – Es wird eng im Ammerseegymnasium – spätestens, wenn im Schuljahr 2025/26 der wieder eingeführte G9-Jahrgang startet. Für die Erweiterung wurde im Januar letzten Jahres das Münchener Architekturbüro pbr beauftragt. Angelo Agostini stellte den Entwurf für den neuen Klassentrakt und die neue Sporthalle letzte Woche im Kreisausschuss vor. Entstehen soll ein Gebäude in „neuer Formensprache“, so Agostini. Und in hybrider Holzbauweise.

Der Erweiterungsbau wird parallel zum bisherigen Längsbau entstehen. Die neue Sporthalle (links, transparent) soll ebenfalls an den bestehenden Bau andocken. © Modell: Architekturbüro pbr

Stahlbeton sei dabei nur für die Treppen- und Aufzugskerne nötig, ebenso für die Brandschutzwand im Inneren des Gebäudes, sagte der Architekt. „Der Rest ist komplett aus Holz.“ Beispielsweise seien Holz-Akustikdecken im Inneren vorgesehen. Dafür verwende man dünne vorgefertigte Skelettbauteile, die aneinandergereiht Stabilität bieten. Durch die Vorfertigung erhoffe man sich eine kürzere Baustellendauer. Auch die neue Sporthalle soll als hybrider Holzbau entstehen.



Man habe sich mit dem Entwurf länger als ein Jahr befasst, berichtete der Architekt. Der vorgesehene Erweiterungsbau soll als Riegel gegenüber des Bestandsgebäudes entstehen, ‚parallel‘ zum Verbindungs-Längsbau des existierenden Gebäudes. Die Holzskelettteile mit „vertikaler Formensprache“, die über die Glasflächen der Fenster hinausragen, dienten auch als passiver Sonnenschutz.



Auf den begrünten Dächern sowohl des neuen Klassentraktes als auch der Sporthalle werden PV-Anlagen installiert, samt Möglichkeit zur Zwischenspeicherung. Beheizt werden Klassentrakt und neue Sporthalle über eine Wärmepumpe, die mit Solarstrom versorgt wird.



Die Kosten für den Neubau setzt Agostini auf rund 14 Millionen Euro fest. Dazu kommen Kosten für die Sanierung des Bestandes sowie die Überplanung der Außenanlage samt Zauneidechsenhabitaten und Versickerungsmulden sowie zahlreichen Bäumen – insgesamt rund 28 Millionen Euro, inklusive der zeitweise notwendigen Container, in denen Schulklassen während der Sanierung des Bestandsgebäudes unterrichtet werden können. Die Berechnung beruhe auf aktuellen Preisen, zudem sei ein Kostenpuffer eingerechnet. Zeitlich werde aktuell gerade der Bauantrag vorbereitet, so Agostini. Die Bauarbeiten sollen bis Juli/August 2025 abgeschlossen werden.



„Was passiert, wenn wir nicht fertig werden“, hakte Thomas Salzberger (SPD) nach. Man habe die Fertigstellung mit einem zweimonatigen Puffer geplant, entgegnete Agostini. Zudem werde der Erweiterungsbau als erstes angegangen, sei somit wohl auch früher nutzbar. Die Container würden auch erst kurz vor Ende der gesamten Baumaßnahme wieder abgebaut werden, könnten also im Notfall auch „ein paar Monate länger“ als bisher geplant angemietet werden.