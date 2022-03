Gemischte Gefühle

Denklinger Bürger dürfen über Nachverdichtung entscheiden

Von: Johannes Jais

Teilen

Blick zu Terrassen und Balkonen an einem der vier Mehrfamilienhäuser an der Denklinger Bahnhofstraße. © Jais

Denklingen – Das Bürgerbegehren gegen eine massive Verdichtung im Quartier südlich der Bahnhofstraße ist zulässig. Damit kommt es in der Gemeinde zum Bürgerentscheid. Der Termin ist am Sonntag, 22. Mai.

In der jüngsten Ratssitzung war das Thema schnell abgehandelt. „Gibt’s Fragen?“, so Bürgermeister Andreas Braunegger, schaut in die Runde, keine Wortmeldung. In der Abstimmung war man sich mit nur einer Gegenstimme fast einig. 489 Personen haben ihren Namen auf die Liste zum Bürgerbegehren gesetzt, also 22 Prozent der rund 2.200 Wahlberechtigten in der Gemeinde. Erforderlich gewesen wären nur zehn Prozent.



Wie berichtet, war es der zweite Anlauf zu dem Bürgerbegehren. Das erste war im Dezember vergangenen Jahres für unzulässig erklärt worden. Formale Kriterien und Fehler in der Formulierung wurden als Begründung seitens der Verwaltung genannt.



Fünf Bürgerinnen und Bürger – das sind Anita Gropp, Gabi und Manfred Gayer, Werner Dacher und Andreas Frieß – haben innerhalb von 14 Tagen ein zweites Mal die Unterschriften für das Bürgerbegehren gesammelt. Diese sind im Februar an Bürgermeister Braunegger übergeben worden.



Die Initiatoren wenden sich gegen eine zu dichte Bebauung. Die Fragestellung zum Bürgerentschied lautet: Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Denklingen für das Quartier zwischen Bahnhofstraße, Bischof-Müller-Straße, Buchweg und Industriestraße ein Bauleitplanverfahren mit dem Ziel einleitet, dass zu Wohnzwecken dort nur Einfamilienhäuser bzw. Mehrfamilienhäuser errichtet werden dürfen, die bestimmte Vorgaben erfüllen.



Konkret sind drei Kriterien aufgeführt. Jede 225 Quadratmeter darf eine Wohneinheit gebaut werden. Eine Geschossflächenzahl von 0,6 darf nicht überschritten werden. Und: Je Gebäude dürfen nur maximal sechs Wohnungen entstehen. Oder anders formuliert: Wer beim Bürgerbegehren seinen Namen auf die Liste gesetzt hat, der ist mit seiner Eintragung gegen die übermäßige Verdichtung im beschriebenen Quartier, aber auch woanders in der Gemeinde.



Zur Begründung wird darauf verweisen, dass an der Bahnhofstraße bereits 56 Wohneinheiten mit großer Tiefgarage auf einer Fläche von 4000 Quadratmeter entstanden sind. Nach dem Erwerb des Eckgrundstücks Bahnhofstraße/Birkenstraße liege – wenngleich der Gemeinderat den Bauantrag Ende 2021 abgelehnt hatte – der Verdacht nahe, dass der Investor (Christian Friebe, Anmerkung der Redaktion) der Bestand noch einmal in großem Umfang erweitert werden soll. Im Bauantrag war von zwei Mehrfamilienhäusern mit jeweils zwölf Wohnungen die Rede.



Gemischte Gefühle



Wie die Initiatoren die Abstimmung im Rat aufgenommen haben? „Wir, die Bürgerinitiative in Denklingen, gingen mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus der Gemeinderatssitzung“, resümierte Anita Gropp. Lachend deswegen, weil 489 Bürger mit ihren Unterschriften „gegen eine übermäßige und für unser Dorf unverhältnismäßige Verdichtung“ gezeigt hätten, dass gelebte Demokratie funktioniere.



Lesen Sie auch Im zweiten Anlauf 500 Unterschriften: Bürgerbegehren gegen massive Bebauung in Denklingen Gegen eine massive Bebauung in Denklingen sammelten Denklinger in den vergangenen Wochen rund 500 Unterschriften. Es ist der zweite Anlauf für ein Bürgerbegehren. Im zweiten Anlauf 500 Unterschriften: Bürgerbegehren gegen massive Bebauung in Denklingen 500 Denklinger Unterschriften gegen massive Bebauung Denklingen – Zirka 500 Unterschriften sind beim zweiten Anlauf für das Bürgerbegehren gegen eine weitere massive Bebauung im Quartier an der Bahnhofstraße zusammengekommen. Die Initiatoren drängen darauf, dass auf dem noch freien, 2.000 Quadratmeter großen Grundstück, entweder Einfamilienhäuser oder Gebäude mit höchstens sechs Wohnungen errichtet werden dürfen. 500 Denklinger Unterschriften gegen massive Bebauung

Das weinende Auge sei jedoch dem Umstand geschuldet, dass versäumt wurde, das Begehren in einen sofortigen Gemeinderatsbeschluss umzusetzen und so weitere Ausgaben für Denklingen zu verhindern. Gropp kommentiert: „Dass über diese Möglichkeit nicht einmal eine Diskussion stattfand, hat uns doch sehr verblüfft.“



Nun hoffen die Initiatoren auf Unterstützung aus der gesamten Gemeinde Denklingen mit ihren drei Ortsteilen, dass die Bürger sich den Sonntag, 22. Mai, oben genannten Termin freihalten und zahlreich zur Abstimmung gehen. Denn der Bürgerentscheid erfordert mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten. „Was in der Bahnhofstraße bereits geschehen ist, ist überall möglich, wenn wir nicht mit einem klaren ,Ja, stoppt den Bauwahnsinn‘ dagegen Stellung nehmen“, geben sich die Initiatoren um Gropp und Gayer kämpferisch.