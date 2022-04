Denklingen: Keine Dreispänner am Gleis

Von: Susanne Greiner

Hier am Bahngleis sollen die Dreispänner gebaut werden. Hinten Wohnhaus und Gebäude einer früheren Zimmerei. © Jais

Denklingen – Konträr sind unter den Denklinger Räten die Meinungen zu einem aktuellen Bauantrag eines Investors, der nahe der Bahnlinie Landsberg-Schongau zwei Dreispänner errichten möchte. Mit acht zu sechs Stimmen wurde auf der letzten Sitzung das gemeindliche Einvernehmen allerdings abgelehnt.

Offenbar handelt es sich um eine erneute Anfrage des Investors, der 150 Meter entfernt an der Bahnhofstraße bereits rund 60 Wohnungen errichtet hat und der zusätzlich zwei Mehrfamilienhäuser an der Bahnhofstraße mit weiteren 24 Wohnungen bauen möchte (der KREISBOTE berichtete). Das Landratsamt Landsberg hat sein Einverständnis zu den 24 Wohnungen in Aussicht gestellt. Die Gemeinderäte haben in einer erneuten Stellungnahme das Projekt aber abgelehnt. Zu dem Bauvorhaben südlich der Bahnhofstraße gibt es am Sonntag, 22. Mai, einen Bürgerentscheid in der Gemeinde Denklingen.



Schon in der Sitzung Anfang April stand der Neubau von zwei Dreispännern auf der Tagesordnung. In der Summe sind es sechs Reihenhäuser mit ebenso vielen Garagen und Stellplätzen. Damals war man im Gremium dem Antrag von Gemeinderat Anton Stahl gefolgt, den Punkt zu vertagen. Die Begründung: Am Gleis ist eine Abladestelle der Firma Hirschvogel, die Sichtdreiecke der Deutschen Bahn müssen beachtet werden und ebenso, dass das Vorhaben noch im Gebiet der Ortskernsanierung liegt.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lautete, das gemeindliche Einvernehmen für die Dreispänner auszusprechen. Nicht nur im Denklinger Rathaus, sondern auch beim Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München sehe man das Quartier an der Bahnhofstraße und an der Nördlichen Viehgasse im Innenbereich, hieß es dazu. Dies bekräftigte Bürgermeister Andreas Braunegger nochmals auf Nachfrage von Gemeinderat Florian Steinle, der zum Stichwort Innenbereich nachhakte.



Doch wurde das Bauvorhaben konträr bewertet. In der Abstimmung ist die Beschlussvorlage aus dem Rathaus nicht durchgegangen. Dafür waren sechs Räte, dagegen jedoch acht. Jetzt ist wieder die Bauverwaltung im Landsberger Landratsamt am Zug. Sie prüft, ob die zwei Dreispänner zwischen Industriestraße, Bahnhofstraße und Bahngleis genehmigungsfähig sind.



Im Flächennutzungsplan (FNPL) für Denklingen ist das Quartier als sogenannte Bahnfläche dargestellt. Doch soll der FNPL nach unzähligen Änderungen innerhalb der vergangenen 40 Jahre demnächst neu aufgestellt werden. Und dabei wäre auch das Quartier zwischen Bahngleis und Industriestraße zu überprüfen. Das Grundstück sei durch die Gewerbegebiete „Südlich der Epfacher Straße“ und „Egart“, die östlich der Bahnlinie entstanden sind, mittlerweile dem Innenbereich zuzuordnen. Der Charakter entspreche am ehesten einem Mischgebiet. Ein Vorhaben zu Wohnzwecken sei zulässig, so die fachliche Bewertung.