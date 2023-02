Das Huhn an der Posaune: hailix-bLECHle-Konzert in Landsberg

Von: Susanne Greiner

Gut gekräht, gemuht, gespielt: hailix bLECHle beim traditionellen Faschingskonzert im Stadttheater Landsberg - nach drei Jahren Pause ging‘s mit Klassik, Schlager, Jazz und Rock‘n Roll auf den Bauernhof. © Greiner

Landsberg – Dass der hailix-bLECHle-Abend kein normales Konzert ist, sieht auch der ungeübte Zuschauer – selbst wenn zu Beginn alle Musikerinnen und Musiker noch zahm in schwarz gekleidet sind. Doch da liegen diese zwei Plastikgitarren auf dem Boden. Und Dirigent Hans-Günter Schwanzer kommt mit Pilotenbrille auf die Bühne – um seine Mannschaft am lockeren Zügel über den Bauernhof zum furiosen Finale zu steuern.

Es sind liebgewonnene Traditionen am Start. Nicht nur der Witz um kostenlose Tickets für Stadthonoratioren, die dezente Aufforderung zu „Standing Ovations“ per Riesenschild, Uhrzeit (19.59 Uhr) und Tag (den Lupido anzählen): Unzählige junge Frauen überreichen einem Auserwählten – diesmal Trompeter Simon Schäffler – einzeln Rosen. Schwanzer: „Das mit den Rosen versteh ich immer noch nicht.“ Ist eben so. Seit Jahren.



Zum ersten Mal stattgefunden hat das Konzert 1999. Seither sind Schwanzers Musiker gewachsen, auch wenn mit dem ‚Küken‘, Posaunist Jonathan Zimmermann, Nachwuchs am Start ist. Andere sind mitgewachsen: der ehemalige Konzertmeister Alexander Wolf an der Trompete, jetzt Schuldirektor. Viele haben Familie. Und leben weiter weg, in Friedrichshafen oder gar der Schweiz. „Viel geprobt haben wir nicht“, sagt Schwanzer. „Aber man hört‘s nicht.“ Stimmt. Auch durch den obligatorischen Radetzky-Marsch unter OBin-Dirigat rauschen die laut Selbstbeschreibung „18 einhalb Musiker plus Schlagzeuger und Dirigent“ nach dem Motto „kwärdurchsräpärtoar“ durch Repertoire.



Vom Stimmungsstart mit Schlagzeuger Moritz Thalmayr, dem zu „Satellite“ alle Musiker nach und nach auf die Bühne folgen, über Rock‘n Roll, Beatles-Hits, Jazzstandards, Märsche und Schlager wie „Wien bleibt Wien“ samt angejazztem Mittelteil: Die Combo läuft rund unter Schwanzers Dirigat. Auch als Bauernhof, der ‚Faschings-Dresscode‘, den hailix bLECHle traditionell nach der Pause ausrufen – samt Schaf, Kuh und Huhn, Stroh, Mistgabel und Traktor sowie Dirigenten-Magd Schwanzer. Dass der (die) Chef(in) jedes bLECHle-Mitglied einzeln vorstellt, tut dazu das Seine. Sind eben alles „Allerliebste“.