Landsberg: Theater an der Ruhr zeigt „Germania“

Von: Susanne Greiner

Der fremde Germane als blau-grünes Männchen: Bernhard Glose in „Germania“. © Greiner

Landsberg – „Die Sprache dient nicht dazu, Dinge zu beschreiben, sie dient dazu, dass wir einander Dinge sagen.“ Was Roberto Ciulli im Gespräch mit dem Theaterregisseur Simone Derai des Kollektivs Anagoor sagt, ist Grundvoraussetzung für Theater. Wie die Schauspieler das Publikum, brauchen Sprecher Rezipienten – womit sie sich das Missverständnis ins Haus holen. Denn Sprache ist nicht isoliert. Ihre Aussage hängt davon ab, wer was wie unter welchen Voraussetzungen zu wem sagt. Und davon, in welchem Kontext sich der Angesprochene befindet. Deshalb kann Sprache, die Verbindende, auch Grenze sein. In „Germania“ sezieren das Theaterkollektiv Anagoor und das Theater an der Ruhr die Sprache. Ihr Skalpell: natürlich die Sprache selbst.

Denn was den Zuschauer erwartet, sind eineinhalb ‚stagnierende‘ Stunden. Im dem Sinne, dass die Schauspieler – Roberto Ciulli, Bernhard Glose, Marco Menegoni und Simone Thoma – nahezu unbeweglich, nur sprechend agieren. Bewegungen finden so langsam statt, dass sie verschwinden. Was dem Sog, den das Stück auf den Zuschauer ausübt, keinen Abbruch tut.



Gezeigt werden Sequenzen, die Sprache aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Am Anfang steht Tacitus. Sein Bericht „Germania“ aus dem ersten Jahrhundert n. Chr. kon­statiert ‚blaugrüne Männchen‘, so fremd scheinen die Germanen jenseits des Rheins, unfähig Häuser zu bauen, in Höhlen lebend, „für Rom ein Alptraum“. Der Text wird von einem Schauspieler auf italienisch ins Mikro gesprochen, erscheint zeitgleich als Text auf Leuchttafeln, die im sonst leeren Bühnenraum hängen. Italienischkönner erfahren den Inhalt unmittelbar, die anderen durch den Filter des Lesens – und spüren, wie anders ein gelesener Inhalt im Gegensatz zu einem gesprochenen wirkt: Gelesenes lässt den Sprecher verschwinden.



Unterschiedliche Sprachen greift eine weitere Sequenz am Ende des Stücks auf: Wenn Arminius und sein Bruder Flavus, Germane und Römer in einem, ihre Geschichte erzählen, erzählt sie der eine in Latein, der andere in Deutsch. Latein wird hier allerdings als gesprochene Sprache lebendig, weit weg vom strikten Ablativ und hin zur Emotion – fast bräuchte man das Deutsche nicht, um zu verstehen. Zur Sprache gehört eben immer auch der Sprechakt.



Im Sprachkosmos enthalten ist auch Bildsprache: Ein ‚Stummfilm‘ illustriert Tacitus‘ Bericht und lässt das geschehene wieder in einem anderen Licht erscheinen. Die nächste Sequenz: einer der ‚grünen‘ Germanen erzählt Tacitus‘ Bericht aus seiner Sicht: „Wir leben tief in Höhlen, das reicht uns“, warum sollte man Häuser bauen? Das Fremde rückt nah und macht das zuvor Nahe fremd. Trennend bleibt das Äußere, von Derai in den Kostümen durch klare Farbgebung dargestellt: der Grüne, der Rote, der Gelbe.



Weg von Tacitus, hin zu Roberto Ciulli und seiner persönlichen Erfahrung. In einer weiteren Sequenz sitzt der 88-Jährige vor einem Mikro, plaudert humorig vom Italiener, der sich fragt, was der Verdienst mit dem Aussehen zu hat – „brutto“ heißt im Italienischen ‚hässlich‘. Weg von der Anekdote, hin zur Autobiografie: Ciulli erzählt, wie sein gebrochenes Deutsch belacht wurde, als er mit 30 Jahren nach Deutschland kam. Er solle doch lieber singen, „am besten ‚O sole mio‘“. Und was seine Theaterarbeit angeht: „Bleib bei deiner Comedia dell‘Arte.“ Dabei entdeckt gerade Ciullis ‚fremder‘ Blick neue Seiten im Vertrauten. Was Ciulli wünscht: ein Land zu gründen, „in dem das Fremdsein kein Makel, sondern Qualität ist“. Diese ganz persönliche Ansprache geht nahe – und bleibt doch Teil des Stücks.



Das Sezieren der Sprache als Grenze wird begleitet von ablenkendem Lichtflackern, von Begleitgeräuschen, einem Pochen und Schaben, die leise Worte überlagern. Denn Sprache kann auch einfach durch Nicht-Hören-Können oder Nicht-Zuhören-Wollen zur Grenze werden.



„Germania“ öffnet ein riesiges Themenfeld, stellt infrage, verweigert Antworten. Das Publikum ist am Ende eher ratlos. „Ein Experiment“ sei „Germania“, ohne Frage, gibt Ciulli im Nachgespräch mit den Zuschauern zu. Nicht konkret fassbar, ohne Handlungsstrang, aber ungemein nachhallend und nachwirkend. Schließlich müsse man lange über das Stück nachdenken, sagt eine Zuschauerin. Ciulli antwortet: „Das ist der Sinn der Sache.“