Mehr geht noch

Das Lebenselixier aus der Teufelsküche

Von: Susanne Greiner

Landsbergs ‚Blautopf‘: der Stausee in der Teufelsküche. Bevor er 1926 gebaut wurde, versorgte hier ein Wasserwerk die Gemeinde Stoffen. Das Gebäude steht noch. Heute treibt das Seewasser noch ab und zu eine Turbine an. © Greiner

Landsberg – Es ist das meistfotografierte Blau der Lechstadt: der kleine Stausee in der Teufelsküche. Früher ein Wasserspeicher, um Turbinen anzu­treiben, dient er heute als ‚Reste-See‘. Denn das Trinkwasser, das aus den Quellen der Teufelsküche kommt, sickert über den Boden in Rohre bis zum Sandfang. Und von dort geht‘s in die Hochbehälter. Damit mehr Wasser energieeffzienter von unten nach oben gelangt, haben die Stadtwerke Landsberg jetzt zwei neue Niederdruckpumpen in die Pumpstation der Teufelsküche eingebaut. Mit ihnen kann bis zu 15 Prozent mehr Quellwasser genutzt werden. Und das kommt den Wasserhähnen und somit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Lechstadt zugute.

Martin Michl öffnet die Tür zur Pumpstation. Es wird laut. Zu hören: ein leicht an- und abschwellender Surrton. Er kommt von den beiden hohen, silbernen Säulen, den Niederdruckpumpen. „Die sparen im Vergleich zu den alten Pumpen rund 70.000 Kilowattstunden ein“, sagt der Stadtwerke-Planer der Wasserversorgung. Nicht wenig, liege doch der Jahresverbrauch insgesamt bei rund 400.000 kWh. Und die Neuen können mehr des wertvollen Quellwassers aus der Teufelsküche verwerten: pro Jahr ein Plus von 200.000 bis 300.000 Kubikmetern, also mindestens 200 Millionen Litern. Vorher landete das – zumindest für den Menschen – ungenutzt im Lech. Die zwei alten Pumpen im dezenten Dunkelbau stehen noch an der Wand, leicht korrodiert, aber noch funktionstüchtig. Sie seien jetzt 16 Jahre alt, sagt Michl. Pumpen hielten meist rund 20 Jahre. Gekostet haben die ‚Silberpfeile‘ samt Einbau knapp 300.000 Euro. Gut 26.000 Euro davon kommen aus dem Programm „Investive Klimaschutzmaßnahmen“ des Umweltbundesministeriums.



Wasserplaner der Stadtwerke Landsberg Martin Michl zeigt die beiden ‚Neuen‘: hocheffiziente Niederdruckpumpen im Pumpwerk Teufelsküche versorgen den Hochbehälter in Pitzling oder bei Bedarf auch das Westufer mit Trinkwasser. © Greiner

Die Pumpstation unterhalb der Gaststätte in der Teufelsküche wurde 2006 gebaut. Grund war – damals noch – das Hochwasser, das wenige Jahre zuvor mehrmals alle Leitungen freigespült hatte, erinnert Michl. „Da gab es eine extreme Flutwelle die Schlucht herunter, das war verheerend!“ 2013 war dann auch der Hochbehälter in Pitzling fertig, den die sieben Teufelsküchen­quellen speisen und von dem aus das Wasser zum Bayertor-Hochbehälter – links vom Tor, verdeckt unter dem Hügel – gelangt. Früher war der noch im Bayertor. Und sehr klein: Nur rund 100 Kubikmeter passten in den Turm-Tank. In den Behälter in Pitzling gehen rund 2.400 Kubikmeter. Von der Teufelsküche aus führt aber auch eine Leitung unter dem Lech nach Westen. Denn der ist wegen seines Kiesbodens weitaus anfälliger für Trockenperioden. „Die Teufelsküchenquellen können da zur Not aushelfen.“ Und somit auch den dritten Hochbehälter, am Stoffersberg, für den Landsberger Westen mitsamt Industriegebiet sicher versorgen.



Mehr geht noch



Insgesamt fördern die Stadtwerke aus vier Tiefbrunnen in Weststadt und Hartmahd und den zwei Quellfassungen in der Teufelsküche. Das Landsberger Trinkwassernetz ist 275,9 Kilometer lang und versorgt aktuell 35.311 Bürgerinnen und Bürger mit 2,3 Milliarden Liter Wasser im Jahr: rund 130 Liter pro Person und Tag, eine knappe Badewanne voll. 1,7 Millionen Kubikmeter davon brauchen die Einwohner, den Rest Gewerbe und Industrie. In der Teufelsküche werden laut Michl aktuell 1,05 Millionen Kubikmeter pro Jahr gefördert. „Das können wir aber noch steigern“, sagt der Wasserplaner: „Wir haben aktuell eine Schüttung von rund 1,4 Millionen Kubikmetern.“



Der Sandfang für das Trinkwasser in der Teufelsküche. © Greiner

Eine Tür führt im hinteren Bereich der Pumpstation zum Sandfang, wo die sieben Nord- und Südquellen der Teufelsküche zusammenlaufen: ein großes, rundes Becken, eine Art ‚Trichter‘, in dem das Wasser kreist, damit sich der Sand am Boden ablagert. Von dort wird er einmal pro Woche per Rohr abgesaugt – damit‘s in den Zähnen nicht so knirscht. Hart ist Landsbergs Wasser natürlich auch ohne Sand: gemessen wird in „Grad deutscher Härte“ (°dH). Und der liegt hier dank Alpen-Kalkgestein bei 20 bis 20,5, einem der höchsten in Deutschland. München liegt bei 14,9, Bonn bei 5,8. Es geht aber noch härter: Mücheln in Sachsen-Anhalt hat laut Wasserhärte.info 45,15 Grad deutscher Härte.



„Vor der Installation der neuen Pumpen ist hier, im Sandfang, immer das Wasser in den Überlauf abgeleitet worden“, sagt Michl und zeigt auf das Rohr im Beckenrund, das circa 15 Zentimeter über dem Wasserspiegel herausragt. „Wir können die Quellschüttung jetzt komplett nutzen.“ Maximal kommen aus den Quellen 62 Liter, mindestens 42 Liter pro Sekunde. „Das hängt vom Regen und von der Jahreszeit ab“, erklärt Michl.



Schloss und See



Die sieben Quellen und ihre ‚Stöpsel‘. © Greiner

Weiter oben führt eine Tür zum „Schlössle“, wie es bei den Stadtwerken genannt wird: ein alter Betonquaderbau, in dem die Quellstränge zusammenlaufen. Davor ist der neue Quellfassungsschacht, schick in Meerblau. Nach dem steilen Abstieg steht man vor sieben überdimensionalen Stöpseln. Zieht man einen mit dem vom Spülbecken bekannten ‚Plopp‘, nur lauter, heraus, ist die Quelle vom Trinkwasserstrom abgetrennt – falls es eine Verunreinigung zum Beispiel mit Kolibakterien geben sollte. Das Wasser der Quellen kann aber auch schon vorher in den Teufelsküchen-Bach, den Dorfängerbach, abgeleitet werden: wenn zum Beispiel so wie jetzt gerade, Bauarbeiten nahe einer Quelle stattfinden, wird die sicherheitshalber abgeklemmt. Auf dem Weg zum Stausee passiert man die Quellen Süd und Nord. Zum Beispiel an der malerischen Tuffsteinquelle, deren Wasser außen treppenförmig nach unten fließt. „Die wird eventuell Naturdenkmal“, sagt Michl. Das Verfahren laufe gerade.



Oben grüßt das Blau. Gebaut wurde der Stausee 1926, um eine Turbine anzutreiben. „Die Turbine ist noch da“, sagt Michl. Und manchmal nutze man sie auch nachts und frühmorgens, um die Pumpen anzutreiben. Zu sehen ist das immer deutlich: Ist die Turbine in Betrieb, fließt kein Wasser aus dem Stausee ab. Und der Dorf­ängerbach wird zum Rinnsal. Später stieg man von der Turbine auf Elektro­pumpen um, die damals im alten Gebäude in der Teufelsküche im Keller standen. „Oben drüber wohnte der Wassermeister“, erzählt Michl. Das jetzige Gebäude steht seit 2006.



Der sechs Meter tiefe Stausee war kürzlich trüb und braun, bemerkte manch Spaziergänger. „Wir haben dort oben soweit möglich versucht, noch eine weitere Quelle zu ertüchtigen“, erklärt Michl, die Wassertrübung. Man wisse ja nicht, was die Zukunft und die Klimaerwärmung noch bringe. Der See birgt allerdings noch ein ‚Geheimnis‘: Auf der Höhe des schiefen Baumes am rechten Uferrand sieht man einen moosbewachsenen Quader im Wasser: Die Decke eines Gebäudes. Bis 1926 stand es frei. Und was überdauert hier Zeit und Flut? Das alte Wasserwerk der Gemeinde Stoffen.