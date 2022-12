Demonstration für den Erhalt von Schondorfs KUBA

Von: Susanne Greiner

Auch Greifenbergs Bürgermeisterin Patricia Müller (vorne rechts) war bei der „Rettet die KUBA“-Demonstration in Schondorf dabei. © Roettig

Schondorf – Die KUBA hat eine Lobby. Und die ist nicht zu unterschätzen. Rund 250 Personen nahmen an der Demonstration „Rettet die KUBA“ in Schondorf am vergangenen Mittwoch teil. Unter ihnen auch Greifenbergs Bürgermeisterin Patricia Müller.

Die KUBA am Schondorfer Bahnhof musste wegen baulicher Mängel schließen (der KREISBOTE berichtete). Aufgerufen zur Rettungs-Demo am Mittwochabend hatten mehrere Jugendliche in Schondorf. Gestartet wurde zudem eine Unterschriftenaktion.



Und auch Schondorf-Blogger Leopold Ploner hatte in seinem Blog für die KUBA votiert. „Bunter, offener und lebendiger“ sei ihm und seiner Frau Schondorf damals erschienen, als sie sich am Ammersee niederließen. Und das habe auch an der KUBA gelegen. „So eine Kneipe hatten wir in der gemütlichen, ländlichen Gegend nicht erwartet“, ein „Treffpunkt für alle Alters- und Gesellschaftsklassen“.



Wie es weitergeht, steht noch nicht fest. Laut Aussagen von Bürgermeister Alexander Herrmann seien aber alle Beteiligten miteinander im Gespräch.