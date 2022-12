Gekrönt: Kunstmitmachprojekt der Issinger Fenstergalerie

Von: Ulrike Osman

„ich setzte mir selbst ein Krönchen auf, weil ...“: Die Fenstergalerie Issing zeigt die Bilder-Antworten der zahlreichen Teilnehmer noch bis 7. Januar. © Ries

Issing – Selbstakzeptanz, Wertschätzung sich selbst gegenüber – „das sind Themen unserer Zeit geworden“, sagt Amelie Ries. Grund genug für die freiberufliche Künstlerin und Betreiberin der Fenstergalerie Issing, die Gemeinschaftsausstellung „Königskinder“ ins Leben zu rufen. In ihrem Freundes- und Bekanntenkreis rief sie Menschen dazu auf, kleine Selbstporträts anzufertigen und sich in diesen Bildern selbst ein Krönchen aufzusetzen. Die Aktion stieß auf eine Riesen-Resonanz.

Statt sich selbst zu korrigieren, zu tadeln und zu verbiegen einfach mal darüber nachdenken, warum man gut ist und wofür man sich loben könnte – dieser Perspektivwechsel von den eigenen Fehlern und Schwächen hin zu den eigenen Stärken war es, den Amelie Ries anregen wollte. Sie verschickte Mitmachkuverts mit einer Anleitung und dem Material zum Erstellen des Kunstwerks und bat darum, ihr die fertigen Bilder zurückzusenden.



Bis nach Norwegen

Es kamen über 300 – und beileibe nicht nur aus dem Kreis der ursprünglich Angesprochenen. „Ich bekam Anrufe und E-Mails von Menschen, die von dem Projekt erfahren hatten und auch gerne mitmachen wollten“, erzählt Amelie Ries. Die Einsendungen kamen aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, der Schweiz und Norwegen.



Nun hängen die Porträts in der Fenstergalerie und bieten eine absolut faszinierende Vielfalt an Mal- und Zeichenstilen. Vom Kinderbild bis zur künstlerisch ausgefeilten Werken ist alles dabei. In vielen Fällen kamen die Schöpfer auch Ries‘ Bitte nach, in ein paar Worten zu verraten, wofür sie sich das Krönchen aufgesetzt hatten. Die sechsjährige Hanna zum Beispiel hat das fürs Lesenlernen getan, die 20-jährige Isabell dafür, dass sie ihr Studium noch nicht abgebrochen hat. Tina (45) lobt sich für den Mut, sich selbstständig gemacht zu haben, und ein 73-Jähriger gleich für sein ganzes Leben.



Auf der Homepage www.fenstergalerie-issing.de kann man eine ganze pdf-Datei mit Gründen herunterladen oder sie in einem Schaukasten an der Galerie nachlesen. Sie sind teils bewegend und berührend, teils witzig und spannend.



Ihren Mut zum Neustart in Landsberg mit 80 Jahren lobt eine Frau. Eine 36-Jährige nennt ihren Kampf gegen den Krebs, eine 56-Jährige das erfolgreiche Loslassen ihrer Kinder. „Momentan bin ich in allem super was ich mache“, verkündet Jacob aus Tirol. Da er erst zwei Jahre alt ist, haben hier wohl seine Eltern die Feder geführt.



„Ich hätte nicht mit einer derart großen Resonanz gerechnet und freue mich sehr über diese Ausstellung“, sagt die Künstlerin Amelie Ries. „Die Porträts sind wirklich alle sehr spannend und sehenswert.“ Die Idee für diese Art von Bildern war eine Mischung ihrer aktuell eigenen künstlerischen Entwicklung und dem kleinformatigen abstrakten Porträtieren, mit dem sie sich beschäftigt hat.



Der „Königskinder“-Ausstellung sollen weitere Kunstmitmachprojekte folgen. „Sie sollen so ausgelegt sein, dass wirklich jeder sich beteiligen kann“, so Ries. Und bis auf den Rückversand sollen den Teilnehmenden keine Kosten entstehen. „Die Projekte sollen ein wenig zum Nachdenken anregen, aber auch Spaß machen und nicht immer nur ernst sein.“ Wichtig ist der Künstlerin dabei der Wir-Gedanke – jeder trägt etwas Kleines dazu bei, dass ein großes Ganzes entsteht.



Die Ausstellung „Königskinder“ in der Fenstergalerie Issing (Landsberger Str. 9) läuft noch im neuen Jahr bis zum 7. Januar. Am Sonntag, 11. Dezember, findet eine Midissage statt (Beginn 15 Uhr).