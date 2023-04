Eine neue Arche für Landsberg

Von: Sabine Fleischer

Eine Arche aus Stein: Vereinsvorstand Albert Schülke und Gemeinschaftsleitung Bianca Berger freuen sich über jede Spende für den Neubau. © Fleischer

Landsberg – Der Landsberger Arche-Verein plant Großes: ein zweites Haus für eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung und ihre Assistenten. Der 2001 gegründete Verein betreut momentan zehn Bewohner: zwei ambulant in einer separaten Wohnung und acht in einem Altbau im Norden der Lechstadt. Nun soll neuer betreuter Wohnraum für weitere acht Menschen entstehen.

Vorstand Albert Schülke erklärt das Vorhaben: „Auf einem 1.200 Quadratmeter großen Grundstück in der Römerauterrasse, das der Verein gekauft hat, ist ein barrierefreier Neubau für acht Bewohner und vier Betreuer geplant.“ Die Baugenehmigung sei bereits erteilt, Fördergelder beantragt. Kostenpunkt: 2,4 Millionen Euro. Finanziert werde ein großer Teil vom Bezirk Oberbayern und Schwaben als Träger der überörtlichen Sozialhilfe, die Ordnungsaufsicht liege aber beim Landratsamt. Spenden, Sponsoring und Vereinskapital flössen ebenfalls in den Bau.



Im Moment gehe es in die Detailplanung, so Schülke. Denn Anfang 2024 soll mit dem Bau bereits begonnen werden. Diskussionspunkte mit den Behörden seien unter anderem die Raumgestaltung. „Der Verein als Bauherr will jedes Zimmer schon jetzt rollstuhlgerecht gestalten, da auch unsere Bewohner irgendwann vielleicht körperlich eingeschränkt sein werden. Das kostet natürlich mehr.“ Gegenfinanziert könnte der Mehraufwand durch vier externe Wohneinheiten werden, vermietbar an die Allgemeinheit. Insgesamt sollen 800 Quadratmeter Wohnfläche entstehen. Auf der Warteliste für Bewohner stehen schon zwölf Interessenten für die acht geplanten WG-Zimmer.



Im ersten Arche-Haus an der Erpftinger Straße leben zur Zeit acht Menschen mit geistiger Behinderung – zwischen 30 und 48 Jahre alt – zusammen mit vier oder fünf betreuenden Assistenten gemäß dem Grundgedanken: Gemeinsam von einander lernen, leben nach christlich-humanistischem Werten. In der WG geht es dabei ganz basisdemokratisch zu. „Bei uns wird alles von allen gemacht und gemeinsam entschieden“, erklärt Gemeinschaftsleiterin Bianca Berger. Tagesablauf, Freizeitaktivitäten und Rückzugszeiten werden gemeinsam abgesprochen, jeder übernehme eine Aufgabe, oft der Neigung und dem Können angepasst: Der eine sortiere die Wäsche nach Piktogrammen, der andere kann die Waschmaschine alleine bedienen. Wer koche, bestimme auch was auf den Tisch komme. Aber: „Wer eine Aufgabe hat, der übernimmt dann auch die Verantwortung dafür.“ Man lebe auf Augenhöhe miteinander.



Für das Assistenz-Team – Fachpersonal, Quereinsteiger, Bufdis – sei die Arche „nicht nur ein Arbeitsplatz“, betont Berger. „Da guckt so mancher in seiner Freizeit Marvel-Filme mit seinem Schützling“, lacht die Heilpädagogin. Natürlich kenne man die eigenen Grenzen, auch Abgrenzungen. Klare Kommunikation sei wichtig. „Leider herrscht bei manchen Behördenmitarbeitern immer noch das alte Credo „Physische und psychische Distanz“ vor, zuviel Engagement wird oft misstrauisch beäugt und gilt als unprofessionell“, kritisiert die Heilpädagogin. Dabei werde gerade beim Verein großer Wert auf Qualität, Supervision und Transparenz gelegt.



Stichwort Sichtbarkeit: Gesellschaftlich wahrgenommen zu werden, ist eines der Arche-Ziele. „Wir machen zum Beispiel beim Landsberger Stadtlauf mit, gehen mit unseren Bewohnern zu Fachvorträgen und unterstützen Aktionen des Beirats für Menschen mit Behinderung“, so Berger. Die Bewohner gehen zum Teil alleine einkaufen oder radeln in ihre Arbeit.



Die nachbarschaftlichen Beziehungen seien gut. „Unser Haus steht jedem Nachbarn offen.“ Mehrmals im Monat treffe man sich zum gemeinsamen Gebet, Haus-Gottesdiensten oder spirituellen Abenden. Mitten in der Gesellschaft, nicht am Rande leben – das wünschen sich Bewohner und Assistenten.



Weiter Infos und Termine unter www.arche-landsberg.de.