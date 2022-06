Demente Personen in Landsberg und Kaufering vermisst

Von: Susanne Greiner

Eine der beiden vermissten Personen ist inzwischen wieder gefunden worden. Nach dem 79-jährigen Peter Kerschensteiner wird weiterhin gesucht. © Polizei

Landsberg – Gleich zwei Vermisstenmeldungen gab die Polizei Landsberg am Wochenende aus: Seit Freitagmittag wurde die 80-jährige Rosemarie Bender aus Landsberg vermisst – und inzwischen wieder gefunden. Weiterhin vermisst wird der 79-jährige Peter Kerschensteiner aus Kaufering. Beide Personen sind laut Polizei Landsberg stark dement.

Der 79-jährige Peter Kerschensteiner gilt weiterhin als vermisst. Der stark demente Mann wurde zuletzt in der Donaustraße im Kauferinger Norden, wo er auch lebt, gesehen. Hinweise an die Polizei Landsberg, Telefon 08191/916316. © privat

Kerschensteiner wird seit Samstagmorgen gesucht. Er sei zuletzt an seiner Wohnanschrift im Kauferinger Norden (Donaustraße) gesehen, informiert Polizeihauptkommissar Thomas Müller. Der Vermisste ist ca. 175 cm groß, sehr schlank und hat kurze, graue Haare. Er trägt ein weiß-schwarz kariertes Hemd, eine graue Hose und graue Hausschuhe. Der 79-Jährige sei nicht fähig, allein zu seiner Wohnung zurückzufinden. Hinweise an die Polizei Landsberg, Telefon 08191/916316



Rosemarie Bender am Sonntagmorgen gefunden

Rosemarie Bender wurde am Freitag um 12 Uhr zuletzt in der Landsberger Innenstadt gesehen. Am Sonntagmorgen wurde sie gefunden: Man habe nochmals die Schlossberggarage, insbesondere einen Notausgang in die Krachenberg-Schlucht untersucht und Bender dort gefunden, so Müller. Von der Neuen Bergstraße aus sei die dort liegende Frau nicht zu sehen gewesen. Sie sei leicht verletzt gewesen, es ginge ihr den Umständen entsprechend aber gut. Wie lange sie dort lag, habe man nicht mehr feststellen können.