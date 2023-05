VfL Kaufering

Denklingen feiert Klassenerhalt, Kaufering muss nachsitzen

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Gehalten! Denklingens Torwart Manuel Seifert pariert den ersten Elfmeter von Haidhausens Torjäger Gilbert Diep. © Ernstberger

Kaufering/Denklingen/Landsberg – Jubel in Denklingen über den Klassenerhalt und bei Jahn Landsberg über den Aufstieg, Frust in Kaufering, weil der Sieg gegen Gilching nicht zählt und das (völlig bedeutungslose) Abbruch-Spiel vom Sportgericht für heute (Mittwoch) Abend neu angesetzt wurde.

Der VfL Denklingen spielt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Die Truppe von Trainer Markus Ansorge machte mit einem 1:1 gegen den Tabellenzweiten SpVgg Haidhausen alles klar und ist nach vielen bangen Wochen endlich alle Abstiegssorgen los. „Das war der verdiente Klassenerhalt nach einer schwierigen Saison. Jungs, ich bin stolz auf euch!“, freute sich der VfL-Coach nach einem Klasse-Bezirksligaspiel mit herrlichen Aktionen. Die erste nach 25 Minuten: Torjäger Simon Ried sieht, dass SpVgg-Keeper Michael Perkovic zu weit vor seinem Kasten steht und zieht von der Mittellinie ab. Pech, dass der Schuss nur an der Querlatte landet. Die nächsten tollen Aktionen gehören VfL-Keeper Manuel Seifert, der mit sensationellen Paraden erneut zeigt, dass er einer der besten Bezirksliga-Torhüter ist. Und dann die 56, Minute: Nach Ried-Vorarbeit schiebt Hannes Rambach zum 1:0 ein, fast schon die halbe Miete dank dem Denklinger „Torbach“ (mit neun Treffern zweitbester Torschütze hinter Ried/20).

Aufregung in der Schlussphase: Innerhalb von zwei Minuten entscheidet Schiedsrichter Hirad Aurahman zweimal auf Elfmeter für Haidhausen, zweimal tritt SpVgg-Goalgetter Gilbert Diep an. In der 78. Minute scheitert er am bärenstarken Seifert, in der 80. Minute verwandelt er mit seinem 22. Saisontor zum 1:1-Endstand. „Wir sind hinten gut gestanden und haben gegen eine richtig starke Mnnschaft Nadelstiche nach vorne gesetzt. Ich denke, die Zuschauer haben ein prima Spiel gesehen“, freute sich der Coach, dessen Team am kommenden Samstag (14 Uhr) im letzten Saisonspiel beim Tabellendritten SV Bad Heilbrunn antreten muss.



VfL Kaufering

Der VfL Kaufering war am Wochenende spielfrei. Unter der Woche gab es für den Landesligisten eine 1:2-Niederlage im bedeutungslosen Spiel gegen die zweite Mannschaft von Regionalliga-Meister SpVgg Unterhaching, deren Spiele nicht gewertet werden. Torschütze zum 1:0 für den VfL war Fabi Schwabbauer. Ärgerlich für das Team von Coach Ben Enthart: Das in der 86. Minute beim Stand von 4:2 abgebrochene Spiel gegen den TSV Gilching-Argelsried wurde vom Sportgericht neu angesetzt. Gegen ein erstes Urteil hatte Kaufering Protest eingelegt – allerdings vergeblich! Das Wiederholungsspiel findet am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr in Kaufering statt. Zum Saisonabschluss empfängt der VfL am kommenden Samstag (14 Uhr) die Zweite des FC Memmingen. Es ist das letzte Spiel im der Trainer-Amtszeit von Enthart, der nach dieser Saison an Christian Feicht übergibt. Klar, dass sich Aufstiegs-Coach Enthart da mit einem Sieg verabschieden will.



FT Jahn Landsberg

Die Korken knallten am Samstag bei Kreisligist FT Jahn Landsberg. Die Truppe von Trainer Marcel Graf ist nach dem 6:0 gegen Maisach zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bezirksliga aufgestiegen. Grund zu feiern gab es aber nicht nur deswegen: Der FT feiert dieses Jahr außerdem seinen 100. Geburtstag.