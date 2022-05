Der VfL Denklingen und das beste Sturm-Duo der Bezirksliga

Von: Thomas Ernstberger

Geht auch in der neuen Saison für Denklingen auf Torejagd: Top-Stürmer Simon Ried. © Ernstberger

Denklingen – Auch mehr als eine Woche nach der 2:4-Niederlage bei Meister SC Oberweikertshofen nagt der knapp verpasste Aufstieg an Markus Ansorge, dem Coach des Bezirksligisten VfL Denklingen. „Ich hab’s noch nicht überwunden“, gibt er zu.

„So eine einmalige Chance werden wir wohl nie wieder kriegen. Ich bin schon lange im Geschäft, aber mich hat noch nie ein Thema so sehr beschäftigt wie dieses. Seit ich in Denklingen bin, ging’s stetig bergauf. Dieser Aufstieg wäre das i-Tüpfelchen gewesen, aber wir haben unsere Matchbälle einfach nicht genutzt und beim Finale in Oberweikertshofen waren wir nicht richtig auf den Platz und hatten kein Aufstiegsniveau“, ärgert sich der Coach noch immer.



Der Coach weiß: „Die Bezirksliga wird nächste Saison eine Hammerliga. Alle rüsten auf, es ist unglaublich viel Bewegung auf dem Transfermarkt.“ Dazu kommt: „Für uns wird es auch viel schwerer, weil sich die anderen auf uns eingestellt haben und uns nicht mehr unterschätzen. Das hat man schon in der Rückrunde gesehen.“



Da ist es nur ein schwacher Trost, dass seine Mannschaft als Aufsteiger immerhin zwei Titel nach Denklingen holte. Simon Ried wurde mit 29 Treffern Torschützenkönig der Liga – mit dem Riesen-Vorsprung von 14 Buden auf Athanasios Savvas vom SV Aubing und dem Raistinger Denis Grgic (14 Tore). „Auch wenn er sein 30-Tore-Ziel knapp verfehlt hat: 29 Buden in 28 Spielen ist einfach mega“, lobt Ansorge seinen Top-Stürmer, der sich jetzt als Prämie einer Brauerei auf 15 Kisten Weißbier für die Mannschaft freuen darf. VfL-Kollege Dominik Karg wurde in dieser Wertung mit 13 Treffern Vierter. Er sorgte mit „Simba“ für die nächste Bestleistung: Mit ihren 42 Toren bilden Ried/Karg auch das beste Sturm-Duo der Liga. Gut für Denklingen: Ried wird auch in der neuen Saison für den VfL stürmen. Ansorge: „Er ist mein Schlüsselspieler, dem auch das Umfeld sehr wichtig ist.“



Am 20. Juni steht beim VfL das erste Training auf dem Programm, innerhalb einer Woche testet Denklingen dann gegen Kaufbeuren, Kaufering und Grünwald. Da werden dann auch ein paar Neuzugänge an Bord sein. Der bekannteste ist der langjährige Kauferinger Kapitän Martin Krimshandl (wird am Samstag 30), der am Sonntag in der Zweiten sein letztes von rund 200 Spielen für den VfL bestritt. Ansorge: „Ich kenne ihn schon lange und wir standen bereits seit einiger Zeit in Kontakt. Er ist ein guter Spieler mit viel Erfahrung, der auch charakterlich gut zu uns passt.“



Weiterhin ist fix: Aus der Landesliga-U19 der SpVgg Kaufbeu­ren kommt Mittelfeldmann Arjanit Robaj (18). „Er wohnt in Denklingen, war Stammspieler in der Kaufbeurer A-Jugend, ist beidfüßig und hat Potenzial“, urteilt Ansorge. Der „ein oder andere“ Neue soll zudem noch kommen. Einen Korb gab’s von Christoph Schmitt, zuletzt Spielertrainer bei Kreisligist TSV Altenstadt, mit dem sich die Denklinger schon so gut wie einig waren. Der 32-jährige Mittelfelkd-Routinier wechselt zusammen mit seinem Bruder Simon (29) lieber zu Bezirksliga-Konkurrent SV Raisting.