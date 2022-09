Marcel Schrötter: Nie mehr Moto2?

Beim 14. WM-Lauf in Misano sammelte Marcel Schrötter #23 erneut Moto2-WM-Punkte. © Glänzel

Pflugdorf – Motorrad-Profi Marcel Schrötter aus Pflugdorf ist beim „Grand Premio di San Marino e della Riviera di Rimini“ im italienischen Misano nach Startplatz 12 auf den 11. Platz gefahren und hat damit wieder fünf Punkte in der Moto2-­WM gesammelt. Aber diese Nachricht geriet beim 14. WM-Lauf 2022 für den einzigen deutschen Piloten zur Nebensache, genauso wie die 60.000 Zuschauer, Schrötters „Long Lap Penalty“-Strafe und der Premieren-Sieg des Spaniers Alonso López. Denn am Tag vor dem Rennen platzte die Bombe, die der 29-Jährige auf Facebook mit „Jedes Ende ist ein neuer Anfang“ kommentierte.

Das Ende: Marcel Schrötter und sein Rennstall, das Memminger „Liqui Moly Intact GP-Team“, gehen am Saisonende nach sechs „Ehejahren“ getrennte Wege, der Vertrag des Pflugdorfers wird nicht verlängert. Eine Entscheidung, die nach einem zweistündigen Gespräch des Rennfahrers mit den Teamchefs Jürgen Lingg und Stefan Keckeisen, fiel. Eine Entscheidung, die allerdings nach den durchwachsenen Ergebnissen des Kalex-Piloten in den letzten beiden Jahren nicht völlig überraschend kam. Dem Pflugdorfer wurde aber eine Rückkehr in anderer Form in Aussicht gestellt. „Es war nicht nur meine Entscheidung“, verriet Schrötter immerhin gegenüber ServusTV.



Sagt der Pflugdorfer Motorradprofi Marcel Schrötter „Servus Moto2“? © Glänzel

Jetzt sucht Schrötter eine neue Herausforderung, seine Zukunft ist aktuell völlig offen. Gut möglich (und sehr wahrscheinlich), dass seine Karriere in der Moto2-WM (am Sonntag bestritt er da sein 175. Rennen) nach dieser Saison zu Ende ist. Aber vielleicht will ja ein anderer Rennstall den Routinier, der seit 2012 in der Moto2 am Start ist. Allerdings sagte er in der Vergangenheit mehrfach, dass er mit 30 nicht mehr in dieser Klasse fahren will. Am 2. Januar 2023 wird Schrötter 30…



Kein Geheimnis, dass der Motorrad-Profi aus dem Landkreis Landsberg schon seit längerem mit einem Wechsel in die Super­bike-WM – und die ist nach der MotoGP die populärste Rennserie mit Top-Einschaltquoten, noch vor der Moto2. Zur Erklärung: Superbikes sind vollverkleidete, seriennahe Straßen-­Motorräder mit einem Hubraum von 1.000 bis 1.200 Kubikzenti­metern und 220 PS. Aus Deutschland sind in dieser Klasse Philipp Öttl und Schrötters Kumpel Jonas Folger am Start. Marcels Manager Michael Kories rechnet damit, dass einer Entscheidung über Schrötters Zukunft bis Ende September fallen wird.



TV-Experte Stefan Bradl, der Moto2-Weltmeister von 2011, bei ServusTV zur Trennung: „Es war eine Entscheidung des Teams, die er akzeptieren muss. Das ist ein Verlust für Marcel und ein vor allem ein Riesenver­lust für alle deutschen Motorrad-­Fans.“ Marchel Schrötter meinte nur: „Ich bin froh, nach diesem schwierigen Wochenende Punkte geholt zu haben.“



In der WM-Gesamtwertung liegt der Pflugdorfer nach 14 von 21 Rennen mit 101 Punkten weiter auf dem 8. Platz. Für Schrötter geht es auf seiner „Intact-Abschiedstour“ weiter nach Spanien, wo am 18. September im ,Motorland Aragon‘ der „Große Preis von Aragonien“ ausgetragen wird. ServusTV überträgt live.