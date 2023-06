Das Pilotprojekt von BiLL am Wertstoffhof in Hofstetten

Von: Susanne Greiner

Sorgen für weniger Abfall im Abfallwirtschaftszentrum: die Abfallberaterin des Landkreises Anette Fork (rechts) und das Team von BiLL mit Betriebsleiter Wolfgang fetschele (2.v.r.) © LRA LL

Landkreis – Wer die Wohnung ausmistet, hat oft einiges, das er am Abfallwirtschaftszentrum Hofstetten entsorgen will. Was für den einen nicht mehr verwendbar erscheint, ist für andere aber durchaus wünschenswert. Die Landsberger Beschäftigungsinitiative BiLL hat deshalb mit dem Abfallwirtschaftszentrum ein Pilotprojekt zur Wiederverwendung gestartet – und verkauft das so gerettete in ihrem Kaufhaus der schönen Dinge.

Dafür werden zur Entsorgung angelieferte Gegenstände, die noch Verwendung finden können, von Mitarbeitenden von BiLL einer Weiterverwendung zugeführt. Man werde die Gegenstände bei Bedarf reinigen und aufbereiten, informiert Daniel Tirabasso von der Abteilung Abfallwirtschaft im Landratsamt Landsberg.



Man nehme auch funktionierende Elektroaltgeräte an. Bei Anlieferung müsse aber bestätigt werden, „dass das Gerät noch funktioniert und dass der Wunsch besteht, dass das Gerät einer Weiterverwendung zugeführt wird“, betont Tirabasso. Geräte mit Datenspeicher nehme man allerdings nicht an. Wenn Anlieferer eine Weiterverwertung ihrer Abfälle nicht wünschten, „kann der Weiterverwendung bei Anlieferung widersprochen werden“.



Mit dem Pilotprojekt wolle man brauchbare Gegenständen, die laut Tirabasso häufig in Hofstetten entsorgt werden, „ein zweites Leben schenken“. Das vermeide zudem Abfälle und Menschen mit Handicap erhielten bei BiLL eine Beschäftigung – abgesehen von den Käufern, die sich über die ‚restaurierten‘ Gegenstände freuen.



Das Team von BiLL sei an mehreren Tagen in der Woche vor Ort, könne aber in der Projektphase nicht die gesamten Öffnungszeiten des Abfallwirtschaftszentrums abdecken. Deshalb können noch brauchbare Gegenstände auch direkt zu BiLL nach Landsberg gebracht werden. Infos zu den Annahmezeiten bei BiLL unter www.bi-ll.de oder Telefon 08191/973 724-0. Infos gibt es auch bei der Kommunalen Abfallwirtschaft unter Telefon 08191/129-1481.