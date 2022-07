Denklingen verteidigt den Fuchstal-Cup

Keine Bierdusche aber in Siegerlaune: die Fußballer des VfL Denklingen haben den Fuchstal-Cup fest im Griff. © Ernstberger

Fuchstal – „Dieses Turnier müssen wir gewinnen“, hatte Markus Ansorge, der Coach von Bezirksligist VfL Denklingen, im Vorfeld des „Fuchstal-Cups“ gefordert. Seine Mannschaft ließ den Worten des Trainers Taten folgen und verteidigte bei dem prestige­trächtigen Turnier den Titel aus dem Vorjahr.

Im Halbfinale bezwang der VfL den Kreisliga-Aufsteiger SV Unterdießen durch Treffer von Torjäger Simon Ried und Lukas Greif mit 2:0. „Auch wenn die Tore recht spät gefallen sind, war es ein verdienter Sieg“, sagt Ansorge. Im Finale wartete Kreisklassist SV Fuchstal, der sich im anderen Semifinale mit 1:0 gegen den FC Seestall durchgesetzt hatte. Ein schöner Spielzug über die Außenbahn brachte den Favoriten aus Denklingen durch Kapitän Armin Sporer in Führung, „Simba“ Ried besorgte vom Elfmeterpunkt den 2:0-Endstand.



„Die Vormachtstellung in der Region konnten wir auf jeden Fall bestätigen. Spielerisch war das phasenweise schon ganz gut, wir haben aber auf jeden Fall noch das Potenzial, uns zu steigern“, bilanziert Ansorge. Speziell am Spiel im letzten Drittel und am Torabschluss will er bis zum Saisonstart in zwei Wochen noch arbeiten. Da ist am Sonntag, 31. Juli, der SV Aubing im Denklinger Sportzentrum zu Gast. Zuvor stehen noch zwei Tests an (beide zuhause um 19 Uhr): Am Freitag gegen Bezirksligist Untermenzing und am Dienstag, 26. Juli, gegen Kreisligist ASV Habach.



„Der Fuchstal-Cup war auch in diesem Jahr eine sehr gelungene Veranstaltung“, sagt SVF-Abteilungsleiter Holger Sauter. Über 400 Zuschauer wollten das Turnier am Samstag sehen. „Der Cup kommt in der Region Fuchstal wirklich wahnsinnig gut an“, freut sich der Veranstalter. Nach der Siegerehrung ließen die Spieler der vier Mannschaften den Abend gemeinsam ausklingen. Sauter: „Das zeigt, dass es auch eine super Gemeinschaft zwischen den Mannschaften gibt, die durch das Turnier noch mal gestärkt wird.“

Max Neuhaus