Im Fuchstal: Richtfest für das neue Pflegeheim

Von: Johannes Jais

Beim Richtspruch für das Pflegeheim im Fuchstal: ERL-Zimmerermeister Erwin Dellnitz hoch oben auf dem Dach. © ERL Immobilien AG

Fuchstal - Das Dach ist drauf, Türen und Fenster sind gesetzt. Beim neuen Pflegeheim im Fuchstal mit barrierefreien Wohnungen und Apartments fürs Personal war jetzt Richtfest. Der „Treppenwitz“ vom Herbst 2022 mit dem falsch herum gemauerten Aufgang sorgte dabei noch einmal für ein Schmunzeln.

Fuchstal – Fritz Kumpfbeck, Vorstand der Deggendorfer ERL Immobilien AG, die das Seniorenheim nach eigenem Plan errichtet, kam nach seinem Dank an die Handwerker und alle am Bau Beteiligten erneut auf den „Treppenwitz“ zu sprechen. Bürgermeister Erwin Karg griff dies kurz auf und erwähnte „die kleine Warze auf dem Dach“. Der Gemeinderat ermöglichte durch eine Tektur, dass der falsch herum eingezogene Aufgang durch eine schmale Erhöhung am Dach so belassen werden konnte und die Treppe nicht mehr ausgebaut werden musste.



Rathauschef Karg blickte darauf zurück, dass es im Sommer 2019 war, als Günther Schmidl, Projektentwickler bei ERL Bau, erstmals auf ihn zugekommen war. Das Grundstück im Osten Leeders, das viele Jahre der Gemeinde gehörte und zuletzt von einem Kinsauer Bauern bewirtschaftet wurde, sei „nicht unumstritten“ gewesen. Doch sei das Areal mit Blick auf die nahe Mittelschule und die Kindertagestätte ein zentraler Platz im Fuchstal. Außerdem liege das Pflegeheim direkt an der Nahwärmeleitung.



Insgesamt ist man im Fuchstal bald sehr gut aufgestellt. Darauf wies der Bürgermeister in seinem Grußwort hin. Es gibt bereits ein kleines Heim mit zehn stationären Betten. Zudem sind eine Kurzzeitpflege, auch die Tagespflege und zwei mobile Pflegedienste in Leeder.



Hohe Standards



Mit der großen Pflegeimmobilie wolle man „nicht in Konkurrenz gehen zu anderen Betreibern“, betonte Marcus Mollik; er ist Geschäftsführer bei WH Care, die die Einrichtung als „Lebens- und Gesundheitszentrum in Fuchstal“ führen wird – voraussichtlich ab Sommer 2024. Er sprach angesichts der Standards von einem „Vier Sterne plus-Hotel“. WH Care ist in vier Bundesländern vertreten und hat 1.400 Mitarbeiter. Das Richtfest in Fuchstal war laut Mollik „für uns das erste in Bayern“.



Wie ERL-Vorstand Kumpfbeck vor den 75 Gästen beim Hebauf schilderte, sind es insgesamt 87 Pflegeappartements, 82 Ein- und fünf Zwei-Bett-Zimmer. Es können also 92 Personen gepflegt werden. Die bauliche Gestaltung rückt eine Betreuung von Senioren in Wohngruppen in den Fokus und fördert ein zeitgemäßes Pflegekonzept. Jedes Stockwerk verfügt über einen zentralen Wohn- und Küchenbereich und einem Beschäftigungsraum. Im Erdgeschoss befindet sich neben dem Speise- auch ein Andachtsraum sowie ein Friseursalon.



Wuchtiger Bau im Osten von Leeder: das neue Pflegeheim im Fuchstal, das 2024 bezogen werden kann. © Jais

Im Dachgeschoss der Pflegeimmobilie entstehen sechs barrierefreie Wohnungen (48 bis 71 m2) und 13 Ein- bis Drei-Zimmer-Personalwohnungen (39 bis 78 m²). In die große Immobilie investiert ERL-Bau nach den Worten von Projektleiter Schmidl knapp 20 Millionen Euro.



Die Wohnungen stellen für die Betreibergesellschaft einen großen Vorteil dar bei der Personalakquise. Und: Kapitalanleger profitieren durch einen 25-Jahres-Betreibermietvertrag mit einer Verlängerungsoption von fünf Jahren von sicheren Mieteinnahmen. ERL-Vorstand Kumpfbeck warb: „Tauschen Sie Ihr Sparbuch gegen ein Grundbuch!“



Landrat Thomas Eichinger (CSU) bezeichnete die Pflege als „die Mega-Herausforderung des nächsten Jahrzehnts. Die neue Pflegeimmobilie im Fuchstal sei weithin sichtbar und präge künftig das Ortsbild Leeders. Unter den 75 Gästen beim Hebauf waren auch Pflegeleiter Erich Püttner vom Landkreis Landsberg und Hannes Schmitt, der Seniorenbeauftragte im Fuchstal.



Bläser der Musikkapellen Asch und Leeder spielten zum Richtfest für die Pflegeimmobile auf, bei dem ERL-Zimmerer­meister Erwin Dellnitz für den traditionellen Richtspruch zuständig war.