Unbürokratische Hilfe: das Ukraine Forum Landsberg

Von: Susanne Greiner

Großer Andrang: Über 200 Personen kamen am gestrigen Donnerstag zum ersten Treffen des Ukraine Forums Landsberg in der Wandelhalle des Sportzentrums. © Greiner

Landsberg – Es sind über 200 Personen, die in die Wandelhalle des Sportzentrums Landsberg strömen: zum ersten Treffen des Ukraine Forums Landsberg. Ein Treffen, dass Basis-Infos liefern soll. Aber vor allem geht es um Vernetzung: die der Geflüchteten untereinander, die mit den Landkreisbewohnern – oder generell: all jener, die Hilfe suchen und derer, die Hilfe bieten. Eine „Plattform“ nennt es Mitgründer Stefan Krebs, der wie seine Mitstreiter aus der IT-Branche kommt – vielleicht daher auch das Vernetzungs-Talent. Denn dass dieses Forum auf Interesse stößt und offenbar funktioniert, zeigen zahlreiche Gespräche nach dem ersten Kennenlerntermin am Donnerstag.

Krebs hat selbst Geflüchtete bei sich aufgenommen. „Das ist inzwischen wie eine WG, da hat sich genug Vertrauen entwickelt.“ Als er mit ‚seinen‘ Flüchtlingen zum Landratsamt ging, war für ihn klar: „Da kommen viele. Und alle haben die gleichen Fragen.“ Auf dem Amt ging es aber immer nur von einem Berater zu einer Person – nicht gerade effizient. Eine Begegnungsstätte tat Not, sowohl in persona als auch virtuell, war dem Unternehmer klar. Über eine WhatsApp-Gruppe kamen Stefan d‘Amore, Bennet Pflaum, Dorle Müller und Clarice Henry als Dolmetscherin dazu. Die Ukraine-Forum Webseite startete gleich zweisprachig, „die Leute sollen sich selber helfen können“, sagt Krebs. Die Sprache sei anfangs ein Hindernis, auch, da die angebotenen Sprachkurse sehr schnell voll seien. Die Übersetzung per Smartphone im Gespräch gehe, sei aber mühsam. Er empfehle hier übrigens Russisch, sagt Krebs, die Übersetzungen seien einfach besser und die meisten Ukrainer sprächen Russisch – „das ist auch kein neuralgischer Punkt, trotz Russland als Aggressor.“



Probleme sieht Krebs nicht nur bei der Sprache, auch in der Beschulung und bei Kindergartenplätzen. Vor allem bei Letzteren werde es wohl eng. Was die Beschulung angeht, wollten sowohl die Spitalschule als auch das DZG in Landsberg bereits nach den Osterferien mit den Willkommensklassen starten.



Um auch gleich die zuständigen Behörden einzubinden, stellten sich beim Forumstreffen auch die Integrationsbeauftragten der Stadt und des Landkreises, Ulrike Degenhart als Leiterin des OBin-Büros, eine Vertreterin der Kolping Akademie, die ebenfalls kostenlose Sprachkurse anbietet, und auch Matthias Faber vom JuZe vor. An Tafeln wurden Angebote aufgelistet – beispielsweise kostenlose Sportkurse beim TSV Landsberg –, auf einer Ukraine-Karte klebten die Gäste gelbe und blaue Punkte auf ihren Heimatort. Und Kinder zeichneten sich als Strichfigur, mit einer blau-gelben Ukraineflagge in der Hand.



Ein Mädchen aus der Ukraine hat sich selbst gezeichnet, mit der ukrainischen Flagge in der Hand. © Greiner

„Wir starten demnächst eine Spendenaktion“, sagt Krebs. Um die Verpflegung bei den Treffen zu organisieren – es gab Kaffee, Brezeln und Kuchen. Die Stadt finanziere den Raum, dafür sei man sehr dankbar. Am Donnerstag, 14. April, findet das zweite Ukraine-Forum-Treffen in der Wandelhalle im Sportzentrum statt, wieder von 15 bis 17 Uhr. Themen werden vor allem die Kinderbetreuung und auch die Beschulung sein.

Mehr Infos gibt es im Internet unter www.ua-forum.de.