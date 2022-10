Nördliche Altstadt Landsberg - Wie geht‘s weiter?

Von: Susanne Greiner

Wie geht es weiter beim Projekt »Zukunft nördliche Altstadt«? Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sind ausgewertet. Jetzt kommt der Zieleworkshop. © Greiner

Landsberg – Punkte setzen, Ideen vorschlagen, Kritik üben: Im Juni konnten die Landsbergerinnen und Landsberger bei der Bürgerbeteiligung zur Aufwertung der nördlichen Altstadt online die Zukunft im Vorder- und Hinteranger zumindest ideell gestalten. Interesse war da: Gesammelt wurden 891 Ideen und Kommentare. Über 20.000 Likes und Dislikes dazu gaben die Seiten­besucher ab. Dieses Crowd­mapping ist aber nur ein erster Schritt im Planungsprozess der Stadt Landsberg. Inzwischen haben Stadtspaziergänge stattgefunden. Und es geht weiter.

„Es ist ein Prozess mit einzelnen Bausteinen, die aufeinander aufbauen“, sagt Oberbürger­meisterin Doris Baumgartl. So sind die im Crowdmapping gesammelten Daten inzwischen ausgewertet und dokumentiert (siehe Infoblock). Hauptthema: der Verkehr, mit Ideen von der Ausweitung der Fußgängerzone bis hin zur autofreien Altstadt. Da die Ideen der Teilnehmer von den Webseitenbesuchern auch kommentiert werden konnten, gibt es auch die Gegenargumente dazu – wie eine „tot beruhigte“ Innenstadt.



„Es war für uns faszinierend“, urteilt Martin Birgel vom Münchener Planungsbüro Dragomir. „Die Kommentierung war sehr konstruktiv. Wir hatten ja die Moderatorenrolle, mussten aber keinen einzigen Kommentar blockieren.“ Und auch die Beteiligung freut die Planer: Sogar an schlechten Tagen haben mindestens 50 Personen (ohne ‚Doppelbesucher‘) die Webseite angeklickt. Baumgartl sieht das Crowdmapping als „nieder­schwelliges Angebot“, um ein „breites Meinungsbild“ zu erhalten. Nicht-Online-Willige fanden die Planer und auch Baumgartl selbst an einem Tag in persona am Stand auf dem Hauptplatz. Auch hier hätten sich „rege, spannende Diskussionen“ entwickelt, sagt Solveig Grundler vom Dießener Unternehmen agorakomm, das den gesamten Prozess begleitet.



Noch während die Auswertung lief, starteten die Stadtspaziergänge. Dazu wurden Anwohner, Eigentümer und die Gewerbetreibenden von der Stadt direkt angeschrieben. Auch hier eine gute Resonanz, urteilt Birgel. „Für die Eigentümer mussten wir das Angebot der Spaziergänge sogar verdoppeln.“ Bei den Gängen durch die Stadt wurden die „neuralgischen Punkte“ besprochen: „Wo zwickt es, was wünschen Sie sich?“ Ein Beispiel: Wo sollen Anwohner ihre Räder abstellen? Fahrradkeller sind selten, vor den Geschäften ist aber auch kein Platz. Natürlich gebe es unterschiedliche Meinungen, die mit Nachdruck geäußert wurden, sagt Grundler – Baumgartl attestiert den Teilnehmern eine „sehr engagierte Stimmung“.



Der Zieleworkshop



Jetzt startet Dragomir mit einer Qualitäten- und Potential-Analyse, um die unterschiedlichen Seiten zu erfassen, beschreibt Birgel. Zudem wird es an einem Wochenende im November einen Ziele-Workshop geben. Rund 40 Personen sollen daran teilnehmen. 20 von ihnen werden vom Stadtrat ernannt und gehören „relevanten Gruppen“, sagt Birgel: beispielsweise Personen aus Vereinen, dem Jugendstadtrat, der Denkmalpflege, der Wirtschaftsförderung oder auch aus dem Senioren- und Behindertenbeirat. Die anderen 20 kommen aus der Gruppe der direkt Betroffenen – Anwohner, Eigentümer, Gewerbetreibende, diejenigen, die auch bei den Stadtspaziergängen dabei waren.



Diese 40 sollen sich „an einen Tisch setzen“, sagt Grundler. „Aus Erfahrung wissen wir, dass unterschiedliche Beweggründe zu gleichen Zielen führen können. Um das herauszufinden, muss man miteinander sprechen, auch, um ein gegenseitiges Verständnis zu erzeugen.“ Oft sei man in seiner Sicht der Dinge festgefahren und blende andere Anliegen komplett aus. Damit aus dem Workshop kein Stammtisch nach dem Prinzip ‚wer redet am lautesten‘ wird, soll agorakomm diesen „Zuhörens- und Verstehensprozess“ moderieren – „nicht einfach“, weiß Grundler.



Bei diesem Zieleworkshop werden „Leitplanken“ entwickelt: also keine Entscheidungen, sondern ein „Vordenken“, betont Birgel ausdrücklich. Und anhand dieses ‚Vordenkens‘ wird sich das Büro Dragomir an die Arbeit machen. Entstehen sollen drei Planungsvarianten, eine davon in einem Charrette-Verfahren: eine öffentliche Planungsmethode mit direkter Beteiligung der Bürger. Dazu wolle man sich in der Altstadt ein Büro mieten, sagt Birgel. „Die Bürger dürfen uns da über die Schulter schauen.“ Man erhoffe sich Gespräche mit den Bürgern, plane zudem jeden Abend eine Zusammenkunft, auch Events, um beispielsweise Jugendliche ‚anzulocken‘ und einzubinden. Als Zeitpunkt für die Charrette nennt Birgel das Februar, März 2023.



Diese drei Planungsvarianten, eventuell bereits mit einem Favoriten, sind schon während ihres Entstehens online öffentlich einsehbar und können kommentiert werden. Zudem werden sie im Herbst 2023 ausgestellt.



Das Ergebnis? Eine Planung, die Wünsche und Ziele aller Betroffener berücksichtigt, sagt OBin Baumgartl. Die in diesem Verfahren entstehende Planung wird wohl für alle sowohl Vor- als auch Nachteile haben – die eierlegende Wollmichsau bleibt eine Mär. Aber, hofft das Stadtoberhaupt, es könne „ein Kompromiss sein, den die Bürger tragen.“

Auswertung Crowdmapping und Stand am Hauptplatz

Den meisten Zuspruch hat – wen wundert‘s – das Thema Verkehr bekommen. Ideen reichen vom Lösen des Parkplatz-Suchverkehrs in der Altstadtschleife über die Ausweitung der Fußgängerzone auf Vorderanger und Schulgasse bis hin zur (zeitweise) autofreien Altstadt. Dass die Innenstadt sowieso schon „tot beruhigt“ sei, meinen hingegen andere. Parkplätze im Hinteranger könnten durch Gartenbeete ersetzt werden – aber natürlich sagen andere, dass es zu wenig Parkplätze gibt. Das alte Verkehrsproblem Schwaighofsiedlungsausfahrt wird genannt. Fußgänger und Radfahrer sehen Probleme vor allem im Abwärts- und Aufwärtsverkehr der Neuen Bergstraße. Ein Radfahrverbot auf dem Hauptplatz wurde hingegen kontrovers gesehen.



Bei den Themen Stadtbild und Aufenthaltsqualität wünschen sich die Landsberger: mehr Mülleimer. Aber auch mehr Barrierefreiheit, eine Aufwertung der Hubert-von-Herkomer-Passage, Solardächer auf Altstadtbauten und das ‚Kümmern‘ um leerstehende Gebäude. Der Äußerung, alte und verfallene Gebäuden abzureißen, wurde stark widersprochen, ebenso dem Vorschlag, das Läuten der Kirchenglocken nachts abzustellen. Viele wünschen sich mehr Grün am Hauptplatz, urban gardening, die Umgestaltung des Herkomer-Parks und einen Fuß- und Radweg über den Lech an der Staustufe. Aus dem Infanterieplatz könnte der Landsberger Viktualienmarkt werden. Auch der Holzmarkt könnte als Aufenthaltsort statt Parkplatz dienen.



Was Tourismus und Kultur betrifft, wird die Reaktivierung des Bierkellers auf dem Schlossberg gewünscht. Oder auch die des Kultursommers am Sandauer Tor sowie ein Clubkonzept beziehungsweise die Förderung der Subkultur. Ob es mehr Hinweise zu Verbrechen im Nationalsozialismus geben sollte, wurde hingegen widersprüchlich gesehen.



Was den Landsbergerinnen und Landsbergern gefällt: die Lechmauer, der Lady-Herkomer-Steg. Diskutiert wird hingegen die Zederpassage als offene Galerie. Hier wird auch der Wunsch nach mehr Gastro und Orten zum Verweilen laut.



Andere Wünsche, die unter Sonstiges geäußert wurden: längere Öffnungszeiten fürs Inselbad, gegen den Vandalismus vorgehen und ein erneuter Versuch zur Umsiedlung der Altstadttaubenschwärme.



Die ausführlichen Ergebnisse gibt es auf www.altstadt-landsberg.de.