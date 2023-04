Das Minifestival „: machen 2“ im Landsberger Stadttheater

Die Ohren staunen lassen

Landsberg – Sie machen weiter: Marion Epp alias „Jimmy Draht“ und Wolfgang Petters mit „Hausmusik“ setzen die „:machen“-Reihe fort. Diesmal ohne Ausstellung, ohne Film, diesmal im Foyer, diesmal ‚nur‘ Musik. Oder Happenings. Installationen. Etwas aus der Schnittmenge „analog – digital“: Easy Listening mit Elektro-Punk, Geräusche-Lärm-Installation versus präziseste Percussions. Wer kommt, spitzt die Ohren. Und wird mit einem erfrischenden Schlaglicht aus Lauten überrascht.

Wobei die Künstler alle direkt oder indirekt mit Landsberg verbunden sind, dem dort gegründeten Label „Hausmusik“ und den damaligen Heroen. Den Auftakt macht Vinyl: die Tradition verlangt zu jedem „: machen“ ein Single-Release. Diesmal “Toutpartout Pt.2“ von Andy Haberl und Florian Zimmer, eine ‚einseitige‘ Scheibe: Die B-Seite ziert ein Jimmy-Draht-Siebdruck. Die Protagonisten der Single machen den festival-Auftakt. Notwist-Drummer Haberl und Florian Zimmer, auch bei „Driftmachine“ am modularen Synthesizer, tauchen ab in präziseste Rhythmen, die der im Jazz gelehrte Haberl besser als jedes Metronom beherrscht: punktgenau, aber fernab mechanischer Kälte. Zimmer schweift an Knöpfen und Kabeln in meditative Klänge samt Kuhglocken-Anmutung und Stimmeinsatz. Zusammen schweift das von lässig zu unheilvollen Blitzlichtern, von Minimal Music zur orgiastischen Klangwelle. Zimmer und Haberl loten den Raum aus, gestalten Form und Bild, lassen Landschaften entstehen – in denen auch mal ein schräger Vogel die Bildfläche quert.



„: machen 2" im Landsberger Stadttheater

Teil zwei am Freitagabend bestreitet Stehschlagzeuger-Dandy Chris Imler – laut taz der „Grandseigneur des Berliner Undergrounds“, Geburtsort Augsburg. Punk trifft Dub, „das Feuer bewahren, statt die Asche anzubeten“, sagt Imler. Und ein starker Rhythmus lässt Füße zucken – Imler selbst schwankt zwischen purem Spaß, Ironie und Fatalismus.



Tag zwei ist fordernd: „Rumpeln“ nennt Noise-Künstler Anton Kaun aus München sein Projekt: eine Mischung aus Geräusch, ohrenschmerzendem Krach, Projektionen, Installtation samt „Harsh Noise Puppe“ und Körpereinsatz, nahezu blutig brachial. Und das ist, nach den ersten Schrecksekunden, erstaunlich mitreißend. So mitreißend, dass es „Driftmachine“ alias Florian Zimmer und Andreas Gerth im Anschluss schwer hat, mit ihrem edlen, fein ziselierten Rhythmus- und Klangspiel an den modularen Synthis die Ohren der Zuhörer zu erreichen. Was dann dennoch gelingt und das Publikum im Klang-Spinnennetz fängt.



Was Stadttheater-Musikkurator Edmund Epple ankündigt, bewahrheitet sich: „: machen 2“ ist ein „kuschliges, kleines Minifestival“, zwei „echte Feinschmeckerabende mit Clubatmosphäre“. Außergewöhnliches, für das es sich lohnt, die eigene Komfortzone zu überschreiten. Oder wie Epple sagt: „Künstlerisch geht nix ohne Offenheit.“ Musik für alle, was die 20-Jährigen, die neben den 60-Jährigen im Beat mitwippen, beweisen. Also eigentlich das, was in Landsberg so brennend vermisst wird. Voll war‘s trotzdem nicht. Und das ist äußerst schade.



„: machen“ geht weiter, im September mit Teil 3: „Die Musik ist dem Text sein Bild.“ Mit Ausstellung (Jim Avignon & Fehmi Baumbach), ‚Musik-Lesung‘ (Das Hobos mit Franz Dobler) und massig Musik (A Million Mercies, Leichtmetall, Neoangin und ganz viele mehr).