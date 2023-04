Dennis Biederer aus Landsberg radelt zweimal aufs Podium

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Erfolgreich beim Mendelrace in Südtirol: Dennis Biederer aus Landsberg, in den Farben des Impuls-Radteams. © FKN

Landsberg – Er startet in die neue Saison, wie er die zurückliegende abgeschlossen hat: auf dem Podium. Der Landsberger Rennradsportler Dennis Biederer ist in einer super Frühform und stellte das jüngst in Südtirol unter Beweis. Beim Mendelrace in Eppan radelte er in der Gesamtwertung auf Rang 2 und in seiner Altersklasse auf Platz 1.

Mit knapp 150 Startern haben die Veranstalter dort weitergemacht, wo sie vor Corona aufgehört hatten. Die hohe Teilnehmerzahl bestätigt die Beliebtheit des Rennens und gehört seit der ersten Ausgabe 2016 zur Südtiroler Rennserie. Von Eppan startend (405 Meter Meereshöhe), geht es auf den 1.363 Meter hohen Mendelpass. Ein Rennen für Kletterspezialisten also.



Nach einer erfolgreichen Cross-Saison in den zurückliegenden Wintermonaten eröffnete Biederer mit dem Mendelrace seine Rennsaison auf der Straße. Mit einigen Bergspezialisten aus dem In- und Ausland war das Ziel des 30-Jährigen, dem Rennen seinen Stempel aufzudrücken. Das gelang ihm in eindrucksvoller Art und Weise. Nach einer Zwischensprintwertung bildete sich ein Duo an der Spitze. Der Landsberger ließ sich davon aber nicht nervös machen und blieb seiner Taktik treu. Erst als er die Gefahr witterte, die beiden Ausreiser zu weit gewähren zu lassen, fasste sich der Pilot des Weilheimer Impuls-Teams ein Herz und versuchte mit beinharter Gangart aufzuschließen.



Doch während Biederers Aufholjagd attackierte einer der beiden Führenden und konnte das Duo damit sprengen. Rund zwei Kilometer vor dem Ziel gelang es dem 30-Jährigen, einen der beiden einfangen und hatte nun nurmehr den Vorjahreszweiten Franz Wieser vor sich. Dieser ließ sich allerdings die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und kam mit 20 Sekunden Vorsprung ins Ziel.



Doch auch mit seiner Zeit als Zweitplatzierter konnte Dennis Biederer den letztjährigen Streckenrekord von Michael Spögler einstellen. Das zeigt klar, auf welchem Niveau der Lechstädter den Mendelpass gemeistert hat. Trotz der starken Performance und des 2. Ranges in der Overall-Wertung hätte sich der Impuls-Athlet den Sieg nicht nur in seiner Altersklasse gewünscht – doch die Saison ist noch jung und das nächste Rennen naht.