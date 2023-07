Der Dorfladen Seestall: mit ganzem Herzen bei der Arbeit

Von: Nathalie Schelle

Nach dem Motto „No risk, no fun“ eröffneten die Dornstetter Pascal Prestel und Viktoria Luks ihren Dorfladen in Seestall. Mittlerweile ist er aus dem Örtchen nicht mehr wegzudenken. © Schelle

Seestall – Es ist 15 Uhr. Gerade öffnet sich die Tür des Seestaller Dorfladens. Die Mittagspause ist vorbei und der Besitzer, Pascal Prestel, wappnet sich für die Kunden, die bald hereinströmen werden. Zuerst aber das Wichtigste: Musik. „Davor geht gar nix“, erklärt er und schon dudelt aus einem Lautsprecher urige Blasmusik. Dann richtet er auch den Außenbereich des Ladens für die Gäste her – der wird in weniger als einer Stunde voll mit hungrigen und durstigen Gästen sein.

Im November 2021 eröffneten Pascal und seine Freundin Viktoria Luks den Seestaller Dorfladen. Das Paar hat sich in Kaufbeuren kennengelernt. Pascal machte hier seine Konditorausbildung. Dann führten sie ein Café in Sonthofen, aber irgendwann wollten sie was Neues machen und sich nach einer Alternative zum Café umsehen. „Ich war mir nicht sicher, ob wir jetzt weiter in der Gastronomie bleiben“, erklärt Pascal.



Da in dieser Zeit Corona ein großes Thema war, kam ihnen die Idee, einen Dorfladen aufzumachen. „Den muss man nicht zumachen, falls irgendwas ist. Man hat da ja noch nicht gewusst, ob noch ein zweiter Lockdown kommt und wir wollten trotzdem selbstständig bleiben.“ Ein recht wirtschaftlicher Grund, sich den Dorfladen genauer anzuschauen. Ein anderer Grund war aber viel ausschlaggebender. „Eigentlich war es eher Bauchgefühl. Wir sind damals hier spazieren gegangen und der Dorfladen stand leer“, erklärt der Besitzer weiter. „Und dann hab ich mir gedacht, dass wir einfach mal nachfragen, ob der überhaupt zu vergeben ist.“ Es folgte die Bewerbung und die Zusage durch die Gemeinde. „Wir hatten ein gutes Bauchgefühl, wir hatten das Konzept schon im Kopf und jetzt sind wir seit eineinhalb Jahren da.“



No risk, no fun

Der Seestaller Dorfladen hatte also neue Besitzer. Schon davor war in dem kleinen Haus in der Ortsstraße 19 ein Dorfladen, allerdings schloss der im September 2020. „Ein paar Theken und Schwerlastregale waren von dem vorherigen Dorfladen noch drin“, sagt Pascal. Er selbst habe noch ein paar Holzregale gekauft und einiges aus seinem alten Café mitgenommen. „Für uns war das keine große Anschaffung mehr.“ Allerdings sei die Erstbesetzung der ganzen Artikel ein großer Kostenfaktor gewesen. „Wir waren finanziell schon so ein bisschen am Limit, deswegen war das eine ,No risk, no fun‘-Aktion. Wir haben nicht gewusst, ob das läuft.“



Und es läuft, wie Pascal jetzt resümieren kann. Mit Käse aus Kinsau, Backwaren und Gemüse aus Unterdießen, selbstgemachten Torten und Kuchen, und einem Bio-Sortiment begeistert das Paar die Kunden. „Wir haben darauf geschaut, dass man alles für den täglichen Bedarf bekommt“, erklärt Pascal, wenn es auch „nur einen mittelscharfen Senf oder eine Mayo“ gibt. „Es soll die Nahversorgung für den täglichen Bedarf gewährleistet sein und vielleicht no a bissl a Schmankerl.“



Dass der Dorfladen „nur“ Bio-Produkte verkauft, war am Anfang noch gar nicht klar. „Wir wollten beides gemischt machen, aber da braucht man einen Mindestbestellwert“, erklärt Viktoria. „Wir wussten am Anfang nicht einmal, ob wir überhaupt auf diesen Mindestbestellwert kommen und das dann auch noch zweimal. Und dann haben wir uns doch für Bio entschieden.“ „Und wir stehen voll dahinter“, wirft Pascal ein.



So mittlerweile auch die Kundschaft. Während der ein oder andere am Anfang noch misstrauisch gegenüber der Bio-Produkte gewesen sei, umso begeisterter seien sie jetzt. Generell werde der gesamte Dorfladen gut und dankend angenommen, weil er für die Seestaller eine Einkaufsmöglichkeit ist, die sie zu Fuß erreichen können. Der nächste Supermarkt wäre erst in Leeder – rund sechs Kilometer entfernt.



Schon lange ist der Dorfladen aber nicht mehr bloß eine Einkaufsmöglichkeit. „Für die Dorfleute ist es schon ein Treffpunkt hier“, sagt Viktoria. Stammkundschaft gebe es nicht nur aus Seestall, auch Kunden aus Asch, Landsberg oder Kinsau kämen für ihren Wocheneinkauf in den Laden.



Nur eine halbe Stunde später, um 15.30 Uhr, ist der Laden rappelvoll mit Kunden. Die einen wollen einen Café, die anderen ein Bier. Einige kommen für einen größeren Einkauf, andere kommen bloß zum „Ratschen“. „Ich liebe das Dorf und ich liebe diese Leute“ , erklärt Pascal nach einem kurzen „Gschwätz“ mit einem Kunden. Dem schließt sich auch Viktoria an. „In unserem Café in Sonthofen hatten wir nicht diese Wärme. Da gab es zwar auch die Stammkundschaft, aber hier ist halt bei jedem die Wärme da.“ Die Kunden stehen eben hinter ihrem Dorfladen. So auch die Gemeinde Fuchstal, wie Pascal weiter ausführt. „Die ist uns da echt entgegen gekommen. Ich hab da eine Klimaanlage reinbekommen, ohne die würde gar nichts gehen.“



Neben dem Verkauf sieht Pascal in seiner Arbeit noch ein anderes, vielleicht wichtigeres Ziel: „Die Leute der Lebenshilfe kommen her und freuen sich jedes Mal, wenn sie was kaufen können.“ Vor einiger Zeit sei auch eine Mutter in den Laden gekommen und habe erklärt, wie toll sie den Dorfladen fände, da ihr Kind dort die ersten Einkäufe machen könne. „So kommen sie dann her und kennen mich ja auch, falls sie beim Geldgeben Hilfe brauchen. Man schafft einen so großen Mehrwert. Das macht einfach Spaß.“