Grenzwertig

Das schwache Stromnetz im Landsberger Frauenwald

Von: Susanne Greiner

Vor dem Solar-Wechselrichter: Susanne Thier (links) mit Tochter Stephanie Maneval, Geschäftsführerin der Firma IMT. © privat

Landsberg – Energiewende in aller Munde! Wie gut, dass viele Unternehmen inzwischen per Eigeninitiative Photovoltaik-Anlagen installieren, um ihren Strombedarf selbst zu decken. Und manchmal bleibt sogar noch etwas übrig, das die Erzeuger – natürlich gegen Bezahlung – gerne ins Stromnetz einspeisen würden. Das geht aber nicht immer ohne Probleme. Zum Beispiel im Industriegebiet Frauenwald.

Dort ist auch die Firma IMT Industrie Motoren Technologie ansässig. Im September letzten Jahres habe IMT mit dem Bau einer 29,25 kwp PV-Anlage begonnen, schreibt Susanne Thier, Mutter von IMT-Geschäftsführerin Stephanie Maneval, dem KREISBOTEN. „Am 11. Februar wurde die Anlage fertiggestellt.“ Was noch fehlte: die Installation des Zweirichtungszählers durch die Stadtwerke Landsberg. Der sorgt dafür, dass das Unternehmen für den eingespeisten Strom von den Stadtwerken eine Rückvergütung erhält. Aber die Installation ist nicht so einfach, teilen die Stadtwerke dem Unternehmen laut Thier mündlich mit: „Auf Nachfrage, wann der Zähler gewechselt werde, erklärte man uns, dass wir Reststrom nicht ins Netz einspeisen dürfen. Die Netze im Frauenwald seien zu schwach! Wie soll da die Energiewende geschafft werden?“ Die Firma IMT sei ja sicher auch nicht die einzige, die im Frauenwald gerne Strom einspeisen würde.



Auf Nachfrage der Redaktion bei den Stadtwerken antworten diese Ende Februar schriftlich, dass sie IMT mitgeteilt hätten, der Zweirichtungszähler könne „nach vorbereitenden Maßnahmen“ installiert werden. „Zunächst müssen wir das Stromnetz für den Betrieb der Anlage verstärken“, schreibt Abteilungsleiter Stromnetz Matthias Schleich. „Dafür bauen wir einen neuen, leistungsfähigeren Transformator ein.“ Das Gerät sei bestellt, man rechne mit einem Einbau „in den nächsten Wochen“. Genaues könne man wegen der aktuellen Lieferschwierigkeiten nicht sagen.



Grenzwertig

Auch Thier hatte am 21. Februar um eine schriftliche Stellungnahme der Stadtwerke gebeten. Die kam dann am 1. März. Der bisherige Trafo sei „einspeiserseitig an seiner Grenze“, das neue Gerät sei bestellt.



Dass gerade im Industriegebiet das Stromnetz zu schwach ist, lässt ahnen, dass die Stadtwerke nachrüsten müssen. „Das Stromnetz muss für die Energiewende auf allen Spannungsebenen ertüchtigt werden“, sagt dazu Stadtwerke-Sprecherin Emma Milona. Man baue bei „turnusgemäßen Wartungsarbeiten überall im Landsberger Stromnetz die moderne und leistungsfähige Infrastruktur aus“, mit „deutlich höher dimensionierten Leitungen und Trafos“ – wobei die Leitungen im Frauenwald bereits ausreichten. Gebe es akute Probleme, reagiere man, so wie jetzt bei IMT.



Diese neue Trafostation liefere dann „grundsätzlich genügend Kapazitäten, um mehrere Kunden mit kleinen Anlagen oder eine weitere große Anlage zu bedienen“, erläutert Milona. Dennoch müsse der Anschluss jeder neuen PV-Anlage geprüft werden, je nach Hausanschluss- und Netzkapazität. Letztere hänge natürlich dann auch davon ab, wie viele über den neuen Trafo einspeisen wollen. Zwei große Anlagen sind dann schon zu viel.