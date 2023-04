Zwischen Zuspruch und Zweifel

Von: Nathalie Schelle

Hier ereignete sich vor über zwei Jahren das Unglück. Heute war der erste Tag der Hauptverhandlung. © Jais

Denklingen /Landsberg - Lange hat es gedauert, aber heute war es soweit: Das Unglück auf der Denklinger Baustelle, bei dem vor über zwei Jahren vier Menschen ums Leben kamen, ist im Amtsgericht Landsberg verhandelt worden.

Am 16. Oktober 2020 ereignete sich ein Unfall im Gewerbegebiet südlich der Epfacher Straße in Denklingen. Eine Betondecke zwischen zwei Häusern, gestützt durch ein Traggerüst, stürzte ein und begrub vier Arbeiter des beauftragten Bauunternehmens unter sich – ein Weiterer wurde verletzt. Am heutigen Donnerstag saßen die beiden Geschäftsführer der Firma, Vater und Sohn, auf der Anklagebank. Der Vorwurf lautete: Fahrlässige Tötung in vier Fällen mit fahrlässiger Körperverletzung.

Das Denklinger Bauunternehmen, geleitet von einem 64-Landsberger und seinem 30-jährigen Sohn, brauchte einen neuen Sitz. Einen Neubau sollte es für die Firma geben, in unmittelbarer Nähe des alten Unternehmens. Die Betondecke sollte eine 4,20 Meter-hohe Durchfahrt zwischen zwei Gebäuden und gleichzeitig eine Terrasse bieten. Der Sohn aus Denklingen, selbst Bautechniker, stieg erst später als Geschäftsführer in das Unternehmen ein, der Bau war schon lang im Gange – so auch die Durchfahrt.

Der junge Bautechniker habe keine Anweisungen für das Traggerüst, dass sich im Nachhinein als instabil herausstellte, erteilt, wie dessen Verteidiger Robert Chasklowicz erklärte. Sowohl die Pläne als auch Ingenieure, Koordinatoren und Statiker habe es bereits gegeben. Am Unglückstag selbst habe der junge Bautechniker und frisch gebackene Maurermeister sogar auf dem Gerüst mitarbeiten wollen, ein Termin sei ihm aber dazwischen gekommen. Und so arbeiteten fünf Bauarbeiter auf und unter dem Gerüst. Zwei von ihnen säuberten darunter die Geräte, die drei Anderen standen oben, als das Gerüst in sich zusammenbrach. Vier Arbeiter erstickten unter den Trümmern, der Fünfte zog sich eine Schnittwunde am Arm zu.

Auch sein Vater habe, laut Verteidiger Alexander Chasklowicz, nichts mit dem „technischen Bereich“ des Aufbaus zu tun gehabt. Er habe ebenfalls keine Anweisungen dazu erteilt. Der Bau des Gerüstes sei den Arbeitern überlassen worden.

Unwohl

Einer dieser Arbeiter trat als Zeuge und Nebenkläger auf – der Verletzte und einzige Überlebende. Einen Plan für das Traggerüst habe er nie gesehen, wie er vor dem vorsitzenden Richter Michael Eberle erklärte. Außerdem sei der Boden abschüssig gewesen und zwei Stützen übereinandergestellt worden, um die benötigte Höhe von über 5 Metern zu erreichen. Auch von seinen Kollegen habe er gehört, dass sie ein stabileres Fundament für die Stützen gewollt hätten, in der Chefetage angesprochen habe das aber niemand.

Ein weiterer Zeuge, ebenfalls Mitarbeiter des Bauunternehmens sprach sogar davon, dass die verwendeten Stützen gar nicht für einen Bau mit solcher Höhe geeignet wären. „Eher für Stockwerkshöhen“, gab er zu. Längere Stützen habe es auf dem Bau auch gegeben, allerdings seien die bereits im Gebäude nebenan verbaut gewesen.

Dass diese Stützen nicht geeignet wären, konnte ein weiterer Zeuge, ein Schreinermeister, nicht bestätigen – zumindest nicht aus seiner Sicht: „Für mich hat das Gerüst massiv ausgesehen“, bestätigt er dem Gericht, „Ich war sehr überrascht, dass das zusammengebrochen ist.“ Der Schreiner war am Unglückstag vor Ort, um den Keller auszubauen, als er ein „schlimmes Geräusch“ gehört habe. Er sei nach oben gelaufen, habe das Unglück gesehen – und sofort den Notruf gewählt. Schon öfter habe er mit dem Bauunternehmen zusammengearbeitet und noch nie Sicherheitsmängel feststellen können.

Licht ins Dunkel konnte dann erst ein Bauingenieur aus München bringen, der als Sachverständiger nach insgesamt neun Zeugen geladen war. Ihm seien einige Punkte im Rahmen seiner Gutachten-Erstellung aufgefallen: Zum einen sei es unzulässig, zwei Stützen aufeinander zu stellen, so wie es in Denklingen war. Wenn das der Fall sei, könnten diese unter Belastung knicken, wie der Sachverständige erklärt. Außerdem müsse der Bauleiter immer gewähren, dass ein Gerüst sicher aufgebaut ist. Obwohl sich für diesen Bauabschnitt niemand verantwortlich fühlte, so stand doch auf dem SiGeplan (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan) der Name des 30-jährigen Geschäftsführers als Bauleiter. Zuletzt wies der Bauingenieur noch darauf hin, dass jedes Gerüst, das über 3,50 Meter hoch ist, einen Standsicherheitsnachweis von einem Statiker benötige. Einen solchen Nachweis gab es auf dem Denklinger Bauunternehmen nicht.

Am kommenden Montag, 24. April um 13.30 Uhr wird die Verhandlung fortgesetzt. Es sollen nur noch der Abschluss der Beweisaufnahme und die Schlussplädoyers folgen. Dann wird sich zeigen, ob die beiden Angeklagten bezüglich der fahrlässigen Tötung in vier Fällen und der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gesprochen werden.