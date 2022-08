Grün und günstig: Nahwärme im Gewerbegebiet Igling

Von: Andrea Schmelzle

So soll die Heizzentrale der LENA Service GmbH im Iglinger Gewerbegebiet aussehen. © LENA

Igling – Das Gewerbegebiet in Igling wird nördlich entlang der B17, Richtung Kaufering, erweitert. Hier soll nun durch die LENA Service GmbH in Kooperation mit der Gemeinde ein Fernwärmenetz installiert werden. Das Besondere: Es ist zu 100 Prozent fossil- und erdgasfrei – durch den Einsatz ungenutzter Abwärme in mobilen Wärmespeichern in Kombination mit Biomasse.

Die klimaneutrale Wärmever­sorgung spielt bei der Erreichung der Klimaziele eine wichtige Rolle. Grüne Wärmenetze verringern nicht nur die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, sondern ermöglichen auch die effiziente Wärmeversorgung von Verbrauchern mit erneuerbaren Energien. Auch im Landkreis Landsberg werden solche Konzepte umgesetzt – in Igling nun sogar in Form einer einzig­artigen Maßnahme: mobiler Wärmetransport als Beitrag zur Energiewende.



Seit dem Spatenstich am 1. August wird im neu entstehenden, etwa acht Hektar großen, Gewebegebiet nördlich von Igling auf einer Trassenlänge von insgesamt 600 Metern ein solches fossilfreies Wärmenetz errichtet. Maximale Heizleistung: 1,5 Megawatt. Investorin, Bauherrin und spätere Betreiberin des Netzes samt Heizzentrale ist die Landsberger LENA Service GmbH. Die Gemeinde Igling kümmert sich um den Tiefbau und stellt die Trassen zur Verfügung.



Das innovative Konzept zielt auf eine komplett fossil- und erd­gasfreie Wärmeversorgung ab. Mobile Speicher werden mit nichts anderem gefüllt als mit Abwärme aus Industrie, Gewerbe oder Biogasanlagen – die sonst einfach, ohne weitere Verwendung, verpuffen und in die Atmosphäre abgegeben würde. „Durch die Nutzung der regulären Abwärme könnten etwa 80 Prozent der Heizlast abgedeckt werden“, erklärt Projektentwickler Lukas Bayer. Die restlichen 20 Prozent würden durch Biomasse ergänzt.



Mobile Wärmespeicher



Wie das genau funktioniert? Das System des mobilen Wärme­transports ist darauf ausge­legt, möglichst viel Wärme in kurzer Zeit bereitzustellen. Mobile Wärmespeicher bringen Abwärme aus der Region (bis zu 20 Kilometer), die zuvor in ein transportfähiges Medium umgewandelt wird, an den Gewerbestandort nach Igling. Dort wird sie in einer Heizzentrale umgewandelt in nutzbare Wärme, ins Netz eingespeist und gegebenenfalls durch Biomasse ergänzt. Es werde ausschließlich mit vorhandenen Ressourcen gearbeitet, betont Bayer. Kein weiterer Baum müsse gefällt, keine Wärmepumpe oder auch kein Windrad eingesetzt werden.



Die erzeugte Wärmemenge pro Jahr werde sich auf etwa zwei bis zweieinhalb Gigawattstunden belaufen, je nachdem wie viele Gewerbetreibende sich ansiedeln und ob sie die Wärmenutzung mit CO2-neutraler Wärme annehmen würden, meint Bayer. Jährlich 400 bis 500 Tonnen CO2 könnten dadurch im Vergleich zu einer Versorgung mit Erdgas eingespart werden. Rein rechnerisch entspreche das immerhin dem CO2-Ausstoß von über „200 deutschen Durchschnitts-Pkw“. Der Gewerbebetrieb sei am Ende an ein „ganz normales“ Fernwärm­netz angeschlossen, mit dem großen Vorteil, dennoch losgelöst von fossilen Preissteigerungen zu sein.



Bereits im Sommer vergangenen Jahres sei die Gemeinde zur Neuerschließung des entstehenden Gewerbegebietes mit der LENA ins Gespräch getreten, sagt Iglings Bürgermeister Günter Först. Der Beschluss des Gemeinderates erfolgte schließlich einstimmig – und zwar schon vor dem Beginn des Ukraine-Krieges und der sich daraus entwickelnden Energiekrise. Schließlich wolle man den sich ansiedelnden Gewerbetreibenden eine Versorgung mit fossilfreier Wärme ermöglichen, betont Först. Es sei ein sehr innovatives Konzept, CO2-einsparend und eine regenerative Energie, die „wir dringend brauchen“. „Wir möchten hier als Gemeinde beispielhaft vorangehen.“



Aus Landsberg



Die Vorteile liegen auf der Hand: „günstig, grün, regional und versorgungssicher“, betont Bayer. Mit dem Landsber­ger Unternehmen wird die deutsche Energiewende quasi in der Lechstadt entwickelt: „Die Wärme­wende ist der wesentliche Baustein für die Energiewende, in Deutschland werden 51 Prozent der Gesamtenergie für Wärme genutzt.“ Zwölf weitere mobile Speicher hat die LENA europaweit im Einsatz. „Wir sind dabei, unsere Innovation immer weiter in den Markt zu bringen“, sagt Bayer. Erst vor wenigen Tagen habe die EU die Bundesförderung von grünen Wärmenetzen genehmigt. „Für uns ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ein Anlass, hier auch weiter aktiv zu werden.“



In Igling werde der Bau von Netz und Heizzentrale zur Heizperiode 2023/24 fertiggestellt, kündigte Bayer an. Wenn Tiefbau und Erschließungsmaßnahmen abgeschlossen sind und „es zumindest wieder eine Asphaltdecke gibt“, können die circa 15 sich ansiedelnden Gewerbetreibenden mit ihren Bautätigkeiten beginnen. Es bleibe zu hoffen, sagt Bürgermeister Först, dass möglichst viele von ihnen das innovative Konzept annehmen und diese Wärme auch nutzen wollen.

Tiefbau im „neuen“ Iglinger Gewerbegebiet: das Nahwärmnetz der LENA Service GmbH wird aktuell verlegt. © LENA