Wrestler im Brautkleid

„Das Kleine Format“ - die zehnte Produzentenausstellung

Von: Susanne Greiner

Teilen

„Donate“ nennt Matthias Rodach seine nickenden Konzern-Mönche, die scheinbar bescheiden um Spenden heischen. Der Dießener erhielt den Jurypreis des Landkreises. © Greiner

Dießen – Das „Kleine Format“ setzt Grenzen: Werke die höchstens 40 Zentimeter breit, lang und hoch sind, dazu ein moderater Preis. Aber Grenzen setzen kann Horizonte öffnen – und Künstlerinnen und Künstler zu Neuem anstacheln. Die zehnte Produzentenausstellung von Initiatorin und Kuratorin Annunciata Foresti zelebriert diese Devise im Blauen Haus mit Arbeiten von über 40 Künstlern: viele aus dem Landkreis und der Region, einige aus Berlin, Hamburg, Stuttgart. Eine absolut beeindruckende Ausstellung, die die Kunst feiert.

Zum zehnten Mal: „Das kleine Format“ in Dießen Fotostrecke ansehen

„Wir wollen dein Geld!“ scheinen die nickenden Mönche in Matthias Rodachs Installation „Donate“ heilig säuselnd zu rufen. Ausgehend von den im Volksmund früher „Nicknegerchen“ genannten Missionsspardosen, die den Obulus der Gläubigen mit einem Nicken im Wackeldackelprinzip belohnten, verleiht Rodach den kleinen Originaltorsi aus St. Ottilien neue Köpfe. Und so wackeln Bezos‘, Zuckerbergs oder Gates‘ Kopf freundlich bei jeder Münze, die Gäste durch den Schlitz aufs rote Kniesamtkissen werfen. „Donate“ ist die eierlegende Wollmichsau gleicht: große Aktualität – das N-Wort, Kirche, abzockende Konzerne – mit Humor und bester Kunsthandwerklichkeit vereint – zurecht hat Rodach den Jurypreis des Landkreises in Höhe von 1.000 Euro erhalten.



Andere Skulpturen beeindrucken nicht minder: Textil-Nabelschnüre und Gedärme – oder doch außerirdische Stofftiere? – fusionieren in Nena Cermaks „Merger“ zu einer neuen und vielleicht effektiveren Lebensform; Monika Supés feingewebte Drahtarbeiten scheinen Träume aus Kappen, Köpfe, Mohair – oder Unterwassergetier; Thomas Putzes ‚schräge Vögel‘ bedienen ihren Schnabel aus alten Schuhen; Katharina Andress‘ „Space Passenengers“ in ihrer grafisch strukturierten Neon-Sicherheitskleidung reflektieren Licht und Farbe in High-Tech-Anmutung, erinnern aber auch an schlüpfende Larven. Der Automat von Nico Kiese und Bernhard Slawik wirft die Grimassen des Betrachters auf ihn zurück. Und Peter Mayr sperrt Papiermaché in Plexiglas und lässt den einen an Hochhäuser denken, den anderen an ein misslungen aufgestelltes Buddelschiff – wobei der Titel „Doha Babylon“ den Turm nahelegt.



Die Interpretation der Werke obliegt aber zum Glück jedem einzelnen. Kunst sei eine Reise mit dem Künstler, sagt Schirmherrin und Bürgermeister von Dießen Sandra Perzul in ihrer Begrüßung. Ob man ihn nun versteht oder nicht und ob Verstehen überhaupt bedeutet, dass man der vom Kunstschaffenden verfolgten Aussage folgen muss: Kunst entsteht erst im Dialog mit einem, der sie sieht. Was Kunst nun sein möge, Verzierung, Seelenbooster oder Arbeit, zitiert Perzul Busch, Picasso und Valentin: Sie sei stets ein „Spektrum von Erleb- und Spürbarem“.



Wrestler im Brautkleid



Auch im Zweidimensionalen punktet Kleinformatiges. Bei Nicola von Thurns Waben steigt unweigerlich Wachsgeruch in die Nase – reine Illusion, die Arbeiten sind aus hartem Messing. Mit Collagen im Comic-Duktus und sparsamer Farbigkeit erzählt Gisela Detzer für jeden Betrachter eine andere Geschichte: Skizzenhaftes erzeugt Spielraum. Laura Ritthaler zeigt „die feminine Seite des Starken“ mit Wrestlerfiguren unter Glasglocken, beim Wäscheaufhängen, im Hochzeitskleid, versonnen mit dem Liebesbrief in der Hand. Und dass sonst große Formate auch im Kleinen funktionieren, beweisen Katinka Schneweis‘ ab­strakte ‚Zeitkonglomerate‘ oder Ernst Heckelmanns Gebirge im Postkartenformat.



Den Publikumspreis verliehen die Gäste per Handzettelabstimmung Gitte Berner-Lietzau. Ihre „Stille Leben“ mit Craquelé und (Nicht-)Farben erscheinen wie Szenen aus Hieronymus Boschs Höllenschlund – obwohl sie gänzlich Unspektakuläres abbilden. Eine ihrer Arbeiten wird Bürgermeisterin Perzul für die Gemeinde Dießen erwerben.



Über 300 Kunstschaffende hat Das-Kleine-Format-Erfinderin Foresti zu den zehn Produzentenausstellungen seit 2008 eingeladen – und lässt das Kleinformatige inzwischen überregional strahlen. In ihrer Begrüßung kam die Dießener Künstlerin auf die Geschichtsträchtigkeit des Blauen Hauses zu sprechen: vom noblen „Hotel Ammersee“ zur Jahrhundertwende über Schule der Kinderlandverschickung zum Sanatorium im Krieg hin zum Seminarhaus. Erst 1995 kaufte die Marktgemeinde das Haus, wollte es abreißen, bevor Architekt Jürgen Bahls als Mieter einzog und den maroden Bau herrichtete. 2004 zog das Kulturforum ein und 2018 dehnte sich der Ausstellungsbereich mit dem hinteren Raum weiter aus.



Foresti dankte Schirmherr und Landrat Thomas Eichinger sowie Schirmherrin Perzul für die Unterstützung – mahnte aber zugleich die Notwendigkeit dieser an: Kultur bedeute Lebensqualität und mache die Region attraktiv. „Aber reichhaltige Kultur will auch gewürdigt und unterstützt werden.“

Die Ausstellung ist noch bis zum 9. Oktober im Blauen Haus in Dießen zu sehen. Hingehen! Und viieleicht ja auch ein Kunstwerk mit nach Hause nehmen.