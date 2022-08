Rekorde bei Rational

Von: Werner Lauff

Erfolgreiche Markteinführung: Der iVario Pro von Rational. © Dallmayr

Landsberg – 232 Millionen Euro Umsatzerlöse im zweiten Quartal 2022 und 458 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2022 – diese beiden Zahlen kennzeichnen neue Rekorde bei Rational. Der Landsberger Hersteller von Großküchengeräten verzeichnete das bestes Quartal und zugleich das beste Halbjahr in seiner Unternehmensgeschichte. Rationals Geschäftsmodell ist eben „widerstandsfähig“, sagte Finanzvorstand Jörg Walter.

Denn nach wie vor sind die äußeren Umstände nicht optimal. Es gibt zu wenig Microchips. Die Kosten der Materialbeschaffung und Logistik sind „massiv gestiegen“. Der Material- und Fertigungsaufwand erhöhte sich im Verhältnis zu den Umsatzerlösen folglich überproportional. Dennoch verbesserte sich das Ergebnis (EBIT) noch einmal um zehn Prozent auf 93,1 Millionen Euro. Die zwischenzeitlich vorgenommenen weltweiten Preis­erhöhungen der Endprodukte scheinen kein Hindernis zu sein. Die Aufträge seien dennoch weiterhin auf erfreulichem Niveau, teilt Rational-Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann mit.



Besonders in der Produktgruppe iVario (hergestellt in Wittenheim in Frankreich) stiegen die Umsatzerlöse um 50 Prozent auf ein neues Rekordniveau von 63 Millionen Euro gegenüber 42 Millionen Euro im Vorjahr. Stadelmann: „Das Potenzial des iVario zeigt sich zunehmend in allen Regionen der Welt. Das bestätigt unsere langfristige Strategie. Wie einst der Combi-­Dämpfer wird der iVario die professionelle Küche revolutionieren.“ Allerdings besteht noch ein großer Abstand zur traditionellen Produktgruppe iCombi (hergestellt in Landsberg); dort lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 bei 395,1 Millionen Euro, 17 Prozent über Vorjahr.



Mitarbeiter profitieren



Zum Ende des zweiten Quartals beschäftigte Rational konzernweit 2.341 Mitarbeiter, davon 1.345 in Landsberg. „Bei Gehaltserhöhungen richten wir uns üblicherweise nach den Entwicklungen der IG-Metall und übertreffen sie. Die Gehälter unserer in Deutschland beschäftigten Mitarbeiter haben wir per 1. Juli 2022 um 5,1 Prozent erhöht und werden die Entwicklung der Inflation weiter eng beobachten“, berichtet Stadelmann.



Dennoch bleibt das Unternehmen vorsichtig. Die weitere Umsatzentwicklung hänge aktuell weniger von der Markt- und Auftragsentwicklung ab. Vielmehr werde sie von der Verfügbarkeit von Bauteilen bestimmt, insbesondere elektronischer Komponenten. Die wesentlichen Risiken blieben weiterhin bestehen und seien schwer zu prognostizieren.

„Kostensteigerung und Versorgungsengpässe infolge der Lockdowns in Shanghai und der Ukrainekrise werden uns indirekt weiterhin betreffen“, erwartet Walter für das zweite Halbjahr. Zudem seien die Folgen einer möglichen Gasrationierung in Deutschland auf die Lieferanten und Rational schwer zu beurteilen. Dagegen sehe das Unternehmen, dass die Erhöhungen der Verkaufspreise zu wirken beginnen und sich im zweiten Halbjahr niederschlagen werden.