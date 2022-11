Monika Gruber: Mit Humor gegen den Wahnsinn

Von: Alois M. Kramer

Teilen

Vor ausverkauftem Sportzentrum zog Kabarettistin Monika Gruber ihre Register. © Kramer

Landsberg – Wieder mal leidet Monika Gruber an der Welt. Wieder mal arbeitet sie sich in ihrem Programm „Ohne Worte“ an „Nachhaltigkeit“, „Gendern“, „Männer“, „Familie“ und anderen wichtigen Dingen – auch am Lieblingsitaliener ihrer Freundin Gabi– ab. Der ist in Wirklichkeit Albaner und hat seine Aufenthaltserlaubnis aus dem Farbkopierer. Das ist populistisch, aber ihren Fans egal. Sie brüllen vor Lachen. Das muss erlaubt sein, meint die Fünfzigjährige, denn „Der Wahnsinn ist nur mit Humor zu ertragen“.

1.394 Sitze hat der Veranstaltungssaal im Sportzentrum. 1.394 Plätze sind an diesem Sonntagabend belegt, keiner ist unbesetzt, wenn die Gruberin das Publikum mit ihrem schnellen Mundwerk, ihrem Staccato aus Witzen, geistreichen Bemerkungen und Erzählungen von Selbsterlebtem über eineinhalb Stunden rockt. Das Umland ist an diesem Herbsttag vertreten, aus Mindelheim, aus Augsburg, aus Schongau kommen sie – und nicht nur ihre Altersgenossen, die Fünfzigjährigen, nein, auch junge Leute sind zu sehen.



Der Titel ihres Programms ist ein Paradox: Man ist sprachlos, weiß nicht mehr, was sagen und kommentiert das Ganze mit „Ohne Worte“. In großen Buchstaben liest man auf dem Vorhang im Hintergrund der Bühne „MG“. Das bedeutet sicher „Monika Gruber“, könnte aber auch Maschinengewehr signalisieren. Dazu noch ein Paar hochhackige rote Pumps. Alles klar, ist die Botschaft. Hier tritt eine Frau auf, nicht nur sexy aussehen will – sondern auch gefährlich werden könnte.

Die Münchener Kabarettistin macht natürlich das genaue Gegenteil, was ihr Programmtitel verheißt. Sie spricht, sie lacht und das wortgewaltig. Schon mit ihrem ersten Satz: „Seid herzlich willkommen, Ihr Landsberger, in der neuen Heimat meines Freundes Alfons Schuhbeck“ hat sie die Leute auf ihrer Seite.



Das Thema „Nachhaltigkeit“ – die Gruberin kennt‘s von der Familie, die nur einmal pro Jahr in Urlaub fährt, Licht nur in dem Zimmer brennen lässt, in dem man sich aufhält, und Lebensmittel so gut wie nie wegwirft – dann doch ein bisschen abgenudelt. Besser sind ihre rhetorischen Finessen bei Gabi: „Ich hab’ meiner Freundin versprochen, dass ich ihre Geschichte nicht erzähle, aber die Gabi hatte …“ Mit einem kollektiv gesungenen „I bin fidel, fidel, fidel, mi leckst am Arsch“, ein Rausschmeißer wie das „Großer Gott wir loben Dich“, endet ein vergnüglicher Abend.