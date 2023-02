Jetzt ist sie rum, die närrische Zeit

Wieder im Rathaus: Der Landsberger Elferrat gab den Stadtschlüssel und die Stadtkasse wieder zurück. © Stadt Landsberg

Landsberg - Am 11. November um 11.11 Uhr hat der Elferrat das historische Rathaus gestürmt und den Stadtschlüssel und die Stadtkasse an sich genommen. Am heutigen Aschermittwoch gaben Vertreter des Elferrates beides wieder an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl zurück.

„Von Bürgerinnen und Bürgern habe ich gehört, dass wir seit 20 Jahren nicht mehr so eine wunderbare Faschingszeit hier in Landsberg hatten“, freut sich die OBin bei der Rückgabe. Der Elferrat habe mit seinem großartigen Engagement gezeigt, wie viel närrisches Potential in der Lechstadt steckt:

Die fünfte Jahreszeit begann bereits mit dem Sturm auf das Historische Rathaus am 11. November vergangenen Jahres. Und der läutete eine Faschingssaison ein, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat. Vom Inthronisationsball, der unter dem Motto „festlich in schwarz-weiß“ gehalten wurde, über den bunten und stimmungsvollen Umzug am Lumpigen Donnerstag mit rund 10.000 Besuchern bis hin zum Kehraus am Faschingsdienstag - jede Veranstaltung war ein voller Erfolg. „Dafür möchte ich dem Elferrat und dem Faschingsverein Licaria sehr herzlich danken“, so Baumgartl. Die diesjährige närrische Zeit hat bewiesen: Landsberg kann Fasching.