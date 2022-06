Gerüstet fürs Jahrhunderthochwasser

Von: Susanne Greiner

Fast wie ein Knochen mutet die Baustelle in Holzhausen an, wo ein Rückhaltebecken für die Singold mit einer Staufläche von 42 Hektar gebaut wird. © WWA Donauwörth

Holzhausen – Ein bisschen mutet es wie ein Knochen an: Das Rückhaltebecken bei Holzhausen, das die fünf Anrainergemeinden im Nachbarlandkreis gegen Hochwasserstände der Singold schützen soll (die auch finanziell belastet werden) – aber dennoch auf einer im Landkreis Landsberg liegenden Fläche gebaut wird. Bauabschluss soll im Herbst 2023 sein. Insgesamt können dann knapp 900.000 Kubikmeter Wasser gestaut werden – auf einer Fläche von 42 Hektar.

„Momentan sind wir am Drosselbauwerk“, informiert Peter Schoder vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. Es ist das Bauwerk, dass den Abfluss tatsächlich reguliert, also sozusagen das Herzstück der Anlage. Es wird zwei Öffnungen in unterschiedlichen Höhen haben: einmal den unteren Grundablass, durch den die Singold normalerweise ungehindert durchrauscht, dazu eine Öffnung weiter oben, den Betriebsauslass. Wenn mehr Wasser einfließt und der Drosselabfluss erreicht wird, macht der Grundablass dicht, das Wasser wird gestaut und dann reguliert über den oberen, den Betriebsabfluss abgeleitet.



Gemäß aktuellen Niederschlagsabflussmodellen gehe man von einer Staudauer von bis zu vier Tagen aus, sagt Peter Schoder. Das Szenario, dass es länger durchregne, sei natürlich nicht per se auszuschließen. Das fertige Rückhaltebecken sei dann für die Wassermenge eines 100-jährien Hochwassers, das sogenannte Jahrhunderthochwasser, ausgerichtet, „zuzüglich 15 Prozent aufgrund der Klimaerwärmung“.



Schwierigkeiten gebe es vor allem wegen der „schlechten Baugrundverhältnissen“, bei denen die tragfähigen Bodenschichten sehr tief liegen, sagt Schoder. Moorig, torfig sei der Boden – weshalb die 35 Pfeiler mit einem Durchmesser von 1,3 Metern zur Verankerung des Drosselbauwerks auch zehn Meter tief in die Erde gerammt werden mussten. Insgesamt werden bei dem Bauwerk 1.500 Kubikmeter Beton verbaut, dazu kommen 120 Tonnen Stahl.



Der fast fertige Damm selbst ist 740 Meter lang mit einer Höhe von maximal fünf Metern. Auf die rund vier Meter breite Dammkrone kommt ein Weg für Landwirte und Radfahrer. Damit Letztere durchradeln können, werde es auch eine „kleine Verbindung“ in den Wald geben, beschreibt Schoder.



Wird das ‚Gehäuse‘ des Drosselwerks wie geplant im Herbst dieses Jahres fertig, startet der Stahlwasserbau. Dabei werden die beiden Durchlässe mittels zweier Stahltafeln, eine Art ‚Tore‘, eingebaut, die den Abfluss regeln. Abschließend startet dann Mitte 2023 die Sanierung des Iglinger Wegs samt Einrichtung einer Pegelmessstelle und Bau eines Betriebsgebäudes. Zudem soll das Stauwerk dann auch getestet werden. Letztendlich folgen noch Renaturierungsmaßnahmen und der Radwegausbau in den Wald. Der Abschluss der Baumaßnahmen sei für Herbst 2023 geplant.



Natürlich habe es anfangs Widerstände gegen den Bau gegeben, sagt Schoder. Das könne man allein daran erkennen, dass die Planung schon vor rund 20 Jahren startete. Das sei aber auch nachvollziehbar, wenn für den Nutzen von Kommunen in einem anderen Landkreis etwas gebaut werden müsse. Denn vom Hochwasserschutz profitieren die Kommunen Großaitingen, Lamerdingen, Langerringen, Bobingen und Schwab­münchen, die auch 50 Prozent der rund 7,6 Millionen Baukosten zahlen werden – die andere Hälfte kommt vom Freistaat Bayern. Ob diese 7,6 Millionen der Weisheit letzter Schluss seien, könne man noch nicht hundertprozentig sagen, warnt Schoder und verweist auf die Stahlpreisentwicklung. Bisher gebe es noch kleine Lieferprobleme. Man habe die Angebote letztes Jahr eingeholt und noch rechtzeitig bestellt.



Wie auch immer, die Arbeit mit der Gemeinde Igling, auf deren Gebiet das Grundstück liegt, sei inzwischen kooperativ. Bürgermeister Günter Först sehe die Angelegenheit „pragmatisch“. Und sei auch stets bei den wöchentlichen Baubesprechungen vor Ort dabei.