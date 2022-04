Denklingens »Simba« beißt viermal zu

Von: Thomas Ernstberger

Denklingen/Kaufering – Erfolgserlebnis und Heimpleite für die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Landsberg. Während Kaufering nach vier Siegen am Stück etwas überraschend die erste Niederlage nach der Winterpause kassierte, meldete sich Denklingen nach zwei verlorenen Spielen eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurück.

„Wir können auch wieder eine Serie starten“, „drohte“ Markus Ansorge, der Trainer des Oberbayen-Dritten VfL Denklingen, vergangene Woche nach der 0:4-Klatsche gegen Neuperlach. Wenn‘s so weitergeht wie am Sonntag, müssen sich die Konkurrenten warm anziehen. Der VfL feierte gegen den FC Hertha München ein Tor-Festival und schickte das Kellerkind nach 5:2-Halbzeitführung mit einer 7:2-Packung nach Hause. „Das war ein Lebenszeichen nach zwei bitteren Niederlagen“, freute sich der Coach, der nur ein Manko kritisierte: „Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen. Das hätte zweistellig ausgehen müssen.“



Der Mann des Spiels? Klar: Mal wieder der Denklinger „Simba“. Torjäger Simon Ried machte die Tore Nummer eins (Vorarbeit Dominik Karg), zwei (Doppelpass mit Armin Sporer), vier (Vorarbeit Karg) und fünf (Vorarbeit Hannes Rambach) – sein erster Viererpack in der Bezirksliga. Damit hat er jetzt in 23 Spielen schon 28 Tore erzielt. Eine Treffer-Quote, die schon ein wenig an Bayern-Star Robert Lewandowski erinnert… Dazu zwei Assists – recht viel mehr kann man von einem Stürmer in einem Spiel nicht erwarten. Neben „Simba“ traf Dominik Karg noch doppelt zum 3:0 und 6:2 – Saisontore Nummer 12 und 13. Das Duo Ried/Karg hat damit 41 der 55 Denklinger Tore erzielt. Das kann sich sehen lassen!



Den Schlusspunkt in einem ereignisreichen Spiel setzte der eingewechselte Moritz Henkendreis mit einem Flachschuss zum 7:2. Der Trainer und die rund 200 Zuschauer waren begeistert: „Das war geiler Fußball“, sagte Ansorge. „Hertha hat den Fehler gemacht, dass sie mit uns mitspielen wollten. Das war fatal.“



Denklingen damit wieder mittendrin im Kampf um den Aufstieg. Tabellenführer Oberweikertshofen (1:1 gegen Neuhausen) ist nur noch sechs Punkte weg, Haidhausen (3:2 in Pöcking) jetzt punktgleich mit derm VfL, nur dank des um einen Treffer besseren Torverhältnisses (+23:+22) Zweiter. Fazit: Alles wieder drin, zumal Denklingen ein Spiel weniger als Oberweikertshofen und Haidhausen ausgetragen hat. Ansorge sah sich am Samstag den nächsten Gegner, den 1. FC Penzberg (Sa. 14.30 Uhr auswärts), an – und war bei dessen 3:1 in Berg beeindruckt. Ganz besonders vom eingewechselten Ex-Garchinger Regionalligaspieler Max Berwein: „Der hat alle drei Tore vorbereitet. Er macht Penzberg einr Klasse stärker. Da kommt ein dicker Brocken auf uns zu.“



Schwaben-Spitzenreiter VfL Kaufering kann gegen die SpVgg Kaufbeuren nicht gewinnen. Dem 1:3 im Hinspiel folgte am Samstag eine 0:2-Heimniederlage. Trainer Ben Enthart standen mit Sebastian Bonfert, Felix Mailänder, Thomas Hasche, Fabian Schwabbauer und Manuek Wolf (alle verletzt oder krank) gleich fünf Stammspieler nicht zur Verfügung. „Das war in der Summe für ein Spitzenspiel zu viel, so konnten wir Kaufbeuren nicht Paroli bieten“, so der Coach nach der ersten Punktspiel-Niederlage 2022. Das 0:1 erzielte Maximilian Nieberle nach einer Ecke (34.), das 0:2 gelang Paboy Camara nach einem Konter (68.). Enthart brachte in der zweiten Halbzeit mit Wolfgang Baumann einen zweiten Stürmer, aber das 1001. Tor in der Kauferinger Bezirksliga-Geschichte wollte nicht fallen. „Kaufbeuren war sehr robust in den Zweikämpfen. Wir haben uns richtig schwer getan. Aber wir sind gefestigt genug, um diese Niederlage wegzustecken“, so Enthart, der am Sonntag erst mal vom Fußball abschaltete: Geburtstagsfeier bei Bruder Sebastian, auch er ein ehemaliger Kauferinger Fußballer.



Sechs Spieltage vor Schluss hat sich der Kauferinger Vorsprung auf den TSV Bobingen (1:0 gegen Thalhofen) auf sechs Punkte verringert. Der Tabellendritte TV Erkheim verlor 1:3 gegen Ottobeuren und ist acht Punkte zurück. Trotz der fünften Saisonniederlage ist also nichts Dramatisches auf dem Weg des VfL in die Landesliga passiert.



Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der VfL Kaufering beim abstiegsgefährdeten TSV Mindelheim, dann folgen zwei Englische Wochen (mit Mittwochs-Spielen gegen Babenhausen und Heimertingen). Vier von sechs Spielen finden auf eigenem Platz statt - da müsste der (Aufstiegs)-Sack doch bald zu sein. Zumal Enthart künftig ein Spieler zur Verfügung steht, der nach einem sechsjährigem Gastspiel in Österreich zu seinem Heimatverin zurückgekehrt ist. Stürmer Marcel Lex (26) kommt nach dem Abschluss seines Zahnmedizin-Studiums in Krems mit der Empfehlung von 111 Toren in 81 Spielen vom SC Mautern. Er wird in Mindelheim sein Comeback im VfL-Trikot feiern. Enthart: „Wir freuen uns alle auf ihn.“