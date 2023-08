DAV Landsberg: Mit dem (Münchner) Bergbus in die Alpen

Mit dem 49-Euro-Ticket

Landsberg – Entspannt, umwelt- und klimafreundlich per Linienbus zum Wandern in den Raum Pfronten. Das hat es bisher so noch nicht gegeben, es könnte aber im kommenden Frühjahr Realität werden – mit dem Linienbus, der von München ins südliche Ostallgäu fährt. Die Landeshauptstadt München will einen solchen Bus ab Mai 2024 in Richtung Berge schicken. Er soll jeden Samstag und Sonntag, integriert ins 49-Euro-Ticket, in die Allgäuer Berge fahren. Und das über Landsberg.

Von dem nachhaltigen Plan der Landeshauptstädter hat auch die DAV-Sektion Landsberg Wind bekommen. Denn für den Alpenverein sei das eine „riesengroße Chance“, den Bergsport in der Region nachhaltiger zu gestalten. „Wir hoffen, dass die neue Buslinie nicht nur die Münchener Wanderfreunde non-stop in die Berge bringt, sondern auch im Raum Landsberg hält“, sagt Jörg Riedle, 1. Vorsitzender der DAV-Sektion Landsberg.



Gemeinsam mit seinem Kollegen der Sektion Kaufering, Helmut Hohenadl, hat er sich daher an Landrat Thomas Eichinger gewandt. „Allein unsere beiden Sektionen haben aktuell fast 10.000 Mitglieder. Daher wünschen wir uns, dass auch die Menschen hier im Landkreis vom geplanten neuen Angebot profitieren“, so Riedle. „Wir hoffen, dass der Landkreis schon im Vorfeld bei den Planungen der neuen Buslinie mit dabei ist und so sicherstellt, dass sie auch den Landsberger Sportlerinnen und Sportler zugutekommt.“



„Sieht gut aus“

Und was sagt das Landratsamt dazu? Auf Nachfrage des KREISBOTEN gibt Pressesprecher Wolfgang Müller eine Einschätzung. „Der Landkreis ist schon mit der Stadt München im Austausch bezüglich des Projekts.“ Ein Halt in Landsberg sei am Bahnhof (ZOB) vorgesehen und „ein großer Gewinn“. Noch warte die Kreisbehörde auf eine Rückmeldung der Stadt München und auf die Zustimmung der Stadt Landsberg für die Nutzung des ZOB. „Insgesamt sieht es aber gut aus“, so Müller.



Für den Landsberger Alpenverein wäre eine gute Integration der neuen Buslinie in die Verkehrsinfrastruktur des Landkreises eine willkommene Unterstützung der eigenen Nachhaltigkeitsziele – und eine Ergänzung zu den eigenen „Landsberger Bergbussen“. Diese werden aktuell dreimal im Jahr vom Alpenverein Landsberg organisiert und stehen allen offen, auch Nichtmitgliedern. Das Ziel ist das gleiche wie in München: Einzelanreisen sollen vermieden und dadurch Energie gespart werden. Außerdem wird der CO2-Ausstoß verringert.



Die nächste Bergbusfahrt ist für Sonntag, 24. September, ins Zugspitzgebiet geplant. Für die Tour gibt es noch Restplätze. Nach Anmeldung können auch Fahrräder im Bus mitgenommen werden.

Das Bergbus-Prinzip

Am 19. Juli 2023 hat der Mobilitätsausschuss der Stadt München die Übernahme der sogenannten „Münchener Stadtbusse“ der örtlichen Alpenvereinssektionen München und Oberland in den Linienverkehr beschlossen. Im Rahmen eines Pilotprojekts hatten die beiden Vereine vor zwei Jahren begonnen, sonntags in den Sommermonaten Busse in die Berge zu organisieren. Ziele sind jeweils Talorte, die nur schwer oder gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. Denn eine ÖPNV-Anreise zu Wander- und Ausflugszielen entlastet die Talgemeinden und reduziert Treibhausgase.