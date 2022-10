Denklinger Auferstehung am Kirchweih-Sonntag

Von: Thomas Ernstberger

Rote Schuhe und weiße Spielführerbinde: Denklingens Kapitän Dominik Karg war am Sonntag nicht zu stoppen. © Ernstberger

Denklingen – Das war endlich wieder der „alte“ VfL Denklingen: 100 Prozent Einsatz, starke Körpersprache, taktische Disziplin und der unbedingte Siegeswille, der den Fußball-Bezirksligisten in der vergangenen Saison ausgezeichnet hat. Nach drei Pleiten am Stück und der Absage der Partie in Murnau, durch die der VfL kurzzeitig auf Relegationsrang 13 abgerutscht war, feierte die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge „Auferstehung am Kirchweih-Sonntag“.

tung schickte der VfL die U23 des FC Dei­senhofen mit 4:0 (3:0) nach Hause. Damit waren die Gäste noch gut bedient, denn bei konsequenterer Verwertung guter Torchancen hätte das Ergebnis weit höher ausfallen müssen. Aber das war auch der einzige Kritikpunkt an diesem in jeder Hinsicht sonnigen Denklinger Sonntag. Der VfL konnte sich mit diesem Sieg auf Tabellenplatz 10 verbessern.



Aufgrund der vielen vergebenen Torchancen war Coach Ansorge nach dem vierten Saisonsieg auch nur „ganz zufrieden“ statt „sehr zufrieden“. Denn er weiß: „Mit Haidhausen, Bad Heilbrunn und Murnau kommen jetzt Gegner, gegen die wir nicht so viele Möglichkeiten bekommen werden. Da bekommt man vielleicht nur eine gute Chance, muss die Verwertung besser werden.“



Trotz allem freute sich Ansorge natürlich über drei ganz wichtige Punkte. Und vor allem über die Rückkehr seines „43-Tore-Sturms“ der vergangenen Saison. So viele Buden hatten das Offensiv-Duo Simon Ried und Dominik Karg zusammen erzielt. Am Sonntag konnte der Coach immerhin schon wieder den „Elf-Tore-Sturm“ feiern. Denn Kapitän Karg, der Stürmer mit den roten Schuhen, und Ried gelangen je zwei Treffer. Karg machte das frühe 1:0 (6./Vorarbeit Johannes Greif) und 2:0 (18./Vorarbeit Hannes Rambach), „Simba“ biss zum 3:0 (28./Vorarbeit Lukas Greif) und 4:0-Endstand (76./Vorarbeit Stephan Schilcher) zu. Damit führen Ried (7 Tore) und Karg (4) die interne VfL-Torschützenliste an.



Ein Sonderlob gab’s vom Trainer noch für die Abwehr: Im zwölften Saisonspiel stand gegen einen letztlich harmlosen und enttäuschenden Gegner endlich zum ersten Mal die Null.





Am Sonntag (14.30 Uhr) muss Denklingen beim starken Tabellenzweiten SpVgg Haidhausen (zuletzt 4:1 im Spitzenspiel gegen Landesliga-Absteiger SV Bad Heilbrunn) antreten. Ansorge weiß: „Das wird ein brutales Spiel.“