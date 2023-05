Neues Feuer für die Kauferinger Red Hocks

Kaufering – Die Red Hocks gehen mit einem neuen Cheftrainer in ihre elfte Saison in der ersten Floorball Bundesliga. Markus Heinzelmann hat seinen Trainerposten nach vier Spielzeiten auf eigenen Wunsch hin abgegeben. Sein Nachfolger: Daniel Nustedt (29), der zwischen 2015 und 2017 bereits als Spieler für die Red Hocks in der Bundesliga auflief und auf elf Einsätze kam. Zuletzt fungierte Nustedt als Spielertrainer in der Regionalliga beim TV Augsburg. Nun tritt er sein erstes Bundesliga-Traineramt an.

KREISBOTE: Willkommen zurück in Kaufering – jetzt in neuer Position. Was hat bei dir den Ausschlag gegeben, die Red Hocks als Headcoach zu übernehmen?



Nustedt: „Mit Kaufering habe ich immer eine große Leidenschaft für unseren Sport verbunden. Jeder ist bereit, für den Sport und den Verein alles zu geben. Schon als Spieler habe ich dieses familiäre Umfeld schätzen gelernt. Als dann die Möglichkeit bestand, wieder in diesem Umfeld zu arbeiten, war für mich schnell klar, dass ich mich der neuen Aufgabe gerne annehmen will.“



Stichwort Trainerteam: Wer ist denn neben dir noch mit an Bord?



Nustedt: „Der Staff wurde komplett neu formiert. An meiner Seite wird Christoph Huber unterstützen. Er lebt den Verein und hat einiges an Erfahrung als Headcoach von Kaufering und als Assistenztrainer von der deutschen Nationalmannschaft gesammelt. Ergänzt wird das Trainerteam mit Shouei Yiu und von Kirena Müller, mit denen ich bereits die letzten drei Jahre sehr erfolgreich zusammenarbeiten durfte.“



Wie erfolgversprechend bewertest du die neue Zusammenstellung für die neue Saison?



Nustedt: „Für mich ist der Staff eine spannende Mischung aus geschätzten Weggefährten und neuen Impulsgebern mit großem Erfahrungsschatz, was in Summe eine vielversprechende Konstellation für die Zukunft darstellt. Klar ist aber auch, dass sich gewisse Abläufe erstmal finden müssen.“



In der Bundesliga hast du auch selbst schon das Kauferinger Trikot getragen. Welche weiteren Erfahrungen hast du in deiner Floorball-Karriere gesammelt?



Nustedt: „Ich bin nun seit knapp acht Jahren als Trainer tätig und habe dabei diverse Stationen, Altersgruppen und Spielsituationen erlebt. Angefangen mit dem Aufbau eines Vereins in Augsburg sowie dem Coaching der Herrenmannschaft bis hin zu der lehrreichen Zeit als süddeutscher Auswahltrainer. Besonders viel Erfahrung habe ich jedoch durch Gespräche mit einigen interessanten Trainern und Spielern gewonnen sowie aus den Eindrücken von zahlreichen Hospitationen. Erfahrungen als Spielertrainer haben mir zudem die Möglichkeit gegeben, neue Ideen oder individualtaktische Themen direkt selbst zu erfahren.“



Ihr seid bereits in die Saisonvorbereitung gestartet. Was ist dein erster Eindruck vom Team?



Nustedt: „Ich kenne die einzelnen Spieler und ihre Fähigkeiten mitllerweile sehr gut. Ich sehe in der Mannschaft jede Menge Potential, das mein Trainerteam und ich mit den Jungs weiter ausschöpfen wollen.“



Wie sieht der Zeitplan für die Saisonvorbereitung aus?



Nustedt: „Wir sind bereits jetzt in die Vorbereitung gestartet, da wir viele Themen haben, die wir im Vorlauf zur neuen Saison mit den Jungs erarbeiten wollen. Ziel der Saisonvorbereitung ist es, das Team für jegliche Herausforderungen bestmöglich zu wappnen. Dazu haben wir einige Testspiele sowie Turnierteilnahmen für die kommenden Monate terminiert, um die Jungs frühzeitig unter Wettkampfbedingungen zu fordern. Mit regelmäßigen Leistungsdiagnostiktests wollen wir in der Vorbereitung auch die physischen Fähigkeiten in den Vordergrund stellen.“



Wie verändert sich die Mannschaft im Vergleich zur letzten Saison?



Nustedt: „Nachdem relativ schnell klar war, dass unsere ausländischen Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen werden, schauen wir uns jetzt natürlich nach Verstärkung um. Einige Perspektivspieler aus der Kauferinger Jugend können sich in der Saisonvorbereitung für den Bundesligakader empfehlen. Zudem hat der ein oder andere etablierte, gestandene Spieler beschlossen, zukünftig kürzer zu treten, sodass wir in fast allen Mannschaftsteilen den Kader verstärken müssen.“