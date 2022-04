Stare und Hagel

Der erste Ammerseewein seit knapp zweitausend Jahren

Von: Dieter Roettig

Zwischen stilsicher gewandeten „römischen Dienern“ freuen sich über den ersten Ammersee-Wein seit fast zweitausend Jahren Florian Hoffmann, Thomas Eichinger, Corinne und Uli Ernst sowie Alexander Herrmann (von links). © Roettig

Landkreis – Zeitreise zweitausend Jahre zurück: Durch den vom Regen aufgeweichten Boden des Weinbergs am Uttinger Römerhang stapfen Landrat Thomas Eichinger, Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann und sein Schondorfer Kollege Alexander Herrmann samt Gefolge auf den Spuren der alten Römer. Ziel ist ein weißer Zelthimmel am höchsten Punkt des Anhöhe mit Aussichten zum Ammersee und zur Kreisstraße. Hier soll einst die berühmte römische „Villa Rustica“ gestanden haben. Kein herrschaftlicher Sitz im heutigen Sinne, sondern ein großer Gutshof zur Versorgung der Legionäre. Und dazu gehörte auch der Weinanbau.

Oben angekommen, werden die Besucher von in Tunika und Toga gewandeten jungen „Dienern“ empfangen. Ihre Chefs sind Corinne und Uli Ernst, die hier in Utting einen Biobauernhof betreiben sowie das Labyrinth Ex-Ornamentis und den Hochseilgarten. Anlass für das Spektakel mit Musik und Feuerschalen ist das wohlmundende Ergebnis ihres neuesten Coups, nämlich Wein vom Ammersee. Schon im Sommer 2018 pflanzten sie hier auf 9.000 Quadratmetern mehrere tausend Reben. Angeregt durch Spuren der Römer, die einst die Südhänge des auf Lateinisch „Lacus Amber“ genannten Ammersees zum Weinanbau nutzten.

Vermutlich weil die damaligen Weinsorten das etwa 300 nach Christi rauer gewordene Klima weniger gut vertragen haben, verschwand in der Folgezeit der Weinanbau vom Ammersee. Die kalziumhaltigen Böden, die die Gletscher aus den Kalkalpen hierher brachten, bieten aber heute wieder eine hervorragende Grundlage für fruchtige aromenreiche Weißweine. Aber nur, wenn man entsprechend experimentiert.

Widerstandskraft

Nach diversen Versuchen setzte die Familie Ernst auf die moderne Sorte Sauvignac. Dank Bio-Weinzüchtung ist es gelungen, aus den Mutterpflanzen Riesling und Sauvignon Blanc sowie dem Einkreuzen eines Resistenzpartners eine ideale Schmackhaftigkeit und gleichzeitig eine hohe natürliche Widerstandskraft zur erhalten.



Unabhängig davon musste die Familie Ernst etliche bürokratische Hürden überwinden. Denn Weinbau war nur in den angestammten Weinbaugebieten wie der Pfalz, Rheinhessen oder Franken erlaubt. Erst als die EU das Weinbaurecht lockerte, bekam Uli Ernst als einer der ersten Antragsteller den Zuschlag, auf seinem Grund Rebstöcke zu pflanzen – mittlerweile 5000 Stück.

Stare und Hagel

Nach diversen Rückschlägen wie dem Starkhagel am Ammersee im Juni 2019 oder dem Einfall von hungrigen Starenschwärmen und dem erneuten Hochpäpeln der Reben konnte man im Herbst letzten Jahres die erste große Ernte der Bioweintrauben mit 90 Öchsle einholen. Sie wurden zum Keltern in das befreundete Weingut Bergeshof im Herzen Rheinhessens transportiert, das über einen mit modernster Technik ausgestatteten Weinkeller verfügt. Martin Fischborn und seine Familie wurden so zu Mentoren und Begleitern beim Weg vom Traubenmost zu fertigen Wein. Klar, dass sie Ehrengäste bei der Premierenweinverkostung waren.



Alle Gäste der ersten Weinverkostung waren sich einig, dass der Sauvignac mit 11,5 Prozent Alkoholgehalt hervorragend gelungen ist. Erst zum Finale zog Corinne Ernst ein Ass aus dem Ärmel. Sie las die Beurteilung der bekannten Sommelière und Weinbuchautorin Romana Echensperger vor, die den Sauvignac profimäßig unter die Lupe genommen hat: „Brillant hellgeb und mit zartgrünen Reflexen läuft dieser Weißwein ins Glas. Das Bukett ist komplex, intensiv fruchtbetont wie würzig. Es zeigen sich Aromen von Limetten, süßer Netzmelone, Passionsfrucht und Stachelbeeren, aber auch Anis, Kleegras und Cassisstrauch. Der Wein ist angenehm trocken ausgebaut. Am Gaumen zeigt sich ein raffiniertes Spiel zwischen mittelkräftigem Körper, Fruchtschmelz, frischer Säure und Spritzigkeit. Es ist ein vielschichtiger Weißwein mit viel Struktur, aber ohne Schwere.“



Mit diesem Urteil der „Master of Wine“ dürfte es Uli Ernst und seinem Team gelingen, den Sauvignac in der gehobenen Gastronomie zu etablieren. Interessierte Weinliebhaber können ihn schon am Sonntag, 15. Mai, ab 14 Uhr bei einem Weinfest auf dem Biohof Ernst in der Schondorfer Straße 22 in Utting probieren. Der Hof am Ammersee-Westufer wird übrigens schon seit 1625 von der Familie Ernst bewirtschaftet.