Das Quorum Ballet lässt Landsberg jubeln

Von: Susanne Greiner

Das Quorum Ballet mit #free: Sieben Tänzerinnen und Tänzer aus Portugal, die die Begrenzung des Körpers und des Geistes sprengen – in der Bewegung. © Greiner

Landsberg – Die sieben Tänzerinnen und Tänzer stehen im Rampenlicht. Und das ganz wörtlich: Choreograf und Gründer der Kompanie Quorum Ballet Daniel Cardoso lässt seine Tänzer zum Start der Performance am Bühnenrand stehen, jeder eingetaucht ins grelle Licht ‚seines‘ Scheinwerfers. Groß, klein, casual gekleidet: Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Dennoch eint sie ihr Menschsein. Und die ihnen dadurch gesetzten Grenzen.

Dass diese Grenzen auch im Körper liegen, zeigt Cardosos grandiose Choreografie gleich am Anfang: Im ‚Spotlight‘ stehend, bewegt sich jeder Tanzende anders, im Rahmen seiner, ihrer Möglichkeiten. Der eine fließend, eine andere ruckartig, ein Dritter bleibt schlicht verwundert stehen. Durch die gesetzten Körper-Grenzen wird aber auch deutlich: Jeder ist einzigartig. Grenzen definieren. Und schaffen damit (vielleicht) auch einen Freiraum der Individualität, der wiederum verloren geht, wenn alle die gleiche Bewegung ausführen, und sei die noch so kunstvoll.



Choreograf Cardoso malt in seiner Inszenierung perfekt ausgeleuchtete Bilder: Paare und Gruppen, die aufeinander oder gegeneinander tanzen, sich jagen, schleifen, umarmend stützen – auch das Gegenüber schränkt (und definiert) den einzelnen. Aber auch Soli sind zu sehen, ein einzelner Tänzer auf der leeren Bühne – ohne Rahmen vielleicht auch verloren. Was Tanz ausdrückt, weckt bei jedem unterschiedliche Assoziationen. Und das ist, irgendwie, auch eine Freiheit: die des durch Erfahrungen begrenzten Geistes.



Akustisch schwelgt das Ensemble zu neoklassischer Musik von Hania Rani, sphärischen Klängen des Isländers Olafur Arnalds. Oder es bricht aus, abgehackt zu The Cure und voller Energie im abschließenden „You spin me Round“ von Dead or Alive – mitreißend, nah am Leben, im Gleichklang und dennoch jeder einzigartig.



Dass das Ensemble perfekt eingestimmt ist, zeigt sich in einem Notfall: Einen Tag vor der Aufführung fällt eine Tänzerin aus. Statt acht sind nur sieben Tänzer verfügbar – ein ‚Manko‘, das nicht auffällt, so fließend bleibt die Choreografie. Das Publikum im Stadttheater holt die Tänzer jubelnd immer wieder auf die Bühne. Wahre Fans, immerhin ist das Quorum Ballet bereits zum vierten Mal in der Lechstadt. Und jedes Mal überzeugt es wieder in seiner Einzigartigkeit, fernab vom strikten Ballettklischee – in einem Raum fast ohne Grenzen.