Großer Einsatz

Drehleiter-Segnung in Landsberg: Sogar die Sonne schaut zu

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Endlich offiziell: Die neue Drehleiter der Landsberger Feuerwehr leistet schon seit zwei Jahren gute Dienste – am Wochenende wurde sie von Stadtpfarrer Michael Zeitler (r.) gesegnet. © Schelle

Landsberg – Bereits vor zwei Jahren ist die neue Drehleiter der Landsberger Feuerwehr in Betrieb genommen worden. Gefeiert wurde damals nur im kleinen Kreis und mit Maske – Corona begrenzte die Möglichkeiten der Veranstaltung. Am Wochenende konnte die Drehleiter aber endlich gesegnet werden – mit vielen Zuschauern vor der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt und sogar mit ein paar Sonnenstrahlen.

Die alte Drehleiter der Landsberger Feuerwehr ist bereits 27 Jahre alt und war schon auf vielen Einsätzen. Aktuell ist sie nicht mehr, vor allem nicht in technischer Hinsicht. Deswegen musste eine Neue her. Von der Regierung von Oberbayern, vom Stadtrat und vom Landkreis gefördert, habe die neue Drehleiter mit dem Namen Rosenbauer L32A-XS alle technischen Raffinessen, die es zur Zeit auf dem Markt gibt, erklärt Kommandant Markus Obermayer beim Ehrenabend nach der Segnung durch Stadtpfarrer Michael Zeitler. Eine Planungsgruppe der Feuerwehr habe sich in über 300 Stunden mit den Einzelheiten der neuen Drehleiter auseinandergesetzt. Das Resultat ist die automatische High-Tech-Drehleiter mit einem Fünf-Mann-Korb, LED Umfeldbeleuchtung und Rollstuhlhalterung. Durch neueste Technik und eine Nennrettungshöhe von 23 Metern sei es möglich, auch in den engen und verwinkelten Straßen der Altstadt gut arbeiten zu können, ohne dass sich der Korb irgendwo verfängt.



Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl ist begeistert von der neuen Leiter. „Für die Stadt ist die Leiter ein Segen, denn sie gibt uns Sicherheit“, erklärt sie beim Ehrenabend. Die Drehleiter sei ein weiterer Schritt zur Modernisierung der Feuerwehr. „Ich bin dankbar, dass die Stadt im Notfall in den besten Händen ist.“ Einsätze habe die Drehleiter schon einige gehab. So sei sie nicht zuletzt am ersten Mai eine große Hilfe gewesen, als die Ortstafeln am Maibaum befestigt wurden, so die OBin.



Großer Einsatz



Der Ehrenabend wurde nicht nur genutzt, um die gesegnete Drehleiter zu feiern: Nachdem die Ehrungen in der Landsberger Feuerwehr die letzten drei Jahre coronabedingt ausfielen, holte das der Vorsitzende Robert Peez nach: So wurden für ihre Verdienste rund um die Feuerwehr Franz Geier zum Ehrenvorsitzenden und Walter Eberl zum Ehrenmitglied ernannt. Für 30 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurde außerdem Helmut Rodermund geehrt. Wolfgang Kessler und Karl-Heinz Novy sind schon 40 Jahre dabei, Max Krumm schon zehn Jahre länger. Auch sie wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft gewürdigt. Die beiden Kameraden Manfred Strobl und Heinrich Pflanz sind mittlerweile seit 60 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg und wurden dafür unter großem Applaus geehrt.