Die „Wege nach Landsberg“

Von: Susanne Greiner

Teilen

Der erste Raum zur Zeitgeschichte behandelt Landsbergs Weg in den Nationalsozialismus. Graue Quader als Raumelemente sollen die Regime-Ideologie sichtbar machen. Die unverstellten fenster ermöglichen Blickbeziehungen beispielsweise zum Gefängnis. © Skizze: facts and fiction

Landsberg – Nicht nur namentlich hat sich das ehemalige Neue Stadtmuseum zum jetzigen Stadtmuseum Landsberg gewandelt. Auch im Inneren ändert sich einiges, sowohl baulicher als auch inhaltlicher Natur. Die Sanierungen gehen voran, auch wenn wegen Lieferschwierigkeiten – wo gibt es die aktuell nicht? – die Wiedereröffnung des Stadtmuseums inzwischen auf Oktober 2025 gelegt wird. Aber auch die neue Dauerausstellung entwickelt sich. Der aktuelle Planungsstand der Ausstellung wurde am Samstagabend bei einer öffentlichen Veranstaltung der Stadt vorgestellt. Das Interesse war sichtlich groß.

„Die Deutung des Holocausts ist nicht begrenzt“, leitete OBin Doris Baumgartl ein. Vielmehr gebe es eine kollektive Erinnerung, ein „grenzenloses Grauen“. Um die Zeitgeschichte Landsbergs greifbar zu machen, bedarf es jedoch einer Annäherung aus verschiedenen Blickwinkeln. Oder wie Baumgartl sagt: „Jedes Kollektiv hat sein eigenes Narrativ.“ Die neue Dauerausstellung greift diese Formulierung auf und setzt sie um, auch im Titel: „Wege nach Landsberg.“



Kuratorin der Ausstellung ist Museumsmitarbeiterin Anna Leiter, die das Konzept zur Stadtgeschichte im ersten Stockwerk vorstellte. Entsprechend den unterschiedlichen ‚Wegen‘ nach Landsberg nähern sich die Besucher der Stadt in vier Räumen mit jeweils einem anderen Schwerpunkt: Stadt als Lebensraum, Salzhandel, Jesuiten, Lech. Die gesamte Ausstellung zeigt Exponate, Bilder, Texte, Filme, beinhaltet Hörstationen, Medienstationen wie ein interaktives Stadtmodell und immer wieder Möglichkeiten zur Interaktion. Zudem arbeite man mit Raumbildern. Beispielsweise einem abstrahierten Kreuzgang für das Jesuitenthema. „Oder wir holen uns den Lech ins Museum“, so Leiter: mittels Farbe, Geräuschkulisse und ‚Lechkieseln‘ als Sitzgelegenheiten.



Der wissenschaftliche Beirat ist bei der Konzeption der Ausstellung zur Zeitgeschichte mit dabei: (von links) Stadtheimatpfleger Stefan Paulus, Dr. Jascha März von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, die stellvertretende Direktorin des Jüdischen Museums München Jutta Fleckenstein, Dr. Anna Ullrich vom Institut für Zeitgeschichte und Dr. Abraham Peck von der University of Southern Maine. © Greiner

Das zweite Stockwerk gehört der Zeitgeschichte. Das Konzept entwickeln Museumsleiterin Sonia Schätz und ihre Mitarbeitenden in Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Beirat: Dr. Abraham Peck von der University of Southern Maine, wo er jüdische Geschichte unterrichtet. Peck wurde 1946 im DP-Lager Landsberg geboren. Er sehe in Landsberg die Hoffnung, dass Bürger zu gemeinsam agierenden „Weltbürgern“ werden, nicht mehr Täter und Opfer sind. Weitere Mitglieder sind Prof. em. Dr. Karl Filser, 40 Jahre Ordinarius für Geschichte an der Uni Augsburg, die stellvertretende Direktorin des Jüdischen Museums München Jutta Fleckenstein, Dr. Jascha März von Der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Dr. Anna Ullrich vom Institut für Zeitgeschichte sowie Stadtheimatpfleger Dr. Stefan Paulus, Professor für Geschichte an der Uni Augsburg.



Graue Quader



Die Ausstellung zur Zeitgeschichte im 2. Stock soll „die große deutsche mit der lokalen Geschichte verbinden“, leitet Schätz ein. Landsberg sei, zitiert sie Dr. Peck, „die Stadt, die eine große Last zu tragen hat“. Diese ‚Last‘ der NS-Ideologie ist im aktuellen Konzept in den ersten beiden Räumen auch optisch verankert: durch graue Quader, die in den Raum greifen. Man diskutiere aber noch über dieses Stilmittel, so Schätz. Zudem arbeitet die Ausstellung mit unverstellten Fenstern – die Blickbeziehungen in die Stadt, beispielsweise zum Gefängnis, in dem Hitler saß, ermöglichen.



Auch dieses Stockwerk teilt sich in „Wege“, dementsprechend fünf Räume auf. Der erste nimmt den Weg Landsbergs in den Nationalsozialismus, Hitlers Festungshaft oder auch das Buch „Mein Kampf“ in den Fokus. So soll die Rezeptionsgeschichte des Buches dargestellt werden oder auch Faktoren rund um Hitlers Haft, wie der Touristenbonus, den Landsberg aus der Zelle zog. Es wäre damals auch ein anderer Umgang als der des ‚Kults‘ möglich gewesen, sagt Fleckenstein: „Man hätte noch abbiegen können.“



Der zweite Raum behandelt die NSDAP-Devise „Wege in die Volksgemeinschaft“, die jüdische Familien ausgrenzte. Ausgestellt ist hier unter anderem ein Tagebuch eines Jugendlichen. Oder auch ein 1940 beauftragtes Triptychon, das ein nationalsozialistisches Familienbild zeigte, vormals in der Sparkasse aufgehängt. Es wurde nach dem Krieg aber nicht abgehängt, sondern übermalt – und zeigt heute einen Wanderer statt eines Soldaten.



Der dritte ‚Raum‘ – im Flur angesiedelt – widmet sich den Opfern. Der Landsberger Außenlagerkomplex habe eine besondere Tragweite, so März: „Fast jeder siebte Häftling des KZs Dachau ist in Landsberg gestorben.“ Die Namen der Opfer sollen an der Wand zu lesen sein, einzelne Auswahlbiographien ermöglichen einen emotionalen Zugang, so Schätz. Der vierte Bereich wird ein „Raum im Raum“ – und zeigt das Leben im Landsberger PD-Lager im Kontrast zu den NS- und Kriegsverbrechern im War Criminal Prison No. 1. Der letzte Raum soll Wege in die Zukunft aufzeigen. Er beginnt bei der Protestkundgebung 1951 in Landsberg, die einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen wollte – so wie ganz Deutschland. Hier werde auch die Arbeit von Anton Posset und der Bürgervereinigung in den 80ern dargestellt, sagt Schätz. Das konkrete Konzept des Raumes stehe aber noch nicht fest.



In der nur kurzen Diskussionsrunde sah Autorin Alexandra Senft die Täterbiografien unterrepräsentiert – was aber nur an der verkürzten Darstellung dieses Abends liege, beteuerte Schätz. Natürlich werde man auch diesen Aspekt beachten. Historikerin Dr. Edith Reim sah die Reaktion der Landsberger unterrepräsentiert. Schätz: „Wir werden keine blinden Flecken haben.“ Und Wolfgang Hauck bezeichnete das Konzept als zusammengestückelt. Zudem sei es eher weniger für Schulklassen geeignet. Schätz versicherte, man sei als Stadtmuseum in der Arbeit mit Schulklassen nicht unerfahren und habe auch die Dauerausstellung in Zusammenarbeit mit Schulen konzipiert. Das bekräftigte DZG-Lehrerin Gisela Niemann: Das Konzept passe sehr gut in den Lehrplan. Sie könne sich gut vorstellen, mit Schülergruppen im Museum Unterricht vor Ort zu gestalten.



Noch sei viel zu tun, resümiert Anna Leiter nach der Veranstaltung das Kommende. „Der Besucher sieht nur die fertige Ausstellung. Aber wir überlegen uns genau, welche Themen darstellbar und interessant sind. „Umfangreiche und zeitintensive Recherchen sowie jahrelange Konzeptionsarbeit werden in der fertigen Ausstellung stecken.“



Finanzierung



Inzwischen kann sich das Stadtmuseum Landsberg über eine weitere Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro freuen: eine Förderung als „Kultureinrichtung von nationaler Bedeutung“ durch den Bund. Die Gelder werde man sowohl für die Sanierung als auch für das Dauerausstellungskonzept verwenden, sagt Schätz. Weitere 320.000 Euro kommen von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen Bayern, 250.000 Euro von der Hans Heinrich Martin-Stiftung sowie 100.000 Euro von der CSU. Die Gesamtkosten für die Sanierung sind mit zehn Millionen Euro veranschlagt, die Dauerausstellung mit 2,2 Millionen Euro.