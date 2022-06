Fest in Dienhausen

Denklinger Feuerwehr übt an neuen Groß-Objekten

Von: Johannes Jais

Teilen

Vorsitzender Christian Meyer (links), Kommandant Christian Gleich und Kreisbrandmeister Thomas Lindner (Stadl, rechts) würdigten Ulrich Sporer (seit 25 Jahren aktiv). Zugleich verabschiedeten sie Klaus Karg (mit Brille), der 29 Jahre in der Vorstandschaft der Freiwilligen Feuerwehr Denklingen war – zuletzt als Fähnrich. © Jais

Denklingen – Wenn eine Ortschaft wächst und große Gebäude neu entstehen, dann ruft das die Feuerwehr auf den Plan. Die vier Wohnanlagen und die Tiefgarage an der Bahnhofstraße – Kommandant Christian Gleich sprach vom „Objekt Friebe“ – waren Ziel einer Übung und mehrerer Gruppenführer­be­sprechungen. Auch mit dem neuen Bürger- und Vereinezentrum (BVZ) samt nahegelegener Hackschnitzelheizung hat man sich schon gründlich befasst.

Dass mit neuen Gebäuden in diesen ausgeprägten Dimensionen weitere Aufgaben auf die Wehr zukommen, stellte Kommandant Christian Gleich heraus, als er jüngst auf der Hauptversammlung der Denklinger Wehr Bericht erstattete. Doch die Termine an den Wohnanlagen des Investors Friebe waren nur wenige der 71 Übungen, die im vergangenen Jahr abgehalten wurden. Dazu zählten wegen Corona auch Online-Schulungen.



Die Denklinger Wehr 2021 zu 29 Einsätzen aus. Darunter waren sieben Brände und 16 technische Hilfeleistungen. Gerufen wurden die Floriansjünger auch zu zwei Unfällen auf der B17, wo nahe Seestall ein Auto- und bei Kinsau ein Motorradfahrer ums Leben kamen.



Laut Kommandant Gleich zählt die Denklinger Feuerwehr 61 Männer und Frauen. Damit gehört sie zu den großen Wehren im Landkreis. 1.415 Übungsstunden wurden aufgezeichnet; damit hat man fast das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht.



Jugendwartin Karina Bauer berichtete von drei Neuaufnahmen. Dem stünden zwei Austritte gegenüber. Gegenwärtig hat die Gruppe elf Jugendliche. 44 Übungen wurden abgehalten. „Wir brauchen dringend Nachwuchs“, betonte Bauer. Ihr Hinweis: Am Donnerstag, 7. Juli, ist am und im Feuerwehrhaus ein Info-Abend für junge Leute.



Christian Meyer, seit September 2011 Vorsitzender bei der Freiwilligen Feuerwehr Denklingen, leitete die Versammlung und blickte auf die Maibaum­aufstellung zurück, bei der die Feuerwehr der Landjugend Unterstützung leistete. Stellvertreter Stephan Schlecht blickte auf den Ausflug 2022 voraus, den der Holzhauerverein Denklingen und die örtliche Feuerwehr gemeinsam unternehmen. Ziel ist die Rottalschau in Niederbayern, eine landwirtschaftliche Ausstellung. Danach will man beim Karpfhamer Fest die Geselligkeit pflegen.



Kassier Daniel Sporer führte aus, dass zum Jahresende 2021 knapp 15.000 Euro an Guthaben vorhanden waren. Ein Jahr zuvor war es derselbe Betrag. Grußworte sprachen auf der Versammlung Kreisbrandmeister Thomas Lindner vom benachbarten Abschnitt III (Reichling) und Bürgermeister Andreas Braunegger.



Ludwig Preisinger war es ein Anliegen, dass verstorbene Mitglieder bei der Wehr in Ehren verabschiedet werden soll. Die Fahnensektion soll wenigstens am Grab Aufstellung nehmen, wenn sie in der Kirche nicht erwünscht sei. Vereinsvorstand Christian Meyer antwortete, er werde das bei der nächsten Sitzung nochmals aufgreifen und dann mit dem Pfarrer darüber reden.



Fest in Dienhausen



Manuela Bauer, Vize-Kommandantin der Feuerwehr Dienhausen, stellte das Festprogramm vor, mit dem die neuen Fahrzeuge der Wehr und der Helfer vor Ort gesegnet werden. Termin ist vom 23. bis 25. September. Dazu soll in ein Zelt aufgestellt werden, das 600 Personen fasst. Bei der Blaulichtparty am Freitag mit der Band „Allgäu Feager“ sollen 1.000 Leute Platz finden.