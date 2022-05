Baubeginn der Freiflächen-PV bei Hirschvogel im Sommer

Von: Johannes Jais

Eine PV-Freifläche nahe Denklingen. Betreiber ist die Firma Ökostrom24. Beim Hirschvogel-Parkplatz soll die nächste große Anlage in der Gemeinde entstehen. © Jais

Denklingen – Der Weg war steinig und lang, doch jetzt scheint Licht am Ende des Tunnels sichtbar zu werden. Die ersten konkreten Überlegungen für die Photovoltaik-Freiflächen zu drei Seiten des Hirschvogel-Parkplatzes gab es schon vor vier Jahren: Anfang 2021 wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst; Mitte 2022 biegt das Vorhaben auf die Zielgerade ein. Lange hingezogen hat sich das Verfahren zur Errichtung der 5,5 Hektar großen Freiflächen-PV.

Im Sommer soll endlich mit der Realisierung begonnen werden, wie Dirk Landgrebe, Geschäftsführer für Produktion und Entwicklung der Hirschvogel Group, neulich bei einem Pressetermin bekannt gab. Die Anlage ist auf eine Höchstleistung von acht Megawatt-Peak ausgelegt.

Die PV-Anlage, die westlich, nördlich und östlich des großen Parkplatzes realisiert wird, ist „noch nicht final beschieden“, wie Landgrebe im Mai erklärte. Das Projekt sei aber ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Nachhaltigkeit in der Produktion. Denn das im Osten Denklingens Unternehmen werde nicht mehr in gasbetriebene Produktion investieren. Landgrebe bedauerte, wie lange es dauert, ehe die Anlage gebaut und dann in Betriebe genommen werden kann.



Kürzlich ist die Photovoltaik Hirschvogel – konkret betrifft das den Bebauungsplan und die Änderung des Denklinger Flächennutzungsplanes – erneut Thema im Gemeinderat gewesen. Das planende Ingenieurbüro Sing (Landsberg) hatte einen Änderungsvorschlag, die Grundfläche betreffend.



Modulreihen enger

Hintergrund ist ein wirtschaftlicher Aspekt. Die Marktsituation für Photovoltaik-Module sei aktuell aufgrund der hohen Nachfrage sehr wechselhaft. Es lasse sich im Moment nicht sicher abschätzen, welche Module verbaut werden und welche genauen Maße diese aufweisen werden. Daher könne es passieren, „dass wir mit unseren Modulreihen ein wenig enger zusammenrutschen müssen, um auf die angestrebte Anlagenleistung zu kommen“, heißt es in einer Stellungnahme des Ingenieurbüros.



Um für diesen Fall gerüstet zu sein, wolle man die Grundflächen in den Unterlagen für die Bauleitplanung erhöhen. Im westlichen Bereich sind es dann 2,1 Hektar, im östlichen Feld knapp 1,5 Hektar. Der Gemeinderat stimmte der größeren Grundfläche zu.



Wie im KREISBOTEN berichtet, grenzen zwei Teilflächen im Geltungsbereich an eine gefahrenverdächtige Altdeponie an. Diese ist im Altlastenkataster erfasst. Es liegen Erkenntnisse über die Ablagerung von zirka 12.000 Kubikmeter Bohrmaterial und Schlamm aus verschiedenen Erdölaufschlussbohrungen vor, die in den 80er Jahren vorgenommen wurden.



Deponie mit Altlasten?

Aufgrund der organischen Zusätze könne ein relevantes Deponiegaspotential nicht ausgeschlossen werden, gibt die Untere Abfallbehörde am Landratsamt zu bedenken. Angaben zur Abgrenzung der Altdeponie seien nicht bekannt. Weil nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, dass die beschriebene Altdeponie und die Auffüllungen die geplanten Nutzungen negativ beeinträchtigen, wurde empfohlen, die relevanten Verdachtsbereiche räumlich zu erfassen und hinsichtlich potentieller Boden- und Bodenluftverseuchung zu untersuchen. Das wesentliche Ergebnis: aktuell seien keine relevanten Deponiegasbefunde festgestellt worden. Eine baubegleitend nicht zu bewältigende Beeinflussung sei unwahrscheinlich.



Besser auf dem Dach?

In ihrer Stellungnahme zum Verfahren regt die Gemeinde Altenstadt an, bei der Ausweisung von Sonderbaugebieten Photovoltaik auf den schonenden und sparsamen Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen zu achten. „Die Mehrfachnutzung von Flächen durch Gebäude und Photovoltaikanlagen wäre eine deutlich bessere Variante.“



In der Abwägung wird betont, dass schon im Jahr 2018 in der Gemeinde Denklingen 279 PV-Anlagen auf Dachflächen existierten, die 3.550 Megawattstunden Strom erzeugten. Parallel zum Ausbau der Frei­flächen-PV-Anlagen wolle man PV-Anlagen an und auf Gebäuden weiterhin seitens der Gemeinde unterstützen.

Der Gemeinde seien die unterschiedlichen und teils widersprüchlichen Ansprüche an die Bodennutzung bewusst; sie habe daher eine Standortanalyse für Freiflächenphotovoltaik-Anlagen erstellen lassen, um geeignete Flächen zu ermitteln. Sie seien gemäß dieser Analyse als geeignete Standorte ausgewiesen worden. Ohne Ausweisung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen könne aus Sicht der Gemeinde eine substanzielle Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien nicht gelingen. Deswegen sei eine moderate Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen notwendig und gerechtfertigt.

Behandelt wurde in Denklingen auch der Bebauungsplan Photovoltaik-Aqwiso. Dabei geht es um eine Fläche zirka 1,5 Kilometer südöstlich von Denklingen nahe an der Bahnlinie. Zum Verfahren sind zahlreiche Stellungnahmen eingegangen. Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt fordert eine artenschutzrechtliche Prüfung. Betroffen seien der Uhu und der Wiesenbrüter sowie die Zauneidechse.



Schließlich fasst der Gemeinderat bei einer Gegenstimme den Beschluss, dass die Planung gebilligt und erneut ausgelegt wird. Auch die Photovoltaik-Freifläche auf diesem Grundstück braucht ihre Zeit. Der Bebauungsplan dafür wurde schon im September 2021 aufgestellt.