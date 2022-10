100 Jahre Sanitätsbereitschaft Dießen

Von: Dieter Roettig

Über 300 Jahre aktives Mitwirken bei der Rotkreuz-Sanitätsbereitschaft Dießen sind hier versammelt. Dafür gab es bei der 100-Jahres-Feier Urkunden und Blumen. © Roettig

Dießen – Ihren 100. Geburtstag feiert die Dießener Sanitätsbereitschaft des Roten Kreuzes in diesem Jahr. Doch die Wurzeln gehen bereits in das Jahr 1914 zurück. Ab da existierte in der Gemeinde bereits ein Rotkreuz-Frauenverein, der sich um Kranke und Verwundete kümmerte. Vehement forderten die Frauen eine schlagkräftige Sanitätskolonne für Erste Hilfe.

Denn beim damals größten Arbeitgeber, der Graphischen Kunstanstalt Huber in der Johannisstraße, passierten immer mehr Betriebsunfälle, die ein schnelles und professionelles Eingreifen erforderten. 1922 schließlich ergriff der Arzt und Sanitätsrat Dr. Georg Moser die Initiative und gründete mit dreißig Gleichgesinnten die „Freiwillige Sanitätskolonne Dießen“.



Anfangs wurden diese Bemühungen im von der Landsberger Rot-Kreuz-Zentrale genannten „Gallischen Dorf“ nicht recht ernst genommen. Doch unbeugsam entwickelte sich die Gruppierung und übernahm Hilfeleistungen und Krankentransporte im Südteil des Landkreises und im Ammersee-Gebiet. Dank einer Spendensammlung in der Marktgemeinde konnte mit 50.000 Mark sogar ein gebrauchter Rettungswagen gekauft werden.



Rund um die Uhr



Daran erinnerte mit launigen Worten BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner beim Festakt im Traidtcasten beim Marienmünster. Er lobte den unermüdlichen 24/7-Einsatz der Truppe in der Rettungswache in der Krankenhausstraße. In drei Schichten seien Notärzte, hauptberufliche Rettungssanitäter und ehrenamtlich Rettungsdiensthelfer für jeden Notfall gerüstet. Unverzichtbar auch die schnellen „Helfer vor Ort“ (HvO) und das Krisen-Interventionsteam (Kit). Lehner forderte vom Staat mehr finanzielle Unterstützung für die dreijährige Ausbildung zum Rettungssanitäter. Ebenso erinnerte er Dießenes Vize-Bürgermeister Roland Kratzer im Publikum daran, die Gemeinde möge sich ernsthafter bei der Suche nach einem geeigneten Standort für eine neue Rettungswache engagieren. Seit 1977 residiere die Sanitätsbereitschaft in dem rund 100 Jahre alten Gebäude in der Krankenhausstraße, das in keinster Weise mehr den heutigen Standards entspreche.



Sanitätskolonne Dießen besser © BRK

Notärztin Stephanie Heimrich und Rettungssanitäterin Katrin Zapf, die zusammen mit Dr. med. Ingrid Marchner und ihrem Leitungsteam das Jubiläumsevent organisiert hatten, verwiesen auch auf die vielen Einsätze abseits des „Tagesgeschäfts“. So leisten die Dießener Sanitäts- und Rettungsdienste bei Großveranstaltungen wie dem Dießener Töpfermarkt, in der Kaltenberger Ritterarena, bei Umzügen und Festen wie zuletzt vom Heimat- und Trachtenverein oder bei Reitturnieren und Konzertveranstaltungen. Leider würden die Administrationsaufgaben immer mehr. Die Zeit könne man besser in eine noch effektivere Grundausbildung der Helfer investieren.



Alex Dorow, Landtagsabgeordneter und Vorstandsvorsitzender vom BRK-Kreisverband Landsberg, dankte dem Dießener Helferteam für ihren unermüdlichen Einsatz. Er wisse aus Erfahrung, wie diese Tätigkeit oftmals „an die Nieren gehe“. Sein Vater war Notarzt und Ersthelfer beim Münchner Wies’n-Attentat 1980. Nie werde er vergessen, wie sein Vater völlig erschöpft und blutverschmiert nach Hause kam. Entsetzt zeigte sich Dorow über den mangelnden Respekt Außenstehender, als er kürzlich selbst einem verwirrten Mann Erste Hilfe leistete. Weil der von ihm gerufene Rettungswagen halb auf dem Radweg parken musste, wurden Dorow und die Rotkreuzler von einem eiligen Rennradler als „Sch…wichtigtuer“ beschimpft. Dorows mit Beifall aufgenommene Idee für einen Anreiz bei der Anwerbung von dringend benötigten freiwilligen Helfern: Die Anrechnung von Rentenpunkten im Ehrenamt. Dafür werde er sich einsetzen.



Bei der von Johannes Sift (Diatonische Harmonika) und Stefan Hegele (Helikon-Tuba) musikalisch umrahmten Feierstunde regnete es Urkunden und Blumen für langjährige Aktive: Maximilian Schmidt und Stephan Mayer (5 Jahre), Stefanie Raabe, Jessica Anders, Katrin Zapf, Armin Neuner und Stephanie Heimrich (10 Jahre), Dr. Birgit Bachl, Johannes Soboll und Eva Fietzek (25 Jahre), Christian Dörner (35 Jahre), Dr. Ingrid Marchner (40 Jahre) sowie Waltraud Böhler und Sigfried Lutzenberger (50 Jahre).