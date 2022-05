Der Eingang zum Schulsystem

Von: Susanne Greiner

Zum Haus 14, das bereits als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine verwendet wird, kommt auf dem Fliegerhorst in Penzing jetzt noch ein weiteres Gebäude dazu - für bis zu 250 Personen. © Greiner

Landkreis – Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine steigt im Landkreis aktuell zwar nur minimal. Dennoch: Insgesamt sind laut Landratsamtssprecher Wolfgang Müller aktuell 1.164 Ukrainerinnen und Ukrainer im Landkreis gemeldet. „Und 481 von ihnen sind Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre“, sagt Müller. 230 von ihnen sind momentan in den Schulen im Landkreis angemeldet und nehmen am Unterricht teil – oder sind in einer der inzwischen elf ‚pädagogischen Willkommensgruppen‘ untergebracht. Zwei der Gruppen sind sogar auf dem Fliegerhorst bei Penzing lokalisiert.

Denn dort sind momentan rund 170 Geflüchtete untergebracht, informiert Müller. „Knapp 100 von ihnen dürften zwischen null und 21 Jahren sein.“ Einigermaßen mobil seien sie dort, sagt Müller. Der Bus von der Adlerstraße – dort gibt es Anschluss an den Stadtbus – fahre stündlich über den Fliegerhorst zum Bahnhof Kaufering. „Und wir versuchen gerade, das auf einen Halbstundentakt auszuweiten“, so Müller.



Und in welchen Willkommensgruppen oder Schulen kommen die Kinder und Jugendlichen unter? Aktuell gebe es in Dießen eine Willkommensgruppe an der Carl-Orff-Schule und zwei am Ammersee-Gymnasium, in Landsberg jeweils eine am DZG und der JWR, informiert Schulamtsdirektor Steffen Heußner. Die WKR in Schondorf habe eine Willkommensgruppe, ebenso die Grundschule Windach, die Grund- und Mittelschule Fuchstal sowie die zwei Gruppen am Fliegerhorst. „Weiterhin hat die Berufsschule in Landsberg eine gesonderte Klasse für ältere Schülerinnen und Schüler eingerichtet, die dort entsprechend pädagogisch begleitet werden.“



Dabei könnten schulpflichtige Kinder und Jugendliche – unabhängig von Wohnort und Alter – an jeder Schule im Landkreis gemeldet werden, konkretisiert der Schulamtsdirektor. Man erhalte wöchentlich die aktualisierten Schulmeldungen, die man dann „auf entsprechende schulische Angebote“ verteile. Dabei berücksichtige man vor allem Wohnort und Alter. Die Schulen würden anschließend die entsprechenden Ansprechpartnern kontaktieren, „um das weitere Vorgehen zur Teilnahme an dem Angebot der jeweiligen Schule zu besprechen“. Gut funktioniere die wohnortnahe Integration in den Unterricht an Grundschulen, wo die Geflüchteten zudem gesondert gefördert würden.



Die Aufteilung in die Willkommensgruppen richte sich vor allem nach dem Alter, nicht nach der Schulart. So gibt es in Penzing eine Gruppe für Sieben- bis Zehnjährige und eine für Elf- bis 15-Jährige, antwortet Heußner auf Nachfrage der Redaktion. Für die Gruppen habe man auf dem Fliegerhorst Räume finden und einrichten können – weshalb auch kein Schulbus oder Ähnliches nötig sei. Die Organisation und Betreuung der Gruppen habe die Grundschule Penzing übernommen.



Aktuell umfasse jede Gruppe rund 15 Jugendliche, man richte aber „bei Bedarf“ bereits ab einer Gruppengröße von zehn Kindern oder Jugendlichen eine weitere Willkommensgruppe ein.



Als Betreuungskräfte habe man überwiegend Personen mit Lehrerfahrung oder Lehramtsstudium, Hochschulabschluss oder pädagogischer Erfahrung – beispielsweise aus der Mittagsbetreuung – gefunden. Zum Glück sprächen viele von ihnen auch Ukrainisch oder Russisch. Zudem habe man bereits pensionierte Lehrkräfte ‚reaktiviert‘, die den Geflüchteten an den jeweiligen Schulen Deutschunterricht geben könnten. Und schließlich seien „ergänzend auch Personen mit Sprachkenntnissen in der deutschen und ukrainischen beziehungsweise russischen Sprache eingesetzt, die eine wertvolle Unterstützung vor Ort leisten“, dankt Heußner allen Helfenden.